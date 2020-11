La alcaldesa de Mogán amenaza con imponer sanciones a los hoteles que acojan a inmigrantes

El Ayuntamiento de Mogán, en el sur de Gran Canaria y donde se ubica el muelle de Arguineguín, ha exigido al Estado que traslade a otro tipo de recursos humanitarios a los inmigrantes que ahora se alojan en complejos turísticos del municipio. La alcaldesa Onalia Bueno (Ciuca) da de plazo hasta final de año o, amenaza, abrirá expedientes sancionadores contra esos establecimientos hoteleros.

Onalia Bueno ha explicado en una rueda de prensa este jueves que pone como límite la fecha del 31 de diciembre porque ese día vencen los contratos que los hoteles utilizados en la red de acogida tienen firmados con el Ministerio de Migraciones. Sin embargo, el propio ministro Escrivá, en su reciente visita a las Islas, ya anunció que antes de que acabase el año estas personas serían trasladadas a otros recursos alojativos.

Según sus datos, el Estado se está gastando unos 300.000 euros diarios en alojar a las personas que llegan en patera en complejos turísticos de Canarias por no utilizar otro tipo de instalaciones. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que tiene las competencias en materia de Acogida Humanitaria, desmiente este dato. "No. No es cierto en absoluto. No ofrecemos información desgranada por tipo de recurso porque el gasto del Gobierno en Atención Humanitaria ya está registrado y público en las subvenciones del Ministerio en esta materia", han respondido fuentes de la cartera que dirige José Luis Escrivá a Canarias Ahora.

En la actualidad, aproximadamente 5.500 personas migrantes (datos oficial dado el 20 de noviembre) están alojadas en establecimientos hoteleros de Canarias debido a que los recursos de acogida disponibles están llenos tras la llegada masiva de pateras y cayucos a las islas en los últimos meses. De hecho, en lo que va de año han arribado a las costas canarias unas 20.000 personas en situación irregular por vía marítima.