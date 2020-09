El presidente del Extremadura confirma el fichaje de Nono por el CD Tenerife

Como ocurriera con Gio Zarfino, el presidente del Extremadura, Manuel Franganillo se ha adelantado a todos para comunicar que David González Plata "Nono" se decantará por el CD Tenerife.

En declaraciones a Radio Club Tenerife, Manuel Franganillo manifestó que "Nono ha elegido al CD Tenerife y hoy procedemos a tramitar su baja federativa".

"No era necesario acuerdo con nosotros porque había una cláusula liberatoria en caso de descenso, así que solo hacía falta que encontrase equipo. Anoche me llamó y me dijo que ha elegido Tenerife", añadió.

Nono es un tipo espectacular, de vestuario y anoche me dijo que se va muy feliz a Tenerife



Ha sido clave Fran, que ya lo tuvo en Almería y Alcorcón



> Ha sido clave Fran, que ya lo tuvo en Almería y Alcorcón pic.twitter.com/GCo8PIhZzN — MANOJ DASWANI (@mdaswani) 14 de septiembre de 2020

El presidente del Extremadura manifestó también que el club blanquiazul "se lleva a un magnífico futbolista, de los mejores en su demarcación, y a una buena persona que hace vestuario".

Nono era un futbolista apreciado por muchos de clubes de Segunda División. El jugador pacense se incorporará a la entidad blanquiazul tras llegar a un acuerdo con el director deportivo, Juan Caros Cordero, por las dos próximas campañas.