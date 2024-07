El PSOE pide a Clavijo que destituya a los consejeros del PP o convoque elecciones tras el “fracaso” en la acogida de menores

El PSOE ha remitido este jueves una carta al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en la que solicita la convocatoria urgente del llamado Pacto Canario por la Inmigración, firmado el pasado mes de octubre por todos los grupos del Parlamento regional a excepción de Vox, para que Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) expliquen “su incumplimiento” en la acogida de menores.

En esta carta, el portavoz socialista Sebastián Franquis exige a Clavijo que “asuma responsabilidades” como presidente y destituya a los consejeros del PP o convoque elecciones. El PSOE atribuye al Gobierno de Canarias “el fracaso” en la acogida de los menores migrantes, después de que este martes fuera rechazada en el Congreso la toma en consideración de la reforma de la Ley de Extranjería con los votos del PP, socio de gobierno de CC en las Islas, y de Vox.

“Ya lo dijimos los socialistas en el Pleno del Parlamento de Canarias esta semana. No es un problema del Gobierno de España, es un problema del Gobierno de Canarias y de Clavijo como presidente. Esto es un fracaso de su Gobierno, y las consecuencias del fracaso de Clavijo las pagará Canarias”, ha escrito.

La carta recuerda que la aprobación de una reforma legal que propicie una adecuada acogida entre el conjunto de las comunidades autónomas de los menores extranjeros que llegan a las costas canarias en el marco de la inmigración irregular forma parte del “núcleo esencial” de los acuerdos alcanzados en el Pacto Canario por la Inmigración, suscrito entre las fuerzas políticas canarias (a excepción de Vox) el pasado 19 de octubre de 2023, y que se vio refrendado por el conjunto de las instituciones canarias y la sociedad civil el pasado 8 de julio.

Para Franquis, Canarias tiene muchos problemas, y uno de ellos es el Gobierno de Fernando Clavijo. “Este martes en el Congreso de los Diputados se frenó la solución a los niños y niñas menores que llegan a nuestras fronteras, con el voto en contra del PP, el socio de Gobierno de Clavijo en Canarias, para poder iniciar los trámites y encontrar una solución a la acogida solidaria de estos menores. Los verdaderos responsables que sigamos sin solución para estos menores son los que votaron que no, mientras que el Gobierno de España sí ha cumplido”.

El portavoz socialista dice a Clavijo que “a los que hay que señalar son a los que han votado no, y no a los que hemos cumplido que hemos votado que sí” y reitera que “lo que se llevó al Congreso de los Diputados era un acuerdo entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España, que sí ha cumplido”.

Franquis pide al presidente canario no trate “por tonta” a la ciudadanía de Canarias porque, reitera, “los que votaron que no a la reforma de la Ley de Extranjería no fueron ni España ni Europa, fue el PP, su socio de gobierno”.

“Que no mire para el Gobierno nacional, que mire a la derecha, a los socios que tiene en el Gobierno, que son los responsables de dejar a Canarias sola ante la crisis humanitaria. El PP trata a Canarias como una colonia con la complicidad de Clavijo, que solo le preocupa mantenerse en el poder”, concluye Franquis.

NC también pide la convocatoria del pacto

Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) también ha solicitado este jueves la convocatoria “urgente” del pacto canario por las migraciones para exigir responsabilidades al PP después de “tumbar” en el Congreso de los Diputados la tramitación para la reforma de la Ley de Extranjería y a CC “por blanquear la traición” de los populares manteniendo el pacto en el Ejecutivo regional.

En una rueda de prensa de balance del primer año de la XI Legislatura, el presidente y la vicepresidenta de NC-BC, Román Rodríguez y Carmen Hernández, respectivamente, junto a compañeros del partido, así lo han solicitado, según ha informado NC en nota de prensa.

Para Rodríguez “no es razonable” que el PP haya “impedido y traicionado con sus votos en contra en el Congreso de los Diputados la tramitación de la ley, es decir, el inicio de una solución” a la crisis humanitaria con los menores migrantes no acompañados que afronta en solitario el Archipiélago y ante ello “no ocurra nada” ni en el pacto migratorio ni en el Ejecutivo.

Asimismo, hizo un llamamiento a “no confundir” quiénes son los “verdaderos responsables de esta infamia”, ya que en su opinión se tiene que analizar el “boicot” del PP y sus seis diputados canarios en el Congreso, a los que dijo se les debe “caer la cara de vergüenza”.