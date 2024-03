¿No querías Koldo?, toma dos tazas

Al PP le ha salido el tiro por la culata en su intento de acabar con la amnistía antes de que esta se apruebe formalmente en las Cortes.

Llamaron a su primo el de Zumosol y a la sazón comisario de Justicia Europeo, también del Partido Popular, para que parara la intención del Gobierno de España de amnistiar a los independentistas catalanes ligados al procés.

Pues los juristas de la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, conocida como la Comisión de Venecia por reunirse en esa ciudad italiana, vino a España para hablar con unos y otros y redactar un informe que se parece al del PP español como un huevo a una castaña.

Este órgano consultivo del Consejo de Europa en materia constitucional no corroboró las tesis del Partido Popular español. Los populares se ufanaban muy farrucos de que ganarían la partida de la amnistía en Bruselas pero Bruselas, en este caso Venecia, les ha dado gato por liebre en todas las narices.

El lanzamiento del boomerang de Núñez Feijóo le ha venido devuelto y le ha roto los lentes de sus gafas. ¿No quería caldo?, pues toma dos tazas. ¿No quería Koldo?, pues toma dos chorizos. Dos por uno.

Al PSOE le ha salido mejor la jugada que al PP, que fue el que la inició. Los populares atacaron sin éxito y los socialistas contraatacaron, les metieron un gol por la escuadra y lograron la victoria. Querían hundir a Sánchez en la piscina y ahora luce su palmito desde lo más alto del trampolín.

El Gobierno de España ha aprovechado la gira europea del principal partido de la oposición para devolverle el golpe. El proyecto de la ley de amnistía está fundamentada en el Derecho europeo y no en el Código Penal español. Involuntariamente, Feijóo le regaló a Sánchez el argumento para el encaje de la amnistía española en el marco constitucional europeo. Buena idea.

Al PP solo le queda Koldo. Pretenden que dimitan medio gobierno y la presidenta del Congreso por los chanchullos del asesor de Ábalos. Chófer, asistente, acompañante, escolta y asesor caradura que supuestamente se ganó la vida como comisionista en los últimos años después de trabajar como guardaespaldas de políticos amenazados en el País Vasco en los peores años de ETA.

A la Guardia Civil habría que subirle el sueldo porque sus números deben estar mal pagados ya que en cada caso de corrupción últimamente aparece la figura folclórica de un guardia civil que al parecer no le llegaba con el sueldo para llegar a fin de mes.

Es curioso que el primer partido de la oposición haya rechazado una comisión de investigación en el Congreso propuesta por el PSOE para todos los casos de corrupción en España, incluida la trama de Koldo, mientras que en el Senado sí se ha apresurado a crear una, posiblemente porque con la mayoría absoluta tiene aseguradas las magras conclusiones, que sin lugar a dudas exculparían al Partido Popular.

Feijóo no quiere esa misma comisión de investigación en el Congreso porque ahí no tiene mayoría y la propuesta socialista no se limita al caso Koldo sino a otros muchos de corrupción de mascarillas en varias comunidades autónomas, en buena medida protagonizados por populares tan populares como Isabel Díaz Ayuso o Martínez-Almeida Navasqüés.

Qué distinta se ve la película cuando el guión cambia. El PP quiere utilizar la ley del embudo: lo estrecho para ti y lo ancho para mí. La amnistía de 1977 fue aprobada por la derecha heredera del franquismo porque en aquel caso también eran perdonados los torturadores y corruptos de la dictadura.

La razón fundamental que argumentó la izquierda para aprobar aquella amnistía fue la reconciliación nacional para poder pasar página en la negra historia del franquismo. Hasta el Partido Comunista cedió con la monarquía y renunció a la bandera republicana por la reconciliación nacional.

En aquella época fue la izquierda la que cedió para blindar la impunidad de la derecha. Ahora ni siquiera se trata de una disputa ideológica entre la derecha y la izquierda sino territorial entre los independentistas de derecha y de izquierda y los que no lo son. Pero ni así quiere la derecha la reconciliación en España porque eso significaría seguir cuatro años más en la oposición.

Los populares ya han advertido de su chantaje institucional: si se aprueba la amnistía, se niegan a renovar el Consejo General del Poder Judicial. Así entienden ellos la democracia.

Putin acaba de llamar terrorista al ajedrecista Kasparov por acusarlo de ser el responsable de la muerte del opositor Navalni. El presidente ruso emula a García Castellón. Con lo fácil que es leer el significado de terrorismo en el diccionario de la real Academia Española de la Lengua. Ni siquiera hay que recurrir a Europa para eso.

Es triste que haya jueces que alegremente banalicen esa palabra que tantos muertos ha ocasionado en España. De la oposición no esperábamos otra cosa. Volveremos a hacer el ridículo ante la justicia europea. No importa, ya estamos acostumbrados.