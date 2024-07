Clavijo dice estar “perplejo” por el rechazo a la reforma de la Ley de Extranjería en un discurso sin reproches al PP

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha lamentado este miércoles, en la sesión de control al Gobierno en el Parlamento regional, el rechazo en el Congreso de los Diputados de la toma en consideración de la modificación de la Ley de Extranjería y ha admitido que está “perplejo” por lo ocurrido este martes en la Cámara Baja. La propuesta no salió adelante por el rechazo de Vox y Junts, pero también del PP, que gobierna con Clavijo en Canarias.

En respuesta a varias preguntas de los grupos parlamentarios, Fernando Clavijo (Coalición Canaria) quiso recordar que tras reunirse con todos los grupos del Congreso se lograron 172 apoyos a la reforma, lo que consideró un “notable éxito” que permitió “consensuar un texto que fue mejorado” y que también fue respaldado por todos los partidos que suscribieron el Pacto Migratorio en Canarias, a excepción de Vox, en el Parlamento regional. Incluso en PP votó a favor del texto en las Islas, pese a que ahora lo ha rechazado en Madrid.

Fernando Clavijo indicó que, recabados esos apoyos, tan solo quedaba pendiente que el Gobierno cerrase un acuerdo con Junts y el Partido Popular respecto a la financiación, propuesta que “no fue recogida en el texto final de la proposición de ley” que se registró en el Congreso por parte de CC, PSOE y Sumar.

Clavijo considera “inexplicable” que en todo este tiempo no se haya producido “una sola reunión” entre el Gobierno de España y el Partido Popular y Junts, por lo que “el resultado de lo que ocurrió ayer no fue que se buscase un acuerdo y que hubiese reuniones que se cursasen en un texto”. Así, Clavijo ha señalado directamente al Gobierno de España como el responsable de que no haya prosperado la propuesta, pese a que fue el voto en contra de su socio en el Gobierno, el PP, el que dinamitó la propuesta

Ni una palabra de reproche a este partido ni mención a su vicepresidente, Manuel Domínguez, que no estuvo presente en la ronda de contactos con los grupos parlamentarios ni con el Ministerio de Política Territorial (ni tampoco en el pleno de este miércoles) y que no ha intercedido para lograr un cambio de parecer en las filas populares, que desde hace más de un mes han mostrado una postura dubitativa, primero ,y de rechazo, después, a la reforma de esta ley, nunca de apoyo.

El portavoz del PSOE en el Parlamento, Sebastián Franquis, acusó a Clavijo de faltar a la verdad y le recordó que sí había habido reuniones y le afeó que culpara del fracaso a quienes le han apoyado en vez de a quienes han votado en contra.

En esta misma línea, el portavoz de Nueva Canarias, Luis Campos, le ha espetado al presidente que no es lo mismo quien ha votado a favor que quien ha votado en contra, y le ha animado a cesar a los consejeros del PP, porque han “traicionado” a Canarias. Además, ha recordado que las negociaciones se pueden llevar a cabo una vez se admita a trámite la reforma de la ley y que el texto presentado se puede modificar, por lo que no se entiende el rechazo del PP a un texto sobre el que aún se puede trabajar.

El PP, “absolutamente lamentable”

La secretaria de Organización del PSOE de Canarias, Nira Fierro, ha tachado de “absolutamente lamentable” el rechazo del Partido Popular a la toma en consideración de la reforma de la Ley y ha afirmado que “tiene que tener repercusiones políticas porque Canarias no se merece tener políticos que no den la cara y que no den soluciones a los problemas cuando la solución la pone el Gobierno de España y el presidente de este Gobierno de Canarias que co-gobierna con el Partido Popular”.

Para Fierro, la palabra del PP “no vale absolutamente nada” porque votó en contra de un tema como este debatido en el Parlamento autonómico y acusó a la formación popular de que con esta decisión “abandona a Canarias”.

“He visto a dirigentes del Partido Popular prácticamente celebrar que se haya tumbado ayer dos votaciones en el Congreso, son los mismos que se sientan en el Consejo de Gobierno de Canarias y que, por lo tanto, demuestran una altísima irresponsabilidad con los intereses de los canarios y las canarias”, apuntilló.