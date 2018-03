El Festival de Las Palmas de Gran Canaria cree que el cine español pasa por "un cierto bache"

Ninguna película española figurará por segundo año consecutivo en la Sección Oficial del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, un hecho que pone de manifiesto que la producción nacional pasa por "un cierto bache", en opinión del director del certamen, Luis Miranda.

El motivo de esa ausencia no es que los responsables del festival no hayan visto este año películas españolas, que dicen haber visto "muchas", sino que ninguna de las candidatas ha sido seleccionada para formar parte del apartado central de su programación, según ha expuesto hoy Miranda al presentarla en rueda de prensa.

Filmes de Asia, del este de Europa, de Albania, Alemania, Grecia y Reino Unido y hasta de Argentina y Estados Unidos conforman la nómina de obras que se disputarán los premios Lady Harimaguada que otorga el certamen, que celebrará del 6 al 15 de abril la que será su edición número dieciocho.

Aniversario que, "en una persona, significa mayoría de edad, y en un festival de cine significa veteranía sobradísima", ha sostenido su director, que, ante este nuevo capítulo, ha dejado patente que el certamen conserva la apuesta por acercar al público producciones que, por su carácter independiente o su procedencia, difícilmente podría ver en salas comerciales u otros escenarios en España.

Hasta el punto de que los doce largometrajes que se presentan a concurso se darán a conocer por primera vez en el país en calidad de estrenos, según ha destacado Miranda.

El director del certamen ha subrayado el origen asiático de cinco: Balekempa (The Bangle Seller), de la India y obra de Ere Gowda; Bedoone Tarikh, Bedoone Emza (No Date, No Signature), de Irán y dirigida por Vahid Jalilvand; Van Pao Te (Father to Son), de Taiwán y hecha por Hsiao Ya-Chuan, y Xiao Gua fu Cheng Xian Ji (The Widowed Witch) y Zhui Zong (Ash), trabajos chinos de Cai Chengjie y Li Xiaofeng.

A ellas hay que añadir, además, un filme que, pese a ser de producción británica, "dirige su mirada a Asia, concretamente a las remontas montañas del Tíbet", que es Barley Fields on the Other Side of the Mountain, del director Tian Tsering, ha recalcado también.

Otras películas de la sección oficial son la argentina "El espanto", de Martín Benchimol y Pablo Aparo; la estadounidense "The Green Fog", de Guy Maddin, Evan Johnson y Galen Johnson; la albano-griega "Dita Zë Fill", de Gentian KoÇi; la rusa "Meshok Bez Dna", de Rustam Khamdamov; la alemana "Transit", de Christian Petzold; y la georgiana-lituana "Namme", de Zaza Khalvashi.

Las proyecciones que, en total, se ofertarán en la semana del cine de la capital isleña serán, en todo caso, muchas más, hasta 210, ya que a esos filmes hay que añadir los que se enmarcan en los ciclos especiales ideados para este año, como el llamado "Revolución 68", dedicado a los movimientos del mayo de hace medio siglo, y otras secciones fijas que perduran edición tras edición.

Secciones entre las que no faltarán la denominada Panorama España, que hará posible que, aunque sin pugnar por sus premios, la producción nacional tenga presencia en el certamen, con títulos como Niñato, de Adrián Orr; Europa, de Miguel Ángel Pérez Blanco, o Lo que dirán, de Nila Núñez Urgell.

Trabajos todos ellos que, de cualquier modo, "representan una continuidad" respecto al tipo de cine que se viene haciendo en el país desde hace años, ha dicho Luis Miranda, que, desde ese parecer, ha considerado que "habría que preguntarse si el cine español necesita una revuelta" que impulse su renovación.

Idea esta conectada con su opinión de que la producción nacional atraviesa un bache, que, pese a todo, ha admitido que puede que haya quien no comparta, porque "eso siempre es debatible", ha señalado.

De cualquier modo, Miranda ha querido aclarar que el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, en esta edición como en otras, tendrá "una presencia importante de la industria española", pues acudirán directores y otros profesionales.



El primero de ellos será Sigfrid Monleón, director de El pintor de calaveras, un documental sobre el artista grancanario Pepe Dámaso que, además, se proyectará en la inauguración del certamen, el 6 de abril en el Teatro Pérez Galdós.