Abuelos y coronavirus

Hablo con un amigo de Madrid que también es abuelo, y me quedo pre-ocupado, “Mira Rafael, mis hijos están trabajando afortunadamente, y los dos hijos de mi hija y el de mi hijo se han quedado sin clases, y ahora estamos haciendo de canguros. El primer día que vinieron, el mayor y más espabilado nos sometió a un interrogatorio “abuelo, no entiendo que no podamos ir a clase, porque cerraron el colegio”, le contesté que había un virus, y prosiguió con el interrogatorio “y ese virus malo de donde ha venido”, no sabía si decirle de la China, para que no le cogiera inquina a los chinos terminé por decirle que del aire. “Abuelo, puedo respirar?, y ya me dejó al borde del k.o. dialéctico. Mira Rafael, ya sabes lo que significa contratar una niñera, mis hijos trabajan ocho, nueve, diez horas, y no les sobra para tales dispendios, total que aquí estamos con los nietos, los otros abuelos unos viven en Valladolid, y otros andan delicados, no están para cuidar nietos, y me veo estudiando con mis nietos, y con el mayor también en el ordenador, pero de repente va y me dice el grandullón, abuelo quiero salir al parque, y le digo que no es conveniente, que hay virus en el aire, y me remata diciéndome, “a lo mejor hay virus en al aire de la casa, abuelo, tú no tendrás el virus”, y ya no sabía que decirle, espero Rafael no tener el dichoso virus, en Madrid hay pánico, mi mujer fue ayer al supermercado y se quedó impresionado viendo las estanterías vacías, después hablan de Venezuela, bueno lo mejor es que ya no hablan de Venezuela ni de Catalunya”.

Mi amigo madrileño terminaba diciéndome que “por mi parte, y el de la abuela, firmes y ni un paso atrás, con los nietos desde primera hora de la mañana hasta por la tardecita. Pero este dichoso coronavirus tiene a muchos amigos de nuestra generación a mal traer, y de muy mala uva”. Paseo por la Avenida de Las Canteras pensando en la cruda realidad de Madrid, País Vasco, La Rioja, Italia, y otras partes del Mundo mundial, y me tropiezo con otro abuelo canario, y para más detalle, forofo de la Unión Deportiva Las Palmas. Es más extrovertido, irónico, bromista comparado conmigo, y de entrada va y me dice “que tal el coronavirus”, y me cuenta que también anda entre nietos “mi casa parece una guardería, porque tengo seis diablillos, y ya te puedes imaginar. Una cosa positiva ha tenido el coronavirus, han suspendido la Liga de fútbol, menos mal que la Unión Deportiva no va a seguir perdiendo partidos, va de cabeza a Segunda B, qué desastre, de momento se va a evitar las derrotas y empates”. Hay cosas que son positivas desde su lado negativo, hasta Pepe Mel ha tenido un respiro del desastre futbolero a cuenta del coronavirus.