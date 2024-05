El futur de la Mediterrània pel canvi climàtic: inundacions extremes més grans i freqüents, i onades de calor més intenses

Les inundacions extremes en les zones mediterrànies augmentaran en els pròxims anys, seran més freqüents i de més magnitud, causades per precipitacions extremes, i a més hi haurà augments significatius en les temperatures màximes i una intensificació de les onades de calor“. Així ho assenyala l’estudi dut a terme per un equip d’investigadors de la Universitat Politècnica de València (UPV), que s’ha publicat fa poc en la revista Water.

La investigació, feta per Carles Beneyto, José Ángel Aranda i Félix Francés, pertanyents a l’Institut d’Enginyeria de l’Aigua i Medi Ambient, ha desenvolupat una metodologia innovadora per a abordar els reptes associats amb el canvi climàtic i el seu efecte en els règims hidrològics. S’hi estimen inundacions d’alt període de retorn en diferents escenaris de canvi climàtic.

“Els diferents estudis climàtics prediuen un augment en la freqüència i la magnitud d’esdeveniments extrems que, combinats amb el desenvolupament socioeconòmic global, conduiran a un augment en les pèrdues per inundacions resultants d’esdeveniments de precipitació extrema en els pròxims anys”, destaca Félix Francés.

També subratlla aquest investigador que, “desafortunadament, les metodologies actuals només permeten abordar aquests problemes per als esdeveniments de més freqüència (i menys magnitud), per la qual cosa calia desenvolupar metodologies que reduïsquen la incertesa en les estimacions d’inundacions associades a una probabilitat d’ocurrència baixa i magnituds catastròfiques”.

Camp d’estudi

Els investigadors van aplicar la metodologia proposada en el cas d’estudi de la rambla de la Viuda, situada a la província de Castelló. Per a fer-ho, van utilitzar generadors climàtics estocàstics per a obtindre sèries sintètiques de precipitació futura a partir dels models climàtics corregits i la informació obtinguda d’estudis regionals d’aquests. Els resultats obtinguts van revelar un augment clar dels esdeveniments extrems de precipitació en els pròxims setanta anys per a tots els diferents models climàtics analitzats.

“Malgrat una reducció lleugera en la quantitat anual de precipitació, s’observen augments significatius en les temperatures màximes, una intensificació de les onades de calor i un increment en la freqüència i la magnitud dels esdeveniments de precipitació extremes”, afirma Carles Beneyto.

En aquest sentit, la importància de l’estudi rau en la capacitat per a proporcionar estimacions precises d’inundacions futures en un context de canvi climàtic.

“Aquestes troballes són fonamentals per a la presa de decisions informades i la gestió efectiva dels recursos hídrics, ja que permeten identificar àrees vulnerables i dissenyar infraestructures resilients. A més, destaquen la necessitat d’adoptar mesures proactives per a mitigar els riscos associats amb les inundacions extremes en el futur, emfatitzant la importància de les avaluacions precises en la planificació de mesures d’adaptació i resposta”, conclou José Ángel Aranda.