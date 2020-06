Una inusual nube de calima cruza el Atlántico y el Caribe y llega hasta el Pacífico

La inusual capa de polvo sahariano que cruzó hacia el oeste el Océano Atlántico se ha movido sobre el Golfo de México y extendido hacia América Central y sobre parte del Océano Pacífico oriental. Por suerte, esta enorme masa de calima esta vez no ha afectado a las islas Canarias, como sí hizo el pasado mes de febrero, cuando provocó el cierre de aeropuertos y la cancelación de actos al aire libre, entre otras cosas, y dejó en el archipiélago el peor aire respirable del mundo.

Esta clase de tormentas no son nuevas, pero esta ha sido bastante expansiva y los satélites de la NASA han proporcionado una inusual visión de la enorme nube este mes de junio.

Happy #FullDiskFriday! Today, we're using @eumetsat's #Meteosat11 to view Africa's #SaharanAirLayer travel across the Atlantic & blanket parts of the Caribbean, using the Dust RGB composite product. Dust is color-coded as hot pink. Explore our world: https://t.co/revFQb2WhWpic.twitter.com/M07XJgfhZe