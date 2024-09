Melodías que van deleitando al volcán cual calima al rozar tu piel. Imagina un lugar donde el plátano se da, donde oyes hablar lenguas de aquí y de allá, es caótico, bueno, ¿y qué? Cuando el sol baje más, mira bien y verás un mar de nubes que te hechizará. Esa es la señal, el momento especial, en que Canarias ante ti surgirá.

Si a Canarias tú vas, a cruzar ese umbral, tus sueños allí se harán realidad con su magia de volcán. Hallarás el camino que trazará tu destino, depende de lo que desees: un futuro oscuro, o uno bueno y seguro. ¡¡Decide qué quieres tener!!

Y allí que me fui, a Canarias, en búsqueda de la vasija que escondía la magia del genio bereber capaz de concedernos tres maravillosos deseos. No fue sencillo pero en el interior de la isla de Gran Canaria encontré un sendero angosto que me llevó a los pies de un barranco, allí una cueva y tras cruzar su umbral, al fondo a la derecha, como en cualquier guachinche, la vasija.

Froté y froté y de repente apareció el genio dando volteretas, haciendo alarde de su poder cósmico me dijo: “Ya te sabes el cuento ¿no? – Te concederé tres deseos – Y recuerda que no puedo hacer desaparecer a la clase política, tampoco hacer que se enamoren, ni que dejen de faltarse el respeto.

- Entendido genio, un gran poder el que me otorgas - Ahí van mis tres deseos para Canarias:

Mi primer deseo genio: ACABAR CON EL DRAMA MIGRATORIO. Llevamos 30 años acogiendo a personas que en su desesperación por arribar a la tierra que alguien les prometió ponen en riesgo sus vidas condicionadas en origen, pero también las vidas de quienes carecen de absoluta capacidad de decisión (menores, bebés). El resultado es que hay personas cruzando las fronteras de España de manera irregular y muchas mueren en el intento. Esto es un gran drama para esas personas y sus familias pero también es un drama para Canarias. Estamos sufriendo el gran problema que afronta actualmente el Estado Español al ser el competente exclusivo en las materias de nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo según dicta la Constitución Española en su artículo 149.2.ª. Pero de momento, no se da con la tecla, con la fórmula legal que frene esta situación, en destino, en origen o en tránsito.

Aprovecho para enviar un abrazo a mis ex compañeros de la Administración General del Estado en la isla de El Hierro, que sé que lo están pasando mal tratando de gestionar este asunto.

Mi segundo deseo genio: MODERAR LA INDUSTRIA TURÍSTICA. Este año vamos camino de batir todos los récords en número de visitantes, podríamos cerrar con 18.000.000 millones. Una cifra que asusta si la comparamos con el número de personas que ostentan la condición política de canarios, residentes empadronados para que se me entienda. El Instituto Canario de Estadística (ISTAC) ha publicado recientemente los resultados de una encuesta sobre la percepción turística en el Archipiélago y sorprendentemente quienes más sufren las externalidades negativas del turismo, como el encarecimiento de la vida o la reducción de la vivienda asequible, son quienes más apoyan a la industria. Por otra parte hemos tenido este año manifestaciones públicas en contra del modelo turístico. Más de la mitad de los canarios considera que el turismo trae consecuencias negativas para el medioambiente, como consumidor de recursos (agua, energía, suelo, habitacionales “Vivienda”). El 60,9% asegura que el turismo genera demasiados residuos y contaminación. Mientras que un 62% considera que el turismo genera empleo precario, frente a un 20% que considera que no lo hace. Además hay quienes exponen que los altos índice de pobreza de Canarias ponen en entredicho el supuesto beneficio socioeconómico que la industria turística reporta. Lo que está claro es que si atendemos exclusivamente al punto de vista económico es innegable que las cifras son mareantes y el turismo la panacea. Los turistas que visitaron Canarias durante el segundo trimestre de 2024 realizaron un gasto de 4.170 millones de euros.

A mí no me gusta ver a la gente dividida así que genio creo que debemos moderar la industria turística y apostar también, ¿por qué no? por modelos sostenibles y respetuosos. Es una cuestión de diversificar nuestros activos, cualquier gallina sabe que no se han de poner todos los huevos en la misma cesta, menos sin son de oro.

Mi tercer deseo genio que debería ser el primero. APOSTAR POR EL TALENTO CANARIO. Como persona que ha participado en un programa del Servicio Canario de Empleo para enviar a personas canarias con currículums envidiables al extranjero. Como socorrista que terminó haciendo de hamaquero y rescatando a turistas del fondo de una piscina. Como conductor de transfer para turistas V.I.P aeropuerto-hotel / hotel-aeropuerto. Visto que todas las anteriores actividades laborales fueron posteriores a la terminación de mis estudios superiores en la Universidad de La Laguna, estudios que por supuesto no versaban sobre las materias expuestas. Puedo decirte genio, que dedicamos recursos a dotar a personas de competencias, capacidades, especialidades para que terminen en un lugar que en principio no les corresponde. Me queda la sensación genio de que el modelo por el que se apueste condiciona el futuro mediato de la población.

Definitivamente, hay que apostar por el talento canario. En Canarias existen auténticos diamantes en bruto capaces de cruzar cualquier umbral, capaces de cumplir todos los deseos que imaginemos, dignificando la vida en estas islas. Y quizás genio, algún día puedas ser liberado de la esclavitud de esta vasija Canaria en la que has terminado siendo un sirviente.

Genio, si a Canarias tú vas no aceptes su ley para sobrevivir.