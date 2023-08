El presidente de Federación de Las Palmas dimite como vocal de la RFEF por el 'caso Rubiales'

El presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas (FIFLP), José Juan Arencibia, ha dimitido como vocal de la Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), tras la polémica generada en torno a Luis Rubiales por su decisión de no dimitir por el beso en la boca a la futbolista Jenni Hermoso durante la entrega de medallas del Mundial de fútbol femenino, así como por su polémico gesto durante la celebración.

La Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, en la persona de su presidente José Juan Arencibia Alemán, comunicó que “En la reunión de presidentes territoriales previa a la Asamblea General Extraordinaria de la RFEF, el presidente de la FIFLP no dio su apoyo a Luis Rubiales tal y como solicitó a todos los presidentes. Entendíamos que no podíamos mostrar un apoyo a ciegas, ya que en dicha reunión Luis Rubiales no dio explicación alguna sobre lo que iba a exponer en la Asamblea. Así mismo, José Juan Arencibia mostró, en dicha reunión, su rechazo, en coherencia con su conciencia y sus valores, a todo lo acontecido en Australia durante la ceremonia de premiación del pasado Mundial Femenino”.

“Una vez escuchadas las explicaciones en la Asamblea General Extraordinaria, la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas muestra su rechazo a las actitudes del presidente de la RFEF y a unas explicaciones que no compartimos, ni por sus formas ni por las acusaciones realizadas”.

“En este sentido, José Juan Arencibia ha presentado esta misma tarde su dimisión como miembro de la Junta de Directiva de la RFEF”, sentencia la FIFLP.

Por su parte, la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife (FTF), presidida por Alejandro Morales Mansito, y que ostenta las funciones de la Federación Canaria, ha tomado la decisión de no pronunciarse respecto a la polémica generada por el 'caso Rubiales'.