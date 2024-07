Clavijo se empeña en defender al PP pese a que sus propuestas dilatarían más la acogida entre comunidades autónomas

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, no solo no ha reprochado al PP (su socio de gobierno) que haya votado en contra de empezar el trámite parlamentario para reformar la Ley de Extranjería (una medida que facilitaría la acogida de menores entre comunidades autónomas) sino que ha tratado de culpabilizar al Gobierno central de no negociar las propuestas de los populares. “Perplejo” es la palabra que más usó este miércoles para describir lo ocurrido este martes en el Congreso.

Según dijo, las propuestas del PP no son “descabelladas”. No obstante, algunas de ellas dilatarían aún más esa acogida entre comunidades con la que tanto insiste el presidente. En otras regiones “no los tienen en sus calles”, llegó a decir en el Parlamento este miércoles.

Entre las propuestas de los populares que podrían extender en el tiempo esas derivaciones, tal y como publicó este miércoles eldiario.es, está la de que solo se traslade a menores cuya edad haya sido confirmada por la Fiscalía, un proceso que puede tardar meses debido al colapso en el Ministerio Público para hacer estas pruebas. Cabe recordar que un aparato crucial para determinar la edad de estas personas se ha encontrado durante meses cerrado en una caja.

Otra de las medidas que plantea el PP es la convocatoria de una Conferencia de Presidentes, para que la normativa se negocie directamente entre Pedro Sánchez y los jefes de gobierno autonómicos. Según publicó eldiario.es, piden además que dicha reunión sea convocada en septiembre. Desde el Gobierno sostienen que retrasar todos los trámites del reparto a septiembre no solucionaría la emergencia como reclama Canarias, además teniendo en cuenta que en verano se suele incrementar la llegada de personas en pateras y cayucos.

Clavijo, sin embargo, dijo este miércoles que el desencuentro principal es el de la financiación. “Y yo ya le digo que todas las comunidades autónomas, porque todos los grupos nos lo dijeron en aquellas reuniones, entendemos que son migrantes y las competencias migratorias son del estado, y que son menores y hay que darles una atención y cumplir, pero al ser migrantes, la financiación, que además Europa pone dinero para ello, tiene que venir del del gobierno de España, mientras el menor sea menor, y hasta su mayoría de edad”, ha dicho Clavijo, cuyo partido es uno de los que registró junto a Sumar y PSOE.

El presidente de Canarias ha defendido tanto en el Parlamento como más tarde en declaraciones ante los medios que “ese es el principal escollo” (el de la financiación) aunque insistió en que “para mí sigue siendo inexplicable que nos hayamos dado una semana, que no haya sido posible dejarlo sobre la mesa y darnos una semana más para intentar buscar ese acuerdo y no estar ahora en extremo”.

Clavijo echó un guante a su socio diciendo que “el PSOE estaba más preocupado de que se produjese una votación para afear la conducta del partido popular y tratar de desestabilizar el gobierno, que de que prosperasen las negociaciones” y de “desestabilizar al Gobierno canario”.

Ambos partidos que sustentan el Gobierno, CC y PP han vuelto a insistir en que no se va a romper el pacto. “Este es un problema humanitario, no político”, dijo Clavijo, que advirtió de que “vamos a volver a tener las fotos de la vergüenza, y Canarias será noticia, y España será noticia, porque no vamos a poder atender de manera digna a esos menores”.