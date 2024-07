Coalición Canaria avisa de que si no hay acuerdo pedirá no votar la reforma de la Ley de Extranjería

La única diputada de Coalición Canaria (CC) en el Congreso, Cristina Valido, ha afirmado este martes en el pleno que debería retirarse la toma en consideración de la reforma de la Ley de Extranjería si no cuenta con votos suficientes, después de que el PP, Vox y Junts hayan mostrado su rechazo. “Si en las próximas horas no hay un acuerdo, pediré que no se vote, que se quede sobre la mesa y que sigamos hablando. No voy a explicar en Canarias que el Congreso de los Diputados no es capaz de trabajar en materia migratoria y de reformar y adaptarse, que no entiende que el interés superior del menor es una prioridad para los poderes públicos. Esta es la triste situación, es el momento crucial al que se enfrenta hoy esta Cámara”.

Valido ha explicado que ya en la votación de investidura de Pedro Sánchez CC pactó con el PSOE esta reforma, y añadió que ella misma ha interpelado a la ministra de Infancia, Sira Rego, en muchas ocasiones. Valido explicó que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), se ha reunido con representantes de las comunidades autónomas y con todos lo grupos “y llevamos meses advirtiendo: Canarias no puede hacer más, se ha desgañitado para llegar hoy a vivir a este cruce de acusaciones”.

El Gobierno de Canarias está formado por CC y el PP, que en las Islas ha defendido desde el primer momento la necesidad de emprender este cambio en la Ley de Extranjería, e incluso participó en la redacción del texto de la propuesta de modificación de la ley, que además se votó en el Parlamento regional y obtuvo el apoyo de todos los grupos, excepto Vox. Sin embargo, cuando llegó el momento de reunirse con el Ministerio de Política regional para defender el documento y presentárselo al resto de grupos del Congreso, el líder de los populares en Canarias, Manuel Domínguez, que además es el vicepresidente del Gobierno regional, decidió no acompañar a Clavijo a la ronda de contactos. Domínguez se ha desmarcado de toda la negociación y se ha ido alejando progresivamente del proyecto mientras desde Génova no se aclaraba qué postura tomar, hasta que este mismo lunes el secretario general de los populares canarios y consejero de Educación, Poli Suárez, afirmó que se trata de una reforma “del PSOE, CC y Sumar” al mismo tiempo que el portavoz parlamentario, Miguel Tellado, aclaró que finalmente el PP rechazaría tomar en consideración la reforma de la ley.

Pese a las discrepancias respecto a la reforma, el portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello, insistió este lunes en que hay unidad en el Ejecutivo, aunque contradijo a Suárez al afirmar que el PP de Canarias sí ha participado en la reforma desde el principio, desmintiendo a Tellado y al propio Suárez cuando han afirmado que no se ha contado con los populares para esta iniciativa que, cabe recordar, partió del Gobierno canario, no del central.