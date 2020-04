Los cínicos

Cuando pasan hechos trascendentales en la vida democrática, como puede ser una crisis sanitaria, se apela a la necesidad de contar con un periodismo independiente y honesto. Y es en ese punto, normalmente, cuando se cita a la frase de Kapuscinski; “para ser buen periodista hay que ser buena persona”. Sin embargo, muchos olvidan la parte en la que Kapuscinski señala que los periodistas no pueden contar los hechos si se convierten en seres neutros.

Ser periodista, también, es posicionarse. Y ese posicionamiento no se realiza solo cuando escribes un artículo, transmites una opinión o situación personal. Ese posicionamiento es una decisión diaria. Los periodistas nos posicionamos constantemente, lo hacemos cuando titulamos, cuando consultamos unas fuentes u otras, cuando añadimos contexto para explicar un hecho, lo hacemos hasta en la forma en la que empleamos el lenguaje. Y, esto no es necesariamente malo, por el simple hecho de que también formamos parte del conjunto de la sociedad, con los mismos problemas y vicios. Lo perjudicial es utilizar tu ‘profesión para conseguir beneficios o para representar intereses que no tienen nada que ver con el periodismo.

Por eso, se ha criticado con dureza que determinados medios de comunicación se quejaron de la forma en la que el Gobierno seleccionaba las preguntas de la prensa en las ruedas de prensa de Pedro Sánchez. No es la primera vez que el PSOE tiene faltas de respeto con la prensa, al igual que no es la primera vez que lo hace el PP, como en el caso de Isabel Díaz Ayuso. El problema es que los periodistas/medios que se quejan son precisamente, aquellos que están alentando a la extrema derecha.

No hace mucho, un grupo de periodistas cercanos a VOX crearon una ‘asociación’ que dice estar a favor de la libertad de información. El primer punto de su manifiesto no era la libertad de prensa o la lucha por el derecho a la información, era la “defensa” de España. Una demostración clara de que las intenciones de dicha asociación no tienen nada que ver con el periodismo. Lo que molesta no es que OKDiario o Libertad Digital sean medios de derechas. No se les critica por su tendencia o porque ahora gobierne el PSOE, sino por la falta de respeto que le tienen a la profesión. El problema es que no todos los ‘periodistas’ hacen periodismo y que algunos utilizan la profesión para hacer política.