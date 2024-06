Viviendas modulares en Canarias: la solución habitacional 'low cost' que combina asequibilidad y calidad

En un contexto donde la “emergencia habitacional” es una preocupación creciente, el Gobierno de Canarias ha lanzado una iniciativa innovadora para industrializar la construcción y acelerar la ejecución de viviendas. El consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, subrayó la importancia de esta estrategia para ahorrar tiempo y recursos, manteniendo la calidad y sostenibilidad de las construcciones.

Entre los líderes de este movimiento hacia una construcción más eficiente y ecológica destaca Easyhome, una empresa comprometida con la creación de viviendas modulares que no solo cumplen con los estándares de calidad más altos, sino que también incorporan tecnologías avanzadas para una integración ambiental óptima.

Sostenibilidad y calidad: la propuesta de valor de Easyhome

Siguiendo la visión del Gobierno de Canarias, Easyhome ha estado a la vanguardia en la adopción de métodos constructivos industrializados. Sus casas modulares se construyen de manera más rápida y con un menor impacto ambiental, alineándose perfectamente con los objetivos de descarbonización del archipiélago. “En Easyhome creemos que es posible construir de manera eficiente y sostenible, ofreciendo viviendas de alta calidad que respetan nuestro entorno y permitan un desbloqueo actual a la emergencia habitacional de manera inmediata ,” afirma el CEO de la empresa, Samuel Yebra .

La empresa ha demostrado que la industrialización de la construcción no solo es viable, sino también beneficiosa para la economía local. Con un proceso de construcción optimizado, Easyhome ha logrado reducir significativamente los tiempos de ejecución y los costos, brindando soluciones habitacionales asequibles sin comprometer la calidad.

Un futuro verde para Canarias con Easyhome

El Gobierno de Canarias ha puesto especial énfasis en demostrar a la Unión Europea su compromiso con una economía más verde, buscando excepciones en los derechos de emisión del transporte marítimo. En este sentido, Easyhome se erige como un aliado estratégico, avanzando en la descarbonización de la industria constructiva. “Estamos convencidos de que nuestras soluciones pueden contribuir significativamente a los objetivos medioambientales del archipiélago y económicos ya que el cuello de botella habitacional deriva por ejemplo en que los operarios normales de una industria en islas no capitalinas , por no tener oferta de alquiler o ser tan alto el coste de vivienda genera un éxodo inmediato del sector servicios al no poder con un sueldo vivir dignamente, y pagar los altísimos precios que hay de alquiler en este momento”, comenta Samuel Yebra.

La empresa no solo se enfoca en la sostenibilidad, sino también en la expansión del tejido manufacturero y tecnológico de Canarias. Sus proyectos incluyen la instalación de fábricas en islas no capitalinas y en municipios con menos de 20.000 habitantes, apoyando así el desarrollo local y la creación de empleo.

Compromiso con la comunidad y el desarrollo local

La propuesta de Easyhome también abarca el fortalecimiento de la economía local. Al instalar sus fábricas en diversas regiones de Canarias, la empresa no solo impulsa la industrialización de la construcción, sino que también fomenta el crecimiento de comunidades más pequeñas y menos desarrolladas. “Nuestro objetivo es ser un motor de desarrollo económico y social en todas las islas, ofreciendo oportunidades laborales y contribuyendo al bienestar de la comunidad”.

Testimonios y casos de éxito

La eficacia y calidad de las construcciones de Easyhome ya se han demostrado en diversos proyectos. En municipios como Artenara, con el proyecto del Cabildo de Gran Canaria, Gran Canaria Mosaico para las casas de Canaria Pastorea, las viviendas modulares de Easyhome han permitido una reducción significativa en los tiempos de construcción y los costos asociados, sin sacrificar la calidad. “Estamos muy satisfechos con los resultados y orgullosos de contribuir a la solución de la emergencia habitacional en Canarias”.

Un llamamiento a la colaboración

En su reciente comparecencia, Manuel Domínguez destacó la importancia de colaborar con empresas que comparten la visión de un futuro más sostenible y eficiente. Easyhome se presenta como un socio ideal para el Gobierno de Canarias, ofreciendo su experiencia y tecnología para apoyar la Estrategia de Desarrollo Industrial 2022-2027. “Estamos listos para colaborar estrechamente con el Gobierno y otras partes interesadas para construir un futuro mejor para todos los canarios,” concluye el CEO de Easyhome, Samuel Yebra.