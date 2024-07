El PP deja a Clavijo en la estacada con la acogida de menores, pero el pacto de Gobierno en Canarias sigue vivo

“No puedo llegar a Canarias diciendo que el Congreso ha votado que no”. Ha sido la excusa de la diputada Cristina Valido (Coalición Canaria) en su intento de que el PP, su socio de Gobierno en el Archipiélago, no quedase “retratado” al votar en contra de la reforma de la Ley de Extranjería, un cambio normativo que permitiría derivar a menores migrantes a otras comunidades autónomas. Por ello, amenazó con pedir que no hubiera votación si se mantenía el desacuerdo. En las Islas, ambos partidos han vendido una imagen de unión en la crisis humanitaria reclamando una distribución de menores entre regiones y aprobando una iniciativa en el Parlamento regional con el resto de fuerzas. Sin embargo, en cuanto el PP nacional radicalizó su discurso contra la inmigración, los populares canarios han reculado tachando la reforma que se votó este martes como un proyecto de “PSOE, Sumar y PP” y alegando que no se ha negociado con ellos.

Pese a que las negociaciones entre el Gobierno central, miembros de Sumar y de CC con el PP y Junts se prolongaron durante esta jornada, finalmente ambas formaciones han tumbado la reforma de la Ley de Extranjería para impulsar una distribución obligatoria de menores migrantes entre regiones.

Para Coalición Canaria, que quedó como segunda fuerza en votos en las elecciones autonómicas (19 escaños), su socio cómodo es el PP, que quedó tercera fuerza en esos comicios (15 diputados). Ambos hicieron una campaña electoral parecida basada en que bajarían los impuestos, pese a que después no han cumplido esa promesa excusándose en la “regla de gasto”. Para el partido del presidente Fernando Clavijo, romper con los populares le supondría tener que pactar con el PSOE, que fue la fuerza política más votada en las Islas (cosechó 23 escaños y la desaparición de Podemos del Parlamento no le permitió reeditar con ese partido y Nueva Canarias una nueva alianza) y que previsiblemente no se conformaría con la vicepresidencia del Gobierno de Canarias.

La idea de que pueda romperse el pacto ronda desde hace semanas en Canarias. Los periodistas preguntan en cualquier acto por ello a los dirigentes de CC y del PP. “Los hechos, lo que me dicen es que yo tengo un acuerdo en el que el PP , NC , PSOE y ASG han apostado (en el Parlamento) por continuar en un camino y ese camino es la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería”, defendió este lunes el portavoz del Gobierno regional, Alfonso Cabello (CC), antes de conocer qué pasaría al día siguiente. Pese a las repreguntas que se le hicieron para que calificara la posición del PP, insistió en que ese partido en Canarias ha participado “activamente” en el proceso para reformar la ley. Además, desvió una de las preguntas para aclara que Junts también ha dado bandazos con su postura.

A preguntas de este periódico, el secretario de Organización de CC, David Toledo evitaba criticar al PP este lunes y decía que el PSOE también puede ser “más flexible” y negociar los cambios que los populares proponen en ese texto como la declaración de “emergencia migratoria” en todas las comunidades autónomas y la petición de la convocatoria de la conferencia de presidentes. “Yo incluso comparto algunas de ellas y el PSOE tendrá que negociar como se ha negociado cualquier tipo de ley, lo que yo veo es un PSOE, en este caso un tanto inflexible y tiene que ser flexible como en cualquier tipo de negociación”, afirmó Toledo.

Los dirigentes de CC ponen como ejemplo de que no se romperá el pacto que la pasada semana ambos partidos realizaron un acto en el que alabaron las medidas puestas en marcha esta legislatura, un año marcado por la promesa incumplida de bajar impuestos, por multiplicar el número de altos cargos o descafeinar la Ley de Cambio Climático. Este mismo lunes, el vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, descartó en el Parlamento de Canarias una ruptura del pacto. Según dijo, el Ejecutivo regional ha hecho un trabajo “de manera cohesionada, con acciones transversales y mucha unidad”, lo que ha permitido “sentar las bases para atender los problemas estructurales de la comunidad autónoma”.

El vicepresidente del Gobierno de Canarias además acusó al PSOE de tener como “único objetivo” romper el pacto de gobierno en la comunidad autónoma, “enfrentar a las comunidades autónomas, dividir a la sociedad y enfrentar a las formaciones políticas”. Este lunes, el secretario general del PP en las Islas, Poli Suárez, se mostraba en los mismos términos y defendió que el pacto de gobierno “es sólido, de mucho diálogo, de mucha conversación, de mucho entendimiento”.

La inmigración, eje central del discurso de CC-PP

Desde inicios de esta legislatura, el Gobierno de CC-PP ha construido un relato en torno a la inmigración que se alarmaba ante la llegada de personas migrantes. Se ha propuesto potenciar a la Policía Canaria reclamando al Ministerio “una vía formal de intercambio de información e inteligencia” sobre delincuencia en general, actividades ilícitas en Canarias y control de la inmigración irregular, pero también CC ha llegado a querer por primera vez renunciar a competencias autonómicas (algo no propio de los partidos nacionalistas) para que se reforme la Ley de Extranjería aunque primero el Gobierno regional lo intentó con un texto en el que se hacían alusiones como que el “menor extranjero no acompañado entra ilegalmente accediendo al territorio de una Comunidad Autónoma traspasando la frontera común del Estado. Ello no crea ni puede crear un vínculo específico con la comunidad autónoma del lugar de entrada”. No obstante, hasta ahora, los menores han sido competencia de cada comunidad autónoma y es por ello que lo que se pretende reformar es la Ley de Extranjería para garantizar el traslado en caso de “saturación” de los recursos.

Dirigentes de CC y PP se han mostrado en estos meses reticentes a los centros de migrantes en Canarias. “Por qué se ha elegido Lanzarote y en concreto esa localización para ubicar ese gran centro para internamiento de las personas migrantes que llegan a otras islas, un centro que ni estaba previsto ni respeta el Pacto Canario por la Inmigración que el PSOE suscribió”, preguntó por escrito el senador por CC Pedro Sanginés en referencia a un centro que se iba a abrir en su isla. Altos cargos del PP participaron en febrero en una protesta de vecinos en ese municipio para frenar la instalación del centro.

El Cabildo de Lanzarote, donde también gobierna CC, también llegó a prohibir que los menores migrantes no usen el transporte público. Una medida que se excusó en su “seguridad” por una pelea que se había producido tras unas actitudes racistas. La Red de Solidaridad con las personas migrantes describe la medida como ''discriminatoria y arbitraria'': ''No se protege a un colectivo vulnerable excluyéndolo aún más''.

Estas no han sido las únicas polémicas con la crisis migratoria que señalan a CC y PP. Cabe recordar que Puertos Canarios (organismo que depende del Gobierno regional) llegó a pedir a Salvamento Marítimo que libere a Arguineguín y La Restinga de los rescates de migrantes. “No nos gusta la imagen de esas personas a la intemperie con una manta cubriéndoles los hombros. Es hora de tener unas instalaciones dignas en los muelles”, argumentó el director de la entidad canaria.

La socia de CC en la isla de Gran Canaria, la polémica alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno también se llegó a negar a enterrar a los migrantes fallecidos en las costas canarias en su municipio. Es la misma que llegó a fletar tres guaguas para trasladar, sin alternativa habitacional ni comida, a unas 200 personas hasta Las Palmas de Gran Canaria. En esas fechas, y después de lamentar las condiciones en las que se encontraban los migrantes hacinados en el Muelle de Arguineguín, amenazó con sanciones de hasta 300.000 euros a los establecimientos turísticos que ofrecieron sus instalaciones para que estas personas se pudieran hospedar en ellos. Decenas de vecinos de Mogán organizaron entonces concentraciones xenófobas en las que insultaban a los migrantes alojados en esos hoteles.

La última decisión de CC-PP ha sido la de instalar carpas para instalar a menores migrantes pese a que la Fiscalía ya se pronunció en contra de esa medida.

El PP se comprometió a reformar la ley en la “agenda canaria”

La agenda canaria firmada entre Coalición Canaria y el PP el pasado verano para dar su apoyo (junto a Vox) a la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo recogía precisamente un apartado sobre cambiar la ley de extranjería. Se trata de un punto también recogido en la agenda ratificada por el PSOE para investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno. “Respecto a los niños, niñas y adolescentes migrantes se considerará asunto prioritario en el Estado para, con cambios legislativos, lograr que todas las comunidades autónomas, se impliquen con solidaridad en acogida, formación e integración de los menores que llegan a Canarias”, recoge ese texto.