Atacar a menores en horario de máxima audiencia

Lo que pudimos ver la pasada noche en prime time, horario de máxima audiencia, revolvió las tripas de muchas personas. El debate a cinco entre los (otra vez) hombres candidatos a la Presidencia del Gobierno de España comenzó siendo algo divertido, con la cantidad de objetos que traía Albert Rivera (Ciudadanos) para “reforzar” sus ideas y que llegó a presentar una piedra como “prueba” de la situación en Catalunya. Lo que parecía que iba a ser el típico debate en el que no sacamos nada en claro, fue subiendo de intensidad y llenando de angustia a muchas de nosotras y nosotros cuando hablaba el recién incorporado Santiago Abascal (Vox), que parecía traído de siglos pasados.

El líder de la formación de extrema derecha no escatimó en derramar odio hacia quienes considera enemigos de España, a quienes supuestamente no dejan salir a la calle a sus vecinas con joyas por miedo a que le roben. No quisiera volver a recordar sus palabras y mucho menos servirle de altavoz, pero creo que los medios de comunicación no podemos pasar por alto que esta persona ha dedicado minutos de oro en un debate que podían ver millones de personas para atacar a niños, a menores no acompañados que han venido a nuestro país en busca de oportunidades.

Me pregunto si alguna vez Santiago Abascal habrá hablado con alguno de estos menores, me pregunto qué cree que sienten estos niños lejos de sus familias o qué cree que les mueve. No alcanzo a comprender cómo hemos podido permitir que se lancen mensajes que fomenten la criminalización de los más débiles y se les ponga un altavoz. No alcanzo a entender tampoco que se ampare esto como “libertad de expresión” y no podamos hacer nada.

No suelo mostrar opiniones tan rotundas dejándome llevar por el enfado. Sin embargo, es fruto de la vergüenza que me ha generado escuchar estas barbaridades en la televisión lo que me lleva a denunciarlo. Supongo que los integrantes de Vox nunca han estado en una escuela pública. Yo si tengo el orgullo de haber estudiado en centros públicos desde los tres años hasta el máster en la universidad. En esos centros es posible empatizar y conocer las realidades de esos menores no acompañados de los que habla este señor sin tener ni un mínimo de empatía.

Escribo estas palabras presa de la vergüenza que me produce mirar a la cara mañana a los menores no acompañados y otros jóvenes migrantes que tengo el gusto de conocer en persona, jóvenes que cuentan lo mucho que extrañan a sus familias, que ilusionados quieren aprender más de este país que en el que no hace mucho insultos como el que les realizaron ayer en la televisión habrían sido impensables. Menores de los que se puede aprender infinidad de valores, desde la valentía que han tenido que sacar para emprender un viaje tan duro como el que han hecho para llegar a este otro lado, limítrofe con sus países natales y desde su madurez para enfrentarse a quienes no se lo ponen nada fácil.

Para otro capítulo dejamos la parte en la que el líder de Vox hablaba de las mujeres como si fuéramos seres inferiores a los que los “machos” nos tienen que proteger. ¿Proteger de quién? lo que queremos es erradicar el machismo y para ello la herramienta más eficaz que tenemos es nuestro voto y, aunque no me gusta decir a nadie lo que tiene que hacer, sí que pido que a quien rechace los discursos xenófobos, clasistas y misóginos de estas personas que acuda con fuerza a las urnas para frenar sus auge en las encuestas.