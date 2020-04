El partido de Leo Rodríguez, en pausa

La jugadora grancanaria Leonor Rodríguez vive el confinamiento en el norte de Italia, en Schio, donde jugaba con el Famila Schio la Serie A1 y la Euroliga y desde donde espera “darle al play a la vida” para restablecer sus prioridades profesionales, según ha contado en declaraciones a Efe.

Hasta hace algo más de mes los retos de esta escolta eran clasificarse para la final a cuarto de la competición europea y conseguir estar entre las doce españolas que viajarían a Tokio 2020.

Pero tras la crisis sanitaria y social causada por el coronavirus, la suspensión de las dos ligas que disputaba y el aplazamiento de los Juegos Olímpicos, las buenas estadísticas de Rodríguez de este año se han quedado sin recompensa.

En enero la jugadora dejó el Gelecek Koleji Cukurova con una media de 13.6 puntos, 3.8 rebotes y 3.5 asistencias en la liga turca y 12.2 puntos, 4.9 rebotes y 3.9 asistencias en la Euroliga.

Fue entonces cuando llegó al Famila Schio para promediar 16.2 puntos, 3.5 rebotes y 3 asistencias en la liga italiana y 8.5 puntos, 0.9 rebotes y 1.9 asistencias en Euroliga.

“Mi valoración de la temporada es muy buena, hice un buen papel en Turquía y estoy muy contenta por haberme adaptado tan bien y tan rápido en Italia”, ha dicho la grancanaria.

Para Rodríguez este estaba siendo “una temporada muy ilusionante” sobre todo porque los Juegos Olímpicos de Tokio estaban en el horizonte y tras dos veranos consecutivos sin ir a la selección, la jugadora esperaba repetir experiencia olímpica.

“Venía un verano increíble”, ha apuntado la jugadora que, sin embargo, ha confirmado que era partidaria de la suspensión de las competiciones ya que ahora “el baloncesto pasa a un segundo plano porque la salud es lo primero”.

“Hay que aceptar que las cosas han salido así, ser positivos y entender que todas esas oportunidades volverán”, ha comentado Rodríguez, que vive esta cuarentena lejos de su familia.

“Todavía no sé si volver a España, voy decidiendo semana a semana, me gustaría estar en casa cuanto antes, pero hay que ser responsables y hacer un viaje de 24 horas no es lo más seguro”, ha señalado la escolta sobre el viaje que tendría que hacer debido a la ausencia de vuelos directos entre Italia y España.

Cada día, Rodríguez consulta el estado de los vuelos y sus opciones para regresar a casa, mientras tanto, se toma la cuarentena “con paciencia” e intenta “mantener una rutina de entreno.

Con unas bandas elásticas como único material para hacer deporte, se ejercita esta campeona de Europa (2017) y plata olímpica (2016) y mundial (2014) desde la región de Veneto, contigua a Lombardía-epicentro de la pandemia en Italia-.

Desde allí, Rodríguez no percibe “grandes mejoras” a pesar de llevar ya un mes de cuarentena, pero está convencida de que “poco a poco” las buenas noticias llegarán.

“Cuando todo esto acabe valoraré todo lo que está pasando y pondré nuevas metas en mi vida”, ha indicado la escolta, que tras la suspensión de la liga en Italia se encuentra sin contrato para la próxima campaña.