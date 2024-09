La “pedrá” de Clavijo. El “vacile” de Sánchez y Feijoó

Es malévolo, cruel y perversamente racista, criminalizar continuamente a los africanos pobres que llegan a Canarias, acusándolos torticeramente de “invadir” nuestra tierra.

Y si ya sólo esto es algo muy vil, cuando tal canallada se dispara contra menores, la maldad se agranda a niveles de barbarie.

A estas alturas, tras más de treinta años llegando a Canarias pateras y cayucos cargados de menores inmigrantes, Clavijo “descubre” que su acogida no es de su competencia. Y se queda tan pancho. De repente se convierte en “picapleitos” y hace una interpretación de “listillo” contraria a las leyes y a la razón de lo que le toca hacer como Gobierno.

Que tenga cuidado el caballero presidente, pues si prospera su postura trilera (“que los desembarquen en Cádiz”, llegó a decir), a ver cómo justifica el destino de los fondos públicos hasta ahora desembolsados por la Comunidad Autónoma en la atención a menores migrantes en todos estos años, siendo así que según él no tiene competencia para ello. Que tenga cuidado, porque como le caiga un Tribunal con la misma “pedrá” del que le tocó a Puigdemont, tenemos lawfare por malversación para rato.

Canarias es un archipiélago ubicado geográficamente en África y al igual que ésta, su población autóctona también es mayoritariamente pobre. Sólo ello debe ser ya motivo por sí sólo por el que nuestra sociedad y sus Instituciones han de empatizar especialmente con los pueblos vecinos, no cayendo en la trampa fascinerosa de enfrentar pobres contra pobres.

Este “pleitillo de aficionado” que ha montado Clavijo a costa del drama humanitario de los menores inmigrantes, supongo que él creerá que le ha venido como “anillo al dedo” para presentarse ante el pueblo canario como el libertador de nuestra tierra frente a la “invasión negra”, o como el “prócer” que ilustrará que Canarias siga siendo destinataria del olvido, del despojo, de la discriminación y del desprecio.

También estoy convencido de que monta este lío intentando taparse el “estigma” de fracaso que ya va empapando su gestión:

- Fracaso absoluto en la modificación urgente de la Ley de Extranjería, que decía tener pactada con PP y PSOE. Al final su “gozo en un pozo”. Una vez más en la historia, los de allá vuelven a vacilarse al “canario”. No hay distribución de menores en centros de la Peninsula: Dicen que los barones territoriales del PP se han rebelado y la Ministra de Defensa, en el colmo de los cinismos dice que cede a Canarias dos instalaciones militares para acoger menores.

- Fracaso absoluto en la atención a los menores migrantes, acogidos a través de ONGs en centros que no reúnen condiciones y sobre las que el Gobierno no ejerce control, incumpliendo muchas las más básicas exigencias de salubridad, hacinamiento, malos tratos o desprotección. Son éstas ONGs las únicas aliadas hoy del Presidente, fieles al principio de “a río revuelto, ganancias de pescadores”.

- Fracaso absoluto en materia de política de vivienda, de cambio de modelo turístico, de protección medioambiental y de transición ante el cambio climático. Muy por encima de la inmigración, la vivienda es el principal problema que sufre nuestra gente. Muy claro quedó en las calles de Canarias el 20A, colocándola como primera reivindicación. La vivienda, junto al cambio radical del modelo de masificación turística, avanzando para que las ciudades, los pueblos, las playas y los espacios protegidos dejen de ser victimas del expolio del extractivismo; para que la riqueza que deja esta industria, que este año batirá todos sus récords de visitantes y de ingresos, sea también repartida entre la población trabajadora y PYMES. Mucho “chau, chau” al día siguiente de las multitudinarias manifestaciones y nada “jase, jase” hasta la fecha. Todo lo contrario. Una vez más en la historia, unos pocos canarios en alianza con unos pocos de los de allá, vuelven a ciscarse en la mayoría.

Clavijo como Presidente se ha embarcado en la torpe vía de hacerse la víctima en su pretensión de buscar la compasión de los demás. Y resulta que ante ese comportamiento débil, los demás se lo vacilan. No lo consigue y se amula. Y “amulao” no se puede pensar. Esa es la “pedrá” que tiene el hombre. Se ha quedado sin estrategia.

No tiene estrategia porque sigue sin comprender que:

1.- Hoy la Unión Europea y la OTAN están decididos a convertir nuestro Archipiélago en un gran campo de concentración de inmigrantes, obligandonos a ser gendarme contra la inmigración y base aeroportuaria en la agresión a África. En su cortedad de miras nada ha dicho el Presidente canario sobre la mayor de las evidencias de hoy: Que mientras África siga sufriendo el azote del neocolonialismo, será inevitable que una parte considerable de su juventud migre a la opulenta Europa al precio que sea.

El dilema está entre des-neocolonización africana o migración. Ese es el ser o no ser de esta amarga cuestión. Que en tanto la primera no llegue, la segunda será inevitable. El Presidente tiene que entender y asumir que en ello Canarias tiene que jugar un papel de significativa importancia, apostando por la des-neocolonización económica del Continente, fijando un marco de complicidad, solidaridad y cooperación política, económica y cultural y requiriendo/exigiendo a nuestras oligarquías locales que se desprendan de las ansias depredadoras que ya aplican sobre nuestro terrotorio y sobre todo con nuestra población trabajadora, ampliando miras y favoreciendo una relación entre iguales con África, posibilitando se insiste, su desarrollo económico no dependiente. Por eso es tan importante que Canarias no participe ni colabore en forma alguna en cualquier agresión a Áfica, que seamos reconocidos por ésta como plataforma de paz, conquistando el Estatuto de Neutralidad para nuestra tierra y su desmilitarización.

Si nuestras oligarquías e Instituciones locales van copiar en África lo que ha hecho allí hasta ahora Europa y EEUU, mejor que se queden aquí, pero que tengan claro que ese camino sólo conduce al desplome y descalabro, en definitiva a ahondar en su quiebra y a que sus jóvenes sigan huyendo en letales pateras. Y a que aquí nos siga pasando lo que hoy le pasa a Clavijo: a que sigamos lloriqueando y a que nos sigan vacilando.

2.- Hoy y mañana Canarias no puede seguir siendo el extremo de una ruta marítima colmada de cadáveres henchidos y olvidados. No puede dar nombre a una ruta convertida ya en una de las mayores fosas comunes del Planeta.

3.- Que hay que estar a contracorriente de la ola racista y clasista que se extiende en Occidente, que cimenta y propala el discurso de odio contra los inmigrantes, reprimiendo así canallescamente no sólo su recepción, sino también el tratamiento a ellos debido. Que un gobierno que busca soluciones ha de combatir con contundencia esa macabra ideología del miedo y la opresión, no apuntándose a difundir mesajes ambiguos y alarmistas que las favorecen, como ha ocurrido con la forma en que se ha tratado la crisis inmigratoria.

4.- Que es ominosa la no participación del Gobierno de Canarias y su Parlamento en la configuración de las relaciones exteriores con las sociedades del entorno de Canarias. Negar la particularidad de Canarias y las exigencias diplomáticas que ella recaba se alza cómo obstáculo para el desarrollo de los derechos de Canarias, condicionándolos al interés de la administración central y UE.

La Política migratoria y otras muchas adquiere en Canarias excepcionalidad palpable y ello reclama decisiones adoptadas y ejecutadas en Canarias y por los canarios/as: Sahara, lindes marinos, recursos geo mineros, yihadismo, descolonización francesa y belga, relaciones Marruecos-Israel, … entre otras. O por lo menos reclame hasta que eso se consiga, que el Ministro de Exteriores de España dé cuenta ante el Parlamento de Canarias, de las decisiones de política exterior con influencia particular y evidente en el entorno/marco de Canarias.

Clavijo, se lo digo con cariño aunque no lo parezca, enfoque bien el objetivo de la mirilla de la escopeta y úsela con eficacia en la batalla por la modificación del actual marco estatutario, con la inclusión de participación decisoria (no meramente consultiva) en cuantas decisiones de política exterior adquieren particularidad canaria, en su origen y consecuencias.

En definitiva Presidente, menos Guanarteme y más Secundino Delgado.