Arenas invasoras en Playa del Inglés

Este año hemos tenido un verano especialmente largo en Canarias. Parece que el invierno nórdico no es lo nuestro, aunque se presente en las terminales aeroportuarias maleta en mano en forma de récord.

Pues bien, no acabará esta época estival anormal sin que tratemos el tema de las arenas invasoras del paseo marítimo de playa del inglés y de las dunas de Maspalomas, costa sureste de la isla de Gran Canaria.

Resultó a principios de verano (Febrero 2024) que un youtuber escondió un tesoro en las dunas de Maspalomas y de repente tras el anuncio en redes aparecieron de la nada un grupo de espeleólogos al más puro estilo Tadeo Jones con su rastrillo, pala y cubo de plástico playero para formar un follón medioambiental en pleno Espacio Natural Protegido. Nada más y nada menos que mil eurillos para el intrépido afortunado que diera con ellos. A remover arena “de la buena” se ha dicho y claro; se desató la polémica. Atentado, asalto, sanción y fiscalía, las palabras que coleaban el asunto. Sociedad y poderes públicos volcados a la caza de Tadeos.

Semana después (arriba-abajo) resultó que las mismas arenas que habían salido maltrechas en la búsqueda del tesoro resultaron, a fe de que estaban vengándose, convertirse en arenas invasoras del paseo marítimo de playa del inglés. Volviéndolo impracticable para los transeúntes, incluidos los nórdicos y el resto de turistas que pusieron el grito en el cielo. En algunos tramos era imposible adivinar si se caminaba dentro de la reserva natural o no. Los muros, que delimitaban el paseo, ocultos y la arena que no se cesaba en su empeño de colonizar la Avenida Alemania, la calzada, los aparcamientos, las aceras. Pensemos, por ejemplo, en las personas con movilidad reducida. Malditas arenas invasoras!!

También se vieron afectados los complejos residenciales de primera línea, que por lo visto se las traen tiesas con las invasiones desde hace años. Según expresan en medios parece que se ha vuelto una situación insostenible, ahora que el Cabildo Insular de Gran Canaria se ha puesto “ambientalista”.

Se escuchó en el paseo marítimo de playa del Inglés en perfecto español de Canarias, como variedad lingüística del español atlántico: “A los que vinieron a buscar el tesoro deberían traerlos aquí con el sacho a recolocar la arena”.

Pues no hizo falta, la retroexcavadora y el camión hicieron el trabajo de reubicar 78 toneladas de arenas invasoras. Todo en el marco de las labores de limpieza municipales y contando con las preceptivas autorizaciones administrativas. Ni atentado, ni asalto, ni sanción, ni mucho menos fiscalía. En este segundo caso las arenas son las malas de la película.

Lo que hay aquí es un total desconocimiento del Dominio Público Marítimo Terrestre Estatal (en lo siguiente DPMT) y los bienes que lo integran, en el especial de las playas o zonas de depósito de materiales sueltos. Como este caso del sistema dunar y las partículas sedimentarias que lo forman.

Por imperio de ley, las arenas de las Dunas de Maspalomas deben ser incluidas en el DPMT como parte de la ribera del mar hasta el límite que resulte necesario para garantizar la estabilidad. Considerándose como duna estabilizada o duna estable la colonizada por la vegetación leñosa arbustiva o arbórea, en más del 75% de su superficie. No vale poner una hilera de arbustos, que canta pal' que sabe y quizás ahora también para el que no sabía de la necesaria estabilidad.

Para el caso, no estamos ante arena invasora sino que la arena está reclamando su estabilidad, el sitio que le corresponde de manera natural. Y que es el resto, el que no debe de estar ahí (el paseo marítimo, la avenida Alemania, el complejo de primera línea, la persona con movilidad reducida y el nórdico). Y afirmo que no deberían estar ahí con total independencia de lo que figure a día de hoy en el deslinde del DPMT viendo lo bien que se expresa la naturaleza. Fácil de escuchar.

Cierro aclarando que esta no es la opinión de un ambientalista sino de un ingeniero al que le gusta el hormigón y el acero.