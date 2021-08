Las plazas del Imserso, enredadas

Se ha vuelto a enredar la oferta anual de los viajes del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), una de las entidades gestoras de la Seguridad Social, prevista para el próximo mes de octubre, en total ochocientas dieciséis mil plazas. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) admitió a trámite el recurso presentado por la patronal hotelera de Benidorm (Hosbec), disconforme con el pliego de condiciones del concurso, concedió las medidas cautelares solicitadas y decidió suspender provisionalmente la resolución. El Imserso tiene un plazo de cinco días para presentar alegaciones. A la acción de la Hosbec se adhirió la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), presidida por el tinerfeño Jorge Marichal González, la patronal que agrupa y representa al sector alojativo nacional en su conjunto, incluyendo a hoteles, apartamentos turísticos, campings, resorts, balnearios y otras modalidades.

El citado Tribunal señala que "el análisis de los motivos que fundamentan la interposición de los recursos, pone de manifiesto que los perjuicios que podrían derivarse de la continuación por sus trámites del procedimiento de contratación, son de difícil o imposible reparación, por lo que procede suspender provisionalmente éste hasta el momento que se dicte la resolución del recurso".

Los empresarios turísticos entienden que hay tres razones que justifican su recurso: carencia de un estudio de costes en los pliegos; la exclusión de facto en el concurso de los hoteles de tres estrellas y el establecimiento de prórrogas del concurso sin revisión de precios. Alegan, en definitiva, perjuicios graves para el sector hotelero y presunta vulneración de la Ley de Contratos de la Administración Pública.

Pero el asunto se ha enredado con las quejas manifestadas por asociaciones empresariales de agencias de viajes que advierten en el citado recurso “una actitud insolidaria hacia el resto del sector turístico”.

En este sentido, la asociación de agencias de viajes de la Comunidad Valenciana (la tercera más numerosa de España) considera que dicho recurso acabará perjudicando al conjunto del sector turístico y a los propios pensionistas, dado que "se va a retrasar la venta y mucha gente está deseando salir de vacaciones” apunta el presidente de los agentes de viajes valencianos, Miguel Jiménez.

Mientras éste ha llegado a hablar de indignación, desde la patronal Hosbec no han tardado en reaccionar para puntualizar que "a las agencias en estos pliegos laes han subido la comisión casi un 20 %, de 12,5 euros por paquete vendido a 14,5 euros. Además, les han blindado los ingresos de manera que si se suspendiera el programa no tienen que devolver ninguna comisión cobrada, de eso se hace cargo el adjudicatario. Si los hoteleros hubiéramos recibido también una subida del 20% no hubiéramos presentado recurso".

Los viajes del Imserso, recordemos, fueron suspendidos temporalmente en abril del pasado año debido a la pandemia, Era la primera vez en treinta y cuatro años de programación. Las plazas para esta temporada se distribuirán en los siguientes lotes: costas Península (54%), Baleares y Canarias (28%) e interior (17%).

A ver qué dicen los tribunales.