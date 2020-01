La Unesco traslada a España las quejas ecologistas contra la construcción del gran radiotelescopio en el pinar de Tamadaba

La Unesco ha trasladado a España una queja de tres colectivos ecologistas de Canarias contra los planes para construir un gran radiotelescopio en el pinar de Tamadaba (Gran Canaria), una instalación que los denunciantes consideran que puede tener impacto sobre el espacio protegido como Patrimonio de la Humanidad en la cumbre de Gran Canaria.



Los promotores de la denuncia son las asociaciones Ben Magec-Ecologistas en Acción, La Vinca y Parents For Future, que consideran que levantar un radiotelescopio de 13,2 metros de diámetro y 17 metros de altura en Tamabada puede resultar "tremendamente impactante" para el paisaje protegido por la Unesco bajo el nombre "Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria".



Los ecologistas se quejan de que este proyecto haya "recibido el visto bueno de las administraciones públicas canarias, entre ellas el Cabildo de Gran Canaria, que no ha puesto pegas al mismo y a las instalaciones auxiliares en la evaluación ambiental del proyecto pese a que se localiza en una área protegida por la Red Natura 2000 de la Unión Europea".



La respuesta de la Unesco acusa recibo de la queja, precisa que la ha trasladado a las autoridades españolas para "su revisión y comentarios" y pide a los denunciantes un mapa con la ubicación de elegida para el telescopio para "comprobar su relación exacta con los límites del bien Patrimonio de la Humanidad".



De esas tres frases, los denunciantes deducen que "la Unesco cuestiona la instalación de un radiotelescopio en el paisaje Patrimonio de la Humanidad de Risco Caído" y que el reconocimiento internacional de este enclave arqueológico prehispánico y el territorio que lo rodea está "en peligro".