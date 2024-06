El vicepresidente de Canarias, del PP, deja solo a Clavijo y no acudirá a las reuniones en Madrid para la reforma de la Ley de Extranjería

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, no asistirá al conjunto de reuniones que va a tener el presidente de Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y con los portavoces parlamentarios del Congreso para explicar el acuerdo de derivación obligatoria de los menores migrantes no acompañados desde Canarias hacia el resto del Estado.

Canarias acude a la reunión con una propuesta de texto que ha sido respaldada este lunes por todos los grupos del Parlamento regional, excepto Vox. Y el siguiente paso es tramitarlo en el Congreso, para lo que es clave el apoyo del PP, que de hecho lo ha respaldado este mismo lunes en Canarias.

El acuerdo entre el Gobierno central y el canario busca reformar la Ley de Extranjería para permitir al Estado intervenir en momentos de intensos flujos de llegadas de niños y adolescentes al Archipiélago y a las ciudades de Ceuta y Melilla y derivarlos al resto del país. La primera opción ''siempre será la colaboración solidaria de las comunidades'', han detallado fuentes próximas a la negociación entre ambos Ejecutivos. Pero cuando la acogida voluntaria no funcione, como ha ocurrido hasta ahora, el Estado podrá establecer una reubicación obligatoria basada en parámetros acordados previamente con las autonomías, que recibirán fondos para la atención de los menores.

Aún está por definir en qué forma se modificará la Ley, si vía decreto ley, como prefiere el Gobierno canario, o vía proposición de ley, como propone el Gobierno central. En cualquier caso, deberá aprobarse primero en Consejo de Ministros y, después, en el Congreso.

Pese a lo trascendental de la negociación con el Estado y con el resto de grupos de la Cámara para que apoyen la reforma, el vicepresidente canario ha optado por dejar solo al presidente regional. La presidenta del Grupo Parlamentario Popular en Canarias, Luz Reverón, ha explicado la ausencia de Domínguez en estas reuniones en las que la postura del PP es clave culpando a otros partidos de la decisión de no acudir.

Reverón ha dicho que Domínguez hasta tenía reservados los billetes de avión para viajar a Madrid, pero que al final no asistirá: “Teniendo en cuenta las últimas declaraciones donde están intentando mezclar política realmente con gestión, pues ha decidido dar un paso a un lado y decir al presidente que acuda él para que no pongan el foco en un tema político, porque esto no es un tema político. Esto es un problema de Estado y, como tal, tenemos que solucionarlo”, ha señalado. Un tema de Estado en cuya puesta en marcha estará ausente el vicepresidente canario.

El PP de Canarias apoya la modificación de la Ley de Extranjería para que los menores migrantes no acompañados (más de 5.000 ahora mismo en las Islas y cuya atención es competencia del Gobierno regional) se repartan entre las comunidades autónomas de forma obligatoria, pero la postura del partido fuera de las Islas es distinta. Son varios los presidentes autonómicos del PP que se han mostrado reacios, por diferentes motivos, a este pacto y a recibir siquiera a estos menores. De hecho, los mayores escollos a la hora de derivar migrantes llegan de las comunidades donde gobierna el PP, con y sin Vox. La semana pasada el delegado del Gobierno en las Islas pidió al PP de Canarias que “convenza” a sus compañeros de otras comunidades autónomas donde gobierna para que salga adelante la modificación de la Ley de Extranjería.

Al final, Domínguez ha optado por no acudir a las reuniones previstas. Tanto Canarias como el Estado pretenden que la reforma quede ultimada esta semana para que a lo largo del mes de julio se acometa el trabajo parlamentario en las Cortes y pueda entrar en vigor a partir del mes de agosto.

No es la primera vez que el dirigente isleño de los populares se encuentra en una situación difícil respecto a la postura que su propio partido, o algunos de sus líderes, mantiene. Ya son varias las ocasiones en las que Domínguez tiene que salir al paso también respecto a ciertas declaraciones de algunos de sus compañeros que chocan con lo defendido por él mismo en las Islas. Un ejemplo ocurrió el pasado mes de octubre, cuando comenzó el reparto de migrantes entre comunidades y precisamente las gobernadas por el PP fueron las que más pegas y obstáculos pusieron. Domínguez tuvo que salir al paso e invitar a sus compañeros de partido a asistir a un desembarco de migrantes en los puertos de Canarias. “Si tenemos un poco, solo un poquito de empatía... si alguien viniese a cualquiera de los puertos, a La Restinga, a Lanzarote, a ver cómo bajan esas personas de la patera, estoy convencido de que la opinión cambiaría y que ese tipo de reproches deberíamos dejar de hacerlos”, dijo tras declaraciones contrarias una vez más de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y también de Salvador Escudero (concejal en Torrox, Málaga), que comparó a los migrantes con animales y afirmó que transmitían enfermedades.