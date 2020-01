La Democracia y el sector primario

Nadie, ningún agricultor puede decir que no he defendido al sector siempre, contra la administración, contra los lobbys, contra los intermediarios, contra los dueños de la distribución, contra los acuerdos injustos con terceros países, pero sobre todo contra la injusticia de los bajos precios y contra las organizaciones agrarias que tan mal lo han hecho y que son uno de los principales escollos que tiene el sector.

Pero todo eso lo he hecho y lo seguiré haciendo dentro del más respetuoso y estricto compromiso con la legalidad democrática de nuestro país, antes que el sector y para que el sector pueda reivindicar todas sus necesidades y exigencias, desde la voluntad democrática, desde el respeto o lo que salga de las urnas aunque no me guste a nivel individual; el respeto a la democracia es el respeto a la convivencia, por eso lo digo con rotunda claridad.

La mayoría del pueblo español es demócrata y respetuoso con el resultado de las urnas y los acuerdos que salgan del Parlamento para la formación de gobierno. Por eso me duele y me tengo que revolver cuando en este grupo o en otros leo soflamas que no invitan a la concordia y a la convivencia y sí a todo lo contrario. Por eso defenderé siempre la democracia, es la única que nos permite dirimir las diferencias desde el diálogo y no desde el enfrentamiento.

Hay líderes de partidos tanto en un bando como en otro que lo que les interesa es el enfrentamiento, pero eso ya lo tuvimos y nos costó más de un millón de muertos, la experiencia fue y sigue siendo traumática. Cada uno puede elegir la ideología que quiera pero desde el máximo respeto a la democracia; de lo contrario, mal vamos. Cuando nos envolvemos en banderas el resultado es siempre el enfrentamiento, no la razón ni el respeto, y muchos lo único que quieren es que se use más el corazón mal que el cerebro y el respeto, más la fobia que la convivencia.

Todo eso que digo es lo que pienso para la defensa de la democracia desde la razón y el respeto más estricto a la legalidad democrática. Dentro del sector existe bastante gente que ha optado por una determinada ideología que lo único que quiere es volver a los tiempos del pensamiento único de la dictadura. Podrán seguir así y pensar así, pero verán que al final ni les van a solucionar los problemas del sector y, lo que es peor, los va a desunir mucho más. Pero, además, ¿se imaginan que la ciudadanía democrática en su inmensa mayoría dijeran que porque una parte del sector no defiende los valores democráticos le hicieran el boicot a sus productos? Esto podría pasar, pues como decía el otro día, el sector necesita el apoyo de la ciudadanía, pero ¿se le puede dar el apoyo a los que no defienden la libertad democrática? Mal lo tendría el sector, no mal, peor. Defendamos el sector con todas las fuerzas, pero también la democracia, que es la que tiene capacidad de solucionar en libertad los problemas del sector y de la ciudadanía, y no se dejen engañar con soflamas mentirosas ni con cantos de sirenas.