“El valiente no es el que no siente miedo, sino el que a pesar de tenerlo actúa.” He sentido miedo en estos días de coronavirus, y eso que afortunadamente no me ha alcanzado el bicho maligno. El miedo es intangible, pero a veces se vuelve latente, presente, y te agarrota hasta el punto que delante del ordenador decides aparcar las ideas. Me da una impresión fatal la plazoleta de Farray vacía, en silencio, veo tiendas y bares cerrados, y me acerco a Las Canteras para comprobar que en El Charcón hasta las viejas, las salemas y los sargos, tienen miedo. La virulencia del choque económico ha puesto a la economía a los pies de los caballos, y el cisne negro se cierne sobre la gente, en especial contra las clases trabajadoras.

Leo informaciones de diversas procedencias,el Fondo Monetario Internacional apunta a que el impacto económico será muy elevado, superior a la crisis del 2008, y que el impacto de la epidemia será muy profundo, superior al experimentado durante la Gran Recesión. Leo un informe en 'The Economist', y siento más miedo, porque plantea que la diferencia de lo que ocurrió en 1929 con la crisis de ahora, es que en aquella ocasión la gran crisis tocó esencialmente a los países desarrollados. Ahora se extiende por todo el planeta sin freno, y las noticias que llegan son escalofriantes, con algunas locuras como las de Donald Trump que plantea curar a los afectados de coronavirus con desinfectantes. El problema es que el esquizofrénico presidente de USA tiene el maletín atómico, y es capaz de echarle lejía como divertimento.

Leo algunos periódicos alemanes, y el análisis del sensacionalista 'Bild' y del más creíble 'Der Spiegel' me suman de nuevo en el miedo. La caída de la publicidad en los periódicos de Alemania es terrible, y para 'Die Welt' la cosa acaba de empezar. Dejo el ordenador y me voy a la calle para ir a la farmacia, al supermercado y a tirar la basura, y me encuentro con un amigo que a cuatro metros de distancia hilvana una conversación en la que preside el miedo. Vuelvo a casa, y me llama mi nieto el más pequeño: “Abuelo, no estés saliendo a la calle que es peligroso”. El miedo está de momento presente, pero es una esperanza que en La Graciosa, la Gomera y el Hierro, la vida se vuelve a normalizar.