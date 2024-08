Los MW de la Gomera

En fechas cercanas hemos podido leer declaraciones de Don Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de la Gomera, en el sentido de pedir la renovación de los 5,5 MW incluidos en el proceso de concurrencia competitiva que, juntamente con la interconexión eléctrica con Tenerife y los parques eólicos, “fortalecen el sistema eléctrico de La Gomera”. Una vez más insiste que lo obsoleto de los grupos instalados en la actualidad fue la razón del cero de la Gomera y el desencadenante de la activación de la emergencia energética de toda Canarias.

Comenzando por lo último, el cero de La Gomera que, según él mismo indica, se prolongó durante 72 horas, no fue debido a las causas que este señor expone.

En primer lugar, la salida de un cero en una isla como la Gomera se puede realizar en tres o cuatro horas como máximo, siempre y cuando haya grupos que se puedan arrancar. Según informaciones periodísticas, el cero de la Gomera se produjo por un incendio en la sala de servicios auxiliares de la Central del Palmar, sala donde estaban concentrados TODOS los servicios auxiliares de TODOS los grupos. Evidentemente si nos quedamos sin TODOS los grupos el apagón es de época y sin embargo fue relativamente corto para la envergadura del problema que se planteó, derivado de la falta de diversificación en la colocación de esos servicios auxiliares.

En segundo lugar, si la situación de la Gomera es tan precaria como el Sr. Curbelo intenta transmitir, lo razonable es que alguno de los grupos de emergencia que se van a instalar en breve en las islas, hubiesen ido para esta isla y esto no va a ocurrir.

En tercer lugar, la conexión con Tenerife se va a realizar mediante un doble cable submarino de 66 KV que permitiría abastecer más del doble de la demanda que precisa La Gomera, por lo que en vez de estar pensando en renovar grupos térmicos de combustibles fósiles, se debería estar pensando en una verdadera transición energética, dado que con el nuevo enlace la necesidad de la central del Palmar quedara de una manera testimonial para cuando ocurra una hecatombe y el cable submarino se averíe.

Continuando con lo de los parques eólicos, conviene resaltar una situación bastante curiosa que consiste en una inversión bastante avispada ante una situación que está por venir. Sobre marzo del año pasado se inauguraron cinco parques eólicos con una potencia total de 12 MW, que según los políticos iban a dar suficiente energía para satisfacer las necesidades de la isla. De entrada, resulta curioso que una isla con una punta de 10 MW y un valle de 8 MW, se instalen 12 MW de eólica. Pero es que, si tenemos en cuenta que el operador del sistema solo va a permitir el 50% de generación no gestionable, solo se podrían acoplar a la red 5 MW en la punta y 4 MW en el valle de los 12 instalados. Esto hubiese sido una inversión calamitosa, si no hubiera estado por medio la instalación del cable submarino, porque esto va a permitir que en el nuevo sistema eléctrico Tenerife-La Gomera, con una punta de más de 500 MW, podamos tener un cupo de mas de 250 MW de energía no gestionable. En otras palabras, los parques eólicos de La Gomera, no solo se van a aprovechar en la isla, sino que servirán para alimentar también la isla de Tenerife.

Teniendo en cuenta lo anterior ya nos estamos viendo a los políticos gomeros alardear de que su isla es 100% renovable cuando la producción parcial de los eólicos iguale o supere la demanda de La Gomera, olvidando que la conexión con Tenerife es lo que permite que esos eólicos puedan verter a la red. Es algo así como si mañana los políticos de Arico, que es donde están instalados buena parte de los eólicos de Tenerife, comiencen a decir que su municipio es 100% renovable, olvidando que solo son parte de un sistema eléctrico mayor.

No dudamos que el señor Curbelo es una persona perfectamente informada en todos los temas que trata y es por ello que quizás le roguemos que sea un poquito más riguroso en las declaraciones que realiza.