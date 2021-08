La metamorfosis de Unidas Podemos (y confluencias)

Con la salida de Pablo Iglesias del Gobierno y de la dirección de Podemos, otros aires están circulando por los círculos de los morados, y adyacentes. Lo de adyacente le cae muy bien a Yolanda Díaz, que no es miembro de Podemos y que ha sido nominada como candidata del partido morado para la presidencia de España en las próximas elecciones. Pero la política gallega se lo piensa detenidamente, no ha dicho ni que sí ni que no, y ha dejado, de momento, el “si es sí” para más adelante, pero tiene claro que quiere participar en la reconfiguración de las izquierdas a la izquierda del PSOE para ampliar el espacio, en donde han surgido nuevos actores como Más Madrid, Compromís, Teruel Existe, Chunta Aragonesa, y la andaluza Teresa Rodríguez, y el proyecto de Yolanda Díaz es tan amplio y ambicioso que quiere extenderlo con amplios acuerdos a Esquerra Republicana de Cataluña, EH Bildu y el Bloque Nacionalista Gallego. Parece claro que eso de los pequeños chiringuitos en donde los afiliados caben en un taxi, no le va a Díaz, que quiere una enorme carpa en donde coexistan diversos partidos progresistas. Todo esto sería una profunda metamorfosis, que desde una tribuna adyacente –quizá mediática y televisiva- apoyarían Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero.

En una reciente entrevista en el diario Público, Yolanda Díaz manifestó entre otras interesantes cosas de futuro que “los espacios tienen que ser dinámicos, deben tener audacia, ser útiles a la gente, estar a la altura de las necesidades de su país, deben tener debates honestos, profundos”, y entre círculos íntimos ha afirmado que es de la opinión que si en el próximo Congreso de los Diputados Galicia en Común, Cataluña en Común, Podemos Andalucía, Podemos Euskadi, Podemos Canarias, tienen cada uno cinco diputados, podrían optar a grupo parlamentario propio. Reivindica además una feminización de la política que no imponga unos ritmos feroces a las personas, y quiere estar en la reconstrucción de un espacio político que se ha dejado mucha gente fuera durante los últimos años. Para Yolanda Díaz la configuración federal tiene problemas en aquellos territorios en los que se presentan formaciones de izquierda específicas del lugar, cómo en el País Valencia con Compromís o en Madrid con Más Madrid, y en Andalucía con el nuevo partido de Teresa Rodríguez. Díaz que es gallega, ha estudiado con atención la colaboración y el entendimiento de tres fuerzas políticas como ERC, EH Bildu y BNG, que se presentaron a las europeas con la candidatura “Ahora Repúblicas”, y que son tres formaciones que en los últimos años han mejorado mucho sus marcas en sus respectivos territorios, y de esta forma ERC es la segunda fuerza política de Catalunya, por detrás del PSC, y primera del independentismo superando a Junts per Catalunya por 600.000 mil votos, la izquierda independentista vasca que lidera Arnaldo Otegui se ha consolidado como segunda fuerza política en Euskadi tras el PNV y el BNG gallego liderado por Ana Pontón se ha disparado en las últimas elecciones para ser ahora la segunda fuerza política de Galicia.

Con toda esta pretendida metamorfosis política enmarcada en la plurinacionalidad en todos sus aspectos, Yolanda Díaz afronta un cuatrimestre final de 2021 con una fuerte agenda, porque como ministra de Trabajo y Vicepresidenta Segunda. debe encarar con el sector más derechoso y conservador del PSOE temas como el salario mínimo interprofesional (SMI) en donde ha tenido durísimas discusiones con la ministra de Economía, Nadia Calviño, afirmando la ministra morada que “no se puede demorar más un acuerdo firmado en el pacto de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos”, advirtiendo tácitamente que habrá ultimátum a Pedro Sánchez para que “domestique” a la Calviño. Pero además como negociaciones urgentes están los Presupuestos Generales del Estado, en donde Yolanda Díaz incide especialmente en mayores subvenciones a Sanidad, Educación y Vivienda pública, la Ley de Alquileres, el impulso de la Memoria Histórica, la ilegalización de todos los símbolos del franquismo incluida la Fundación Francisco Franco, son otros muchos temas en donde Unidas Podemos con Yolanda Díaz como principal negociadora pretende que el PSOE se vaya más a la izquierda.