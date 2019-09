El hartazgo de las flores

Me empiezo a cansar. Me empiezo a revolver al ver el mismo espectáculo una, otra y otra vez. Al malestar por la convocatoria de elecciones se le está sumando el espectáculo que estamos presenciando entre los integrantes del Pacto de las flores y Coalición Canaria. Los reproches entre unos y otros produce un nivel de hartazgo difícil de digerir.

Sabemos que la estrategia comunicativa de Clavijo y Coalición Canaria para afrontar la oposición no es la más adecuada. Fernando Clavijo ha entrado en un bucle de decir una cosa y hacer la contraria que ya empieza a generar migraña y aburrimiento. Quiere dar explicaciones por el caso Grúas, pero se esconde en el aforamiento, dice que quiere enfrentarse a la causa con transparencia, pero sus carísimos abogados no dejan de presentar recursos. Mientras, en el partido están en un pataleo constante e infantil por redes sociales sobre todo lo que hacen o no hacen los integrantes del Pacto de Las Flores.

Si CC deja entrever que llevan mal eso de estar en la oposición, la estrategia de los integrantes del Pacto de Las Flores no es, precisamente, para echar flores. Primero sale el PSOE y dice que van a tener que hacer ajustes porque CC ha mentido sobre la situación de los presupuestos públicos, el vice, Román Rodríguez, apoya. Terremoto. Más tarde, Rosa Dávila, José Miguel Barragán y Fernando Clavijo salen en rueda de prensa para “negar el agujero económico” del que les acusaban los de El Pacto de Las Flores. Réplica.

“Recordamos al señor Román Rodríguez y al resto del Gobierno de Canarias, que en los presupuestos de 2018 ya se contemplaba la medida de utilizar el posible superávit en servicios públicos esenciales”, les responde Dávila. Debo ser la única que le presta atención a Rosa Dávila cuando habla, porque yo sí recuerdo que ese tema se debatió en 2018. Dávila matiza que el Ministerio “quería que ese dinero se destinara a pagar deuda, cuando Canarias era y sigue siendo una de las comunidades más cumplidoras”. El asunto no se queda ahí, Ángel Víctor Torres responde, “Clavijo no puede negar que su gobierno dejó un agujero de más de 100 millones por decisiones electoralista”.

Y, en este punto no queda claro si lo que están haciendo en el PSOE es echar balones fuera porque todavía no se han enterado de que ellos están gobernando y ya no vale con hacer oposición, o si, realmente, se han encontrado con un problemón. Nadie se para a plantearse de cuánta cantidad de dinero se habla, si es una cifra cerrada o a qué decisiones electoralistas se refiere Torres, en qué conceptos. Nadie específica, pero bueno, seguimos con el ritmito de declaraciones y de críticas que nos da vidilla. Y, así, señoras y señores se perpetúa el circo con el fin de mantenernos entretenidos mientras obvian lo importante por encima de lo urgente.