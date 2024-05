Els centres de menors, en risc pels impagaments del Consell: 1.846 treballadors i 1.217 xiquets i adolescents afectats

La Comunitat Valenciana té 119 centres de menors. Actualment, hi ha 1.846 menors en acolliment familiar i 1.217 en acolliment total, és a dir, estan tutelats per la Generalitat. En total són 3.063 els xiquets i adolescents valencians que estan en situació d’acolliment. Molts d’aquests centres passen per dificultats greus pels impagaments de la Conselleria d’Igualtat, que continuen acumulant deutes mes rere mes (la Generalitat ha d’assumir la manutenció dels menors tutelats).

La vicepresidenta Susana Camarero es va referir al fet que el “deute heretat” amb les empreses del sector –residències de majors i centres de menors i de diversitat funcional– quan el PP i Vox van accedir al Govern valencià ascendia a 100 milions d’euros, quantitat que, segons assegura el departament de Camarero, han abonat ja. No obstant això, al final del mes d’abril passat, el Consell devia 21 milions d’euros només als centres de menors, tal com confirmava a elDiario.es Esteban Burillo, president d’Apime CV (Associació de Professional d’Institucions de Menors de la Comunitat Valenciana), que representa aproximadament la meitat del sector.

La conselleria manté certs retards en els pagaments amb els centres amb contracte en vigor, mentre que amb les institucions que tenen els contractes caducats, es produeixen casos d’enriquiment injust: “L’Administració paga preus del 2017 i 2018 a tretze centres, amb uns preus que estan fins a un 20% per davall del preu del cost de la vida, perquè no es preveuen les pujades acumulades de l’IPC des de llavors”, sosté Burillo, que apunta que aquestes institucions estan a l’espera que isquen a licitació els nous contractes, que la conselleria pretén anar traient a concurs al llarg dels pròxims mesos.

El president d’Apime CV detalla alguns casos, com el de la Fundació Antonio Moreno, que s’ha vist obligada a suspendre pagaments, i no sols aquesta entitat, sinó també estan en una situació delicada el Grupo Castillo o la Fundació Diagrama. “Les entitats menudes no es poden endeutar, i les grans ja no ho poden fer més”. “Quan s’acumula un cert nivell de deute, van liquidant deute, fins que es torna a acumular”, relata Burillo, per a qui aquesta situació resulta “absurda”, ja que “tensa el sector al màxim”. El Consell, prossegueix, ha obert línies de finançament a través de l’Institut Valencià de Finances (IVF), uns préstecs “que hem de tornar amb interessos. No entenem per què no assumeix els préstecs de la banca pública directament la conselleria i ens ho abona a nosaltres, evitant-nos els interessos”. En la seua opinió, la situació és “insostenible, dramàtica”, posant “pegats” a un problema que “no acaba de resoldre’s”: “La solució definitiva és que traguen els contractes nous i es facen càrrec dels pagaments pendents”, apunta.

Toni Ávila, responsable d’Infància i Adolescència de CCOO PV, lamenta que no es publiquen les dades dels deutes del Consell amb el sector. Segons explica, hi ha tres grans entitats que són les que tenen més centres: la Fundació Diagrama, a la qual se li devien 17 milions d’euros al desembre, “cosa que va provocar que es deixara de pagar un 30% de la nòmina als treballadors, fet que va servir per a pressionar l’Administració, que va regularitzar els pagaments”; la Fundació Antonio Moreno, que pertany al Grupo Castillo, a què la conselleria deu 11 milions d’euros per enriquiment injust, “amb centres que cobren a preus del 2017 i el 2018”; i la tercera gran entitat és la Fundació Amigó. Ávila també es va referir a entitats com Sant Vicent Ferrer, amb un deute de 2.170.000 euros, o Castell Cooperativa, a què es deuen entre nou mensualitats i onze: “Estem en una situació molt alarmant, cronificada des de fa dos anys o tres amb retards en les nòmines que poden ser de tres mesos”.

El representant de CCOO critica que no hi haja una interlocució amb l’Administració, “el diàleg és justet”, alhora que lamenta que la conselleria al·legue que el problema ve per la situació heretada del Govern del Botànic: “És cert que la situació actual ve de la legislatura passada, però han de començar a buscar solucions”.