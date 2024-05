El Sureste luchará por el ascenso

El ADEIN Tenerife Santa Cruz Fundación CB Canarias inició con derrota su participación en la final a cuarto de la Primera División de baloncesto en silla de ruedas, al caer este sábado ante el Sureste Gran Canaria (62-29), en encuentro de semifinales celebrado en el Pabellón Santiago Cañizares de la localidad de Puertollano. El representativo se medirá este domingo (9.00 hora canaria) al Zuzenak, en choque por el tercer puesto. Los victorianos cedieron en la otra semifinal ante el Puertollano (54-59). Manchegos y grancanarios jugarán este domingo (11.00 hora canaria) por ascender a la División de Honor.

Ya se preveía un partido difícil para los intereses tinerfeños y así se hizo evidente desde el primer cuarto. Los chicharreros intentaron mantenerse en el duelo, pero con el paso de los minutos los de Santa Lucía fueron abriendo brecha en el marcador. El poco acierto en el tiro, el no cerrar el rebote y un cierto nerviosismo fueron lastrando a los aurinegros, que al final de periodo inicial estaban once abajo: 17-6.

Si algo ha demostrado esta temporada el ADEIN es capacidad de reacción y ahí estaba la esperanza de cara a lo que faltaba de encuentro. En eso y en el coraje que ha demostrado esta campaña el conjunto que dirige Javier Martínez. Era una cuestión de fe. De fe y... de subir el nivel.

Pero el representativo no daba con la tecla, por más que lo intentaba, ante un rival que seguía controlando el rebote y… al que le salía todo. Ningún jugador tinerfeño estaba en sus números y eso se traducía en el resultado, que al descanso seguía siendo muy desfavorable: 28-16.

Quedaban por delante 20 minutos para intentar enderezar el rumbo y los chicharreros se propusieron cambiar las cosas desde la primera bola del tercer acto. No obstante, lejos de mejorar, el baloncesto del ADEIN empeoró. El Sureste aprovechó la coyuntura para seguir acercándose a la final del domingo: 48-20 al final del tercer periodo.

No hubo cambió de guion en el parcial final. El ADEIN no tenía su día, no logrando cogerle el aire al partido. Los últimos minutos fueron de trámite, ya que la suerte del duelo estaba echada: 62-29 al final.

SURESTE GRAN CANARIA SANTA LUCÍA (62) Carlos Vera (10), Kaspars Turk (9), Elvis Urga (14), Yeison Pérez (4), Joaquín Santana (11) –equipo inicial—, Luis Roy (2), Arturo Tavío (-), Ángel Silvela (10), Francisco José Sarmiento (-), José Antonio Verona (-), Franco Cardozo (2) y Luis Miguel Trujillo (-).

ADEIN TENERIFE SANTA CRUZ FUNDACIÓN CB CANARIAS (29) Alejandro Mendoza (3), Cristian Luis Ibáñez (10), Jonay Ramallo (6), Tino Padrón (4), Jaime Álvarez (6) –equipo inicial—, Ramón Chinea (-), Biel Llopis (-), Andrea Santana (-), Zebenzuí Estévez (-) y Raúl Domínguez (-).

ÁRBITROS Andrés Alfaro, José Sánchez y Javier Barcala. Eliminaron por cinco faltas personales a Ramón Chinea.

PARCIALES 17-6, 28-16 –descanso–, 48-20 y 62-29.

INCIDENCIAS Semifinal de la promoción de ascenso a División de Honor de Baloncesto en Silla de Ruedas Liga BSR. Pabellón Santiago Cañizares.