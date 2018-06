Ritmo de cambios en España

Todo está cambiando a una velocidad de vértigo. Me alegro que Hezpaña vuelva a ser España. En política nacional es reconfortante ver como el Partido Popular se democratiza y en vez de recurrir al dedicicio, o dedazo, para sustituir a Mariano Rajoy, ahora organiza un Congreso Extraordinario en donde van a presentarse seis candidatos para la presidencia de la organización hasta ahora considerada Criminal para Delinquir, pero que algunos pretenden que cambie de fisonomía. Incluso en el mes de julio, la cita decisiva, Soraya y María Dolores se van a tirar de los pelos y utilizarán las uñas para conquistar el cetro “popular y populista” con el que competir en el futuro con el PSOE y con Unidos Podemos. Seis candidat@s estarán en liza de aquí al mes de julio, Cospedal, Soraya, José Luis Bayo, José Ramón García, José Manuel García Margallo y Pablo Casado, que tiene encima un lastre de un master fantasma. Entre Pedro y Pablo han logrado con inusitada rapidez muchas cosas en España, y entre otras, que el Partido Popular intente cambiar de cara y hasta de cuerpo. El ritmo de cambios es trepidante, y casi nos encontramos cada día con una noticia que arrincona a la anterior. Todo el mundo esperaba que Alberto Nuñez Feijóo se presentara a optar a la presidencia del partido, pero seguramente su pasado peligroso de amistad con el narcotraficante Marcial Dorado, actualmente condenado a 18 años de cárcel, le hizo recapacitar y decidió no meterse en berenjenales nacionales y prefirió quedarse en Galicia, que a los gallegos para cambiar de opinión les cuesta diez vieras y cuatro nécoras. El que lo tiene peor de todos es Pablo Casado, al cual Raquel Ejerique, periodista especializada en investigación de Eldiario.es, lo tiene contra las cuerdas al sacarle a relucir la falsedad de su máster, como anteriormente hizo con Cristina Cifuentes. Conocí a Raquel en el Foro de Periodismo 2018 que organizó Canariasahora.es con motivo de su 18 cumpleaños –ya tenemos mayoría de edad- y en su intervención impresionó a todos los presentes en el acto por su capacidad dialéctica, didáctica y cautivadora, así se entiende que cosa que investiga llegue hasta el fondo del asunto/trasunto.

Otra cuestión que me priva es la propuesta del PSOE al Gobierno de Pedro Sánchez de sacar a Franco y José Antonio Primo de Rivera del Valle de los Caidos, crear un Museo de la Memoria Histórica en el que se vean reflejados todos los españoles, ilegalizar a la Fundación “Francisco Franco”, reformar la Ley de la Memoria Histórica para dar cumplimiento con las víctimas del franquismo, así como las recomendaciones de la ONU sobre verdad, justicia y reparación, y además el Gobierno tiene intención de llevar al Código Penal el delito de apología del fascismo y el franquismo, tal como ocurre en Alemania que está castigado con pena de cárcel la exaltación del nazismo y de Hitler.

En este sentido en tan poco tiempo que lleva como presidente del Gobierno en todos estos aspectos ha hecho más que Felipe González en catorce años que estuvo en el Poder. En realidad no hizo nada para borrar de España el franquismo. En otros aspectos, en cuestiones de rabiosa, imprescindible actualidad, es grato ver como en la primera sesión de control a Pedro Sánchez, el presidente recogió el guante que le brindó Pablo Iglesias, y habrá en el futuro plena colaboración, aunque bien podría pasar que en el segundo gobierno de Sánchez en la primavera/verano de 2019 hayan ministros de Unidos Podemos. De todos modos ahora mismo el Gobierno ha recogido planteamientos de UP como el blindar la subida de las pensiones al IPC; subir las pensiones no contributivas a niveles de vida digna; permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles; derogar la Ley Mordaza; derogar las últimas reformas laborables; subida del salario mínimo a 1.000 euros; reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos y crear una Ley de Alquileres; un nuevo Estatuto de los Trabajadores acorde al siglo XXI, y otras muchas medidas que se irán aplicando en próximos Consejos de Ministros, como blindar el carácter de banca pública de la SAREB o de las cajas previamente nacionalizadas, y plantear al resto de los partidos que apoyaron la moción de censura otras medidas, como una nueva Ley Electoral para lograr mayor proporcionalidad en el reparto de escaños, la lucha contra la pobreza energética que incluya una extensión y mejora efectiva del bono social eléctrico, la derogación del impuesto al sol, y otras que se irán planteando. Pero uno de los aspectos más importantes de los cambios en España es el convencimiento de Pedro Sánchez de su error en diciembre de 2015 cuando intento hacer un pacto con Unidos Podemos y Ciudadanos y Pablo Iglesias le advirtió que con Rivera no iba ni a misa. Ahora el Gobierno socialista se ha convencido del acierto de Unidos Podemos.

Para desgracia de Canarias, las cosas por aquí no han cambiado mucho, Fernando Clavijo sigue de Presidente del Gobierno de Canarias, el juicio eólico revela el cinismo de muchos imputados, especialmente Alfredo Briganty que ha destacado por su prepotencia hablando incluso anteriormente de “conspiración” para finalmente confesar su culpabilidad, y se ha convertido en los últimos días el hazmerreir de toda personas pensante, al igual que Salvador Alba, al que ya no tengo ganas ni de nombrarlo. Por otra parte Ángel Víctor Torres se sigue equivocando en muchas cuestiones, como en el tratamiento del problema de la Televisión Canaria, en donde Juan Márquez, diputado de Podemos, ha sido el que se ha opuesto con firmeza al nombramiento de José Carlos Naranjo Sintes, pidiendo que fuese el Parlamento y no el Gobierno canario el que nombrase al Presidente de la RTVC, y vamos a ver si la actuación futura de Naranjo Sintes es parecida la que tuvo en la Audiencia de Cuentas, en donde todavía no ha presentado las cuentas, y dos euros de propina para Willy García.