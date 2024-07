Manuel Domínguez (PP) descarta una ruptura del pacto con CC y el PSOE dice que es un político “prescindible”

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, ha descartado cualquier posibilidad de ruptura del pacto con Coalición Canaria tras el fracaso de la reforma de la Ley de Extranjería por el rechazo del PP nacional y hecho un balance “positivo” del primer año de la Legislatura. Según él, el Ejecutivo regional ha hecho un trabajo “de manera cohesionada, con acciones transversales y mucha unidad”, lo que ha permitido “sentar las bases para atender los problemas estructurales de la comunidad autónoma”. Y si bien ha reconocido que faltan “muchas cosas por hacer”, afirmó que ahí es donde van a centrar todo el trabajo.

Así lo ha manifestado en respuesta a una pregunta de la presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, Nira Fierro, quien acusó a Manuel Domínguez de haber sido “incapaz” de llevar al Gobierno “ni una sola medida” durante su primer año en el cargo. “Ha pasado un año desde que usted es vicepresidente y la verdad es que se podría haber dedicado a cualquier otra cosa porque el resultado hubiera sido exactamente el mismo: nada, vacío, hay eco en su gestión”, ha afirmado Fierro en el pleno del Parlamento.

La diputada socialista ha insistido en que el vicepresidente del Ejecutivo canario no ha sido capaz de impulsar “ni una sola medida para los más vulnerables, para las familias, para la clase trabajadora, para transformar Canarias”. “Su hoja de servicio está intacta, como el primer día que entró en este Gobierno, y desgraciadamente Canarias no está para políticos que no son capaces de marcar agenda, que no son capaces de resolver sus problemas”, ha lamentado.

Nira Fierro aprovechó su intervención para acusar al también presidente del PP de Canarias de “incumplir” su pacto de investidura con Coalición Canaria al no apoyar la reforma de la Ley de Extranjería, cuya toma en consideración se vota hoy martes en el Congreso de los Diputados. “Ha sido incapaz de hacerlo. Se ha dedicado a dar excusas y a decir que la actitud del señor Torres es una vergüenza”, ha afirmado Fierro.

Según la dirigente socialista, “lo que sería una vergüenza es que si hoy se frustra la votación en el Congreso, el señor Domínguez siguiera ahí sentado”. “Están a tiempo. Nosotros estamos dispuestos a mejorar en el trámite parlamentario esta propuesta, pero para eso el PP tiene que votar a favor. Y si no, deberá usted reflexionar sobre su papel en la política canaria”, ha insistido. “Señor Domínguez, no es capaz usted ni de convencer a los suyos, es irrelevante, no aporta nada, no soluciona nada, y después de un año usted es totalmente prescindible en este gobierno”, ha concluido.

El vicepresidente del Gobierno de Canarias ha acusado al PSOE de tener como “único objetivo” romper el pacto de gobierno en la comunidad autónoma, “enfrentar a las comunidades autónomas, dividir a la sociedad y enfrentar a las formaciones políticas”. También lamentó que Fierro critique que no sea capaz de convencer a su partido para apoyar la reforma de la Ley de Extranjería cuando la diputada socialista “no dio un paso al frente para defender el 60% de la bonificación del IRPF en la isla de La Palma o la gratuidad del transporte público”. “Ahí está la hemeroteca. Eso es lo que ha hecho usted por Canarias”, remarcó.

Por otro lado, Domínguez ha denunciado que el Gobierno de España “únicamente ha intentado negociar” la reforma de la Ley de Extranjería con el Partido Popular, no como hizo con la Ley de Amnistía, “cogiendo vuelos a Bruselas”, sino “a través de un Whatsapp”, algo que ha calificado de “absoluto fracaso” porque “ha intentado dividir a esta sociedad, dividir a las formaciones políticas, enfrentar a las comunidades autónomas”. Por último, ha asegurado tener “las conversaciones” y “una grabación que no debería de contar públicamente” sobre las negociaciones entre el Gobierno y el PP.

Domínguez se desmarcó de la negociación de la reforma de la Ley de Extranjería

El PP en las Islas ha defendido desde el primer momento la necesidad de emprender este cambio en la Ley de Extranjería, e incluso participó en la redacción del texto de la propuesta de modificación de la ley, que además se votó en el Parlamento regional y obtuvo el apoyo de todos los grupos, excepto Vox. Sin embargo, cuando llegó el momento de reunirse con el Ministerio de Política regional para defender el documento y presentárselo al resto de grupos del Congreso, el líder de los populares en Canarias, Manuel Domínguez, decidió no acompañar a Clavijo a la ronda de contactos y dejar solo al presidente.

“Incluso tenía los billetes de avión”, afirmaron desde su partido entonces. Los motivos para explicar su ausencia fueron que se quería evitar la “politización” del asunto. Sin embargo, esa ausencia sirve ahora para justificar que no se apoye la reforma porque, según el PP, la negoció personalmente Clavijo con Torres, sin el PP.

Domínguez comenzó entonces a desmarcarse de toda la negociación y se fue alejando progresivamente del proyecto mientras desde Génova no se aclaraba qué postura tomar, hasta que este mismo lunes el secretario general de los populares canarios y consejero de Educación, Poli Suárez, menospreció la reforma asegurando que es “del PSOE, CC y Sumar”. Mientras, el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, aclaró que finalmente el partido rechazaría tomar en consideración la reforma de la ley porque se había intentado negociar vía “Whatsapp”, obviando todo el trabajo realizado por el PP de Canarias previamente.

Además, hay que recordar que en el acuerdo de gobierno para el Ejecutivo de Canarias suscrito por CC y el PP se incluía un apartado que recogía expresamente: “Respecto a los niños, niñas y adolescentes migrantes, se considerará un asunto prioritario de Estado para, con cambios legislativos, lograr que todas las CCAA se impliquen con solidaridad en acogida, formación e integración de los menores que llegan a Canarias”.

Pese a las discrepancias respecto a la reforma, el portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello, insistió este lunes en que hay unidad en el Ejecutivo, aunque contradijo a Suárez al afirmar que el PP de Canarias sí ha participado en la reforma desde el principio, desmintiendo a Tellado y al propio Suárez cuando han afirmado que no se ha contado con los populares para esta iniciativa que, cabe recordar, partió del Gobierno canario, no del central.