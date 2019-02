Agenda cultural para este fin de semana en Las Palmas de Gran Canaria

VIERNES

20.30 horas.Concierto. Teatro Guiniguada. The Birkins presenta su nuevo disco Your are not alone. El grupo continúa con su ritmo de nuevo disco cada año y medio, y en esta ocasión, su quinto larga duración está lleno de colaboraciones de lujo. Se trata de una reinterpretación por partida doble del clásico de David Bowie The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars’ (1972).



21.00 horas. Carnaval. Parque Santa Catalina. Concurso de comparsas para adultos. Plumas y lentejuelas al ritmo de las batucadas identifican la noche de las comparsas. Estos grupos reflejan la esencia del Carnaval tanto por la espectacularidad de sus vestuarios y coreografías como por su relación con la música, el ritmo y el baile.



30 horas.Concierto. Auditorio Alfredo Kraus. Concierto de Depedro en la segunda edición del festival ‘Eat to the beat’, que regresa como una clara apuesta por el rock dentro del panorama musical de la capital grancanaria. Depedro es el proyecto personal de un cantante y guitarrista globalcuyo trabajo está presente en infinidad de proyectos, entre los que destaca su participación en la banda norteamericana Calexico, uno de los nombres más importantes y respetados del panorama musical internacional. Además, colabora habitualmente en proyectos de músicos amigoscomo Amparo Sánchez, Vetusta Morla y un largo etcétera.







SÁBADO



12.00 horas. Carnaval de día. Vegueta. Comienzo del primer Carnaval de día de Una noche en Río.

A continuación, se informa de la relación de actuaciones y horarios previstos.



12.00 horas.Dj Ulises Acosta.

13.30 horas. Orquesta Nueva Mekanica by Tamarindo.

15.30 horas. Dj Ulises Acosta.

17.00 horas. Los 600.



20.00 horas. Concierto. Teatro Pérez Galdós. Festival de ópera de Las Palmas. Ópera Don Carlo, de Giuseppe Verdi. Una de las obras maestras del autor, que relata la historia de amor de Don Carlo, hijo de Felipe II, y la princesa Isabel de Valois. Un drama lleno de conspiraciones políticas, amor y traición que refleja la madurez del autor italiano.



21.00 horas.Concierto. Parque Doramas. La cantante argentina, Vivi Pozzebón, es la cuarta protagonista del nuevo ciclo de Musicando. La también percusionista y compositora trae su proyecto Tamboreras, un trabajo en el que se funden la música de raíz argentina, la afroamericana y la caribeña en un recorrido sonoro que va del compás tradicional al pulso urbano.

21.00 horas.Carnaval. Final del concurso de murgas. Parque Santa Catalina. Los seguidores de las murgas finalistas llenan el patio de butacas y las gradas para ver sobre el escenario a su grupo. Al término de las actuaciones, y con las emociones de todos los presentes a flor de piel, el jurado emite su fallo y otorga los premios de interpretación a tres de las murgas participantes.







DOMINGO





12.00 horas. Carnaval canino. Parque Santa Catalina. Uno de los actos que mayor popularidad ha alcanzado en las pasadas ediciones de las fiestas es el carnaval canino, un desfile de perros disfrazados (acompañados de sus dueños), en el que la imaginación, unida al respeto a los animales y a su bienestar, es el único límite.



12.00 horas.Carnaval de día. Parque Santa Catalina. La segunda jornada cuenta con uno de los artistas de merengue más reconocidos a nivel mundial, el cantante puertorriqueño Manny Manuel. Además de la animación musical del Dj Tony Bob. Se subirán al escenario situado en la trasera del parque, Los Lola, la banda de rock para niños Billy Boom Band, el grupo canario Nueva Fuerza y Línea DJ.

Escenario principal



13.30 horas.Dj Toni Bob.

15.00 horas. Manny Manuel.

Escenario Zona de ocio



12.00 horas.Línea Dj.

12.30 horas.Nueva Fuerza.

14.00 horas. Línea Dj.

15.00 horas. Billy Boom Band.

16.05 horas. Los Lola.



18.30 horas. Carnaval. Gala infantil. Parque Santa Catalina. concebida para el disfrute de los más pequeños, incluye, además del desfile de aspirantes al trono, un repertorio de actuaciones de comparsas, murgas y grupos acordes al gusto de su público.