Ganaderos de La Laguna advierten al Cabildo que "de nada servirá el nuevo matadero" si la isla se queda sin granjas

Algunos ganaderos profesionales radicados en La Laguna están que trinan por el anuncio realizado este jueves por el actual presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, de CC, arropado en el anuncio por su consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, Jesús Morales, ambos candidatos en los comicios del 26M por el mismo partido.

El primero de esos políticos lo es a la reelección en la Corporación insular y el segundo consta como aspirante a convertirse en regidor local en su municipio de residencia, el sureño de Guía de Isora, donde gobierna con mayoría absoluta el PSOE de Pedro Martín.

Ese mismo grupo de ganaderos (La Laguna ya no supera la docena de profesionales de bovino de leche y/o de carne en este ámbito económico) advirtió este viernes (en un escrito remitido a este medio) al Cabildo de Tenerife, tras conocer el anuncio inversor del día anterior de Carlos Alonso, que el nuevo matadero "de nada servirá si no se crían animales" en la isla, en clara alusión a que esta actividad productiva, la de engorde de animales en granjas para el posterior consumo humano en el mercado interior, está en claro retroceso y parte de la culpa de que ello sea así es del propio Cabildo insular, que no ha hecho nada por revertir situación tan negativa, sostienen esos ganaderos.

Los integrantes de ese mismo colectivo, que no está vinculado a la Cooperativa del Campo La Candelaria ni a su asociación ganadera, Agate, se han mostrado incrédulos ante la inversión anunciada de casi nueve millones por Carlos Alonso para la construcción de una nueva instalación de sacrificio en la isla a partir de 2020, principalmente porque de seguir por el actual camino ya no quedarán animales de granja en poco tiempo y entonces esa instalación "de poco servirá, no tendrá sentido alguno".

Instalación central del Matadero Insular de Tenerife, en Guamasa (La Laguna)

Integrantes del sector pecuario local reprocharon al Cabildo que invierta fondos públicos con tan poca fortuna y recordaron fracasos muy sonados como los de Teisol y Biogranja, explotaciones e industria de transformación del Cabildo cerradas a cal y canto; la nula implantación de polígonos ganaderos en la isla, y el abandono de fincas compradas para el lanzamiento de proyectos pecuarios que han sido cancelados. A todo esto se une la apuesta cerrada y fallida por las iniciativas planteadas por la Cooperativa del Campo La Candelaria, una de ellas la fábrica de piensos, una industria que esta sociedad tuvo que enajenar tras llevarla a la quiebra.

Los ganaderos de La Laguna críticos con el papel del Cabildo en apoyo al subsector pecuario profesional concluyeron que la inversión de aquella instalación de sacrificio por ahora es "innecesaria", "ineficaz" y una "auténtica barbaridad", sobre todo porque el objetivo debe ser hoy en día, "y de una vez", que la isla "no se quede sin granjas, sin animales, sin cabezas de ganado".

Esta es la "verdadera apuesta", dijeron, para luego rematar con un "de nada servirá un matadero hipermoderno en Tenerife si la única carne que entonces se vaya a consumir en la isla sea la importada. Esta no hay que sacrificarla: es obvio", subrayó el mismo grupo de profesionales.