Herbig, Nikolic y Cañizares, en la nueva temporada de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria

La Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC) ofrecerá 19 conciertos en su nueva temporada, en la que contará con directores invitados como Günter Herbig, Roberto Abbado y Gordan Nikolic y con solistas como el guitarrista José Manuel Cañizares o el violinista Sergej Krylov.



El programa de la nueva temporada de la OFGC, que arrancará el 21 de septiembre y se prolongará hasta julio de 2019, incluye 24 nuevas obras en el repertorio de la orquesta , así como el debut en este ciclo de la mezzosoprano Elina Garanca y de varias batutas mundiales.



"He tenido mucho cuidado de que todos los directores que vengan a la OFGC no vengan a experimentar, sino con un repertorio hecho y consagrado" con el que "poder darle todo su talento a la orquesta ", ha resaltado este miércoles el director artístico titular de la Orquesta , el británico Karel Mark Chichon.



La programación, que cuenta con un presupuesto de 250.000 euros, "es atractiva para todos los públicos" y "habla por sí misma", ha añadido.



El principal director invitado de la OFGC esta temporada será el alemán Günther Herbig, que dirigirá tres conciertos de corte monográfico.



Entre los directores que debutarán destacan Roberto Abbado, Leonardo García Alarcón, Guillermo García Calvo, Domingo Hindoyan, Dimitri Liss, Gordan Nikolic y Michael Sanderlnig, así como Gérard Korsten y Clemens Schuldt, que regresan tras haber participado en temporadas anteriores.



La nómina de grandes solistas que participarán incluye a Cañizares, Ingrid Fliter, Pacho Flores, Sergej Krylov y Albrectht Mayer, entre otros.



Además, participarán también los canarios Iván Martín y Elisandra Melián, y los solistas de la propia OFGC Radovan Cavallin, Sergey Mikhaylov, Salvador Mir, John Potts y José Zarzo.



Con respecto a la ausencia de directoras en el nuevo programa, el director ha asegurado que una de sus prioridades era contar con directoras de orquesta en esta temporada, algo que "no ha sido posible" por cuestiones de disponibilidad.



Asimismo, el consejero de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Ruiz, ha destacado "la potenciación de la relación de la OFGC y su Fundación con otras entidades culturales, como la Fundación Martín Chirino, de la cual se estrenará la composición ganadora de su concurso de composición musical.



Chichon ha anunciado también el debut de su esposa, la cantante Elina Garanca, en un programa lírico, un concierto que tendrá lugar en el Auditorio Alfredo Kraus el próximo mes de noviembre.



"He tomado muy en cuenta las recomendaciones artísticas del comité artístico de la OFGC a la hora de realizar esta programación", ha señalado el director, quien además ha anunciado que ya se trabaja en la de la temporada 2019/2020 porque, en su opinión, cuanto antes se organiza "más posibilidades se tienen de invitar al solista o director que se busca".



El plazo para la renovación de abonos finaliza el 6 de junio, los cambios podrán realizarse entre el 4 y 5 de julio, y la reserva de los nuevos se habilitará a partir del día 6 del mismo mes.



Todos los conciertos de abono de la temporada 2018/19 tendrán lugar a las 20.00 horas en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria.