La posición tibia de la Federación de Fútbol de Tenerife con Rubiales contrasta con la rápida reacción de la de Las Palmas

La actitud machista del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, tuvo una rápida repercusión en Canarias. Tras el beso no consentido a la campeona del mundo Jennifer Hermoso y su rueda de prensa en la que aseguró que no iba a “dimitir”, el presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas (FIFLP), José Juan Arencibia, anunciaba su dimisión como vocal de la RFEF. Un gesto al que le han seguido numerosos pronunciamientos a favor de la jugadora y en contra de la conducta de Rubiales. Sin embargo, la actitud del presidente de la Federación Tinerfeña, Alejandro Morales Mansito, que aplaudió el pasado viernes al expresidente de la RFEF y que no ha dado más declaraciones al respecto en la última semana ha generado críticas.

La reconocida jugadora del Granadilla Egatesa (UDG) María José Pérez se desligaba hace unos días de esta federación asegurando que no iba a colaborar con la misma hasta que desaparezcan las personas que restan futuro y respeto al deporte. “No puedo formar parte de algo de lo que no estoy de acuerdo en absoluto”, señalaba la profesional del fútbol en un comunicado en el que condena que Morales Mansito aplaudiera a Rubiales el pasado viernes.

“No se trata solo del presidente de la Federación Nacional, se trata de todas las personas que permiten que el fútbol avance en igualdad”, explica la futbolista, que añade que ha costado mucho llegar hasta donde está y que cada paso hacia delante ha supuesto mucho sacrificio. “Es hora de ponernos en pie y no pasar ni una más”, subraya.

Pérez reprocha a todos aquellos que aplaudieron la pasada semana a Rubiales y que se esconden “detrás de sus trajes de chaqueta para ningunearnos”. “El presidente de la Federación Tinerfeña también ha aplaudido. ¡Qué tristeza me da!”, añadía. “Estas personas no me representan. No nos representan. Me desligo de todo aquello que tenga que ver con aquellos que miran hacia otro lado o apoyan este tipo de actitudes”, apunta. “Basta ya. Se acabó”, concluye en su comunicado.

La futbolista ha señalado recientemente a este periódico que mantiene esta posición porque no quiere que sus valores y todo lo por lo que ha trabajado se vean manchados. Considera que su honradez está por encima de todo y aunque el presidente de esta federación no se ha portado mal con ella en lo personal, considera que su lucha no es la misma que la suya.

El presidente del equipo femenino de la Liga F UDG Tenerife Egatesa, Sergio Batista, también ha asegurado que el máximo responsable de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, “es el gran enemigo del fútbol femenino, contra el que ha ido a acoso y derribo desde hace años”. En una entrevista concedida a Radio Club Tenerife recogida por EFE, el mandatario del equipo de fútbol femenino tinerfeño ha indicado que puede hablar de Rubiales “en primera persona” y que siempre ha dicho “por activa y por pasiva, que ha sido un enemigo para nosotras”.

Batista, quien confía en que se cumpla “el protocolo” y Rubiales sea inhabilitado, ha felicitado al presidente de la Federación Insular de Fútbol de Las Palmas, José Juan Arencibia, por su dimisión pero con su homólogo en la de Tenerife, Alejandro Morales, “no he podido hacer lo mismo”.

Desde la Federación tinerfeña han explicado a este periódico que su presidente no está realizando declaraciones sobre la polémica en torno a Rubiales, y siguen en la misma línea. No obstante, remiten al comunicado realizado por todas las federaciones fechado el pasado martes y que pide la dimisión de Rubiales.

Este viernes, el seleccionador español del equipo masculino, Luis de la Fuente, no dimitirá y se mantendrá en el cargo pese a haber aplaudido la intervención de Luis Rubiales en la pasada asamblea de la Real Federación Española de Fútbol.