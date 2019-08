Los artistas del Soul Festival alaban la calidad y la asistencia a los conciertos dados en Maspalomas

Maspalomas Costa Canaria Soul Festival ha celebrado su V edición como un evento que se ha consolidado en el municipio de San Bartolomé de Tirajana y que para muchas personas es ya "una cita inexcusable", según sus organizadores.

Tras cinco años, la afluencia de público ha ido in crescendo, de tal manera que ha sido preciso incrementar el espacio de la zona de restauración, que este año ha acogido casi una veintena de foodtrucks y que se ha bautizado como la Zona Petanca Soul Restauración. De esta manera, la organización del Festival ha querido hacer un guiño a quienes habitualmente juegan a la petanca en este espacio.

Los artistas han calificado el festival como una gran fiesta de la música en la playa donde el futuro del soul está asegurado. Los cantantes y músicos destacan el buen ambiente, el clima y la interculturalidad que se vive en Maspalomas Costa Canaria Soul Festival.

Así, Derrick D’Mar, artista polifacético, multinstrumentista y percusionista de la house band de Anthony Paul, afirmó que lleva participando tres años y lo que le hace regresar "es la maravillosa isla, la gente increíble y para celebrar la música soul. El equipo es súper profesional y es un espacio increíble para disfrutar de la buena música. Estoy encantado de estar aquí, es increíble, hermoso”.

Por su parte, Tony Wilson, el joven James Brown, que encandiló al público con su energía, su buen humor y sus bailes, aseguró que “la música es una lengua universal. Tener la oportunidad de hacerlo aquí, en Gran Canaria, es una de las cosas más hermosas que podemos hacer”.

El maestro de ceremonias, que ha acompañado al festival desde su primera edición, Rick Hutton, lo tiene claro: “El ambiente es genial en Maspalomas Costa Canaria Soul Festival. Siempre hay miles de personas, es una gran fiesta de la música en la playa. Yo creo que, gracias a festivales como este, los que se hacen en Europa y en el resto del mundo, el futuro de la música soul está en buenas manos".

LaRhonda Steele ha valorado que se continúa haciendo festivales como este, entonces sí, "hay un futuro sólido para el soul”.

Dania Dévora, directora de Maspalomas Costa Canaria Soul Festival, afirmó, entre bromas, que muchos de los artistas quieren empadronarse en San Bartolomé de Tirajana tras lo vivido en el festival. La cantante Wendy Moten podría ser ejemplo de ello: “Me encanta el clima y el poder estar tan cerca del océano es magnífico. Es difícil de explicar pero me siento cómoda aquí, relajada, me siento como en casa porque hay gente de todo el mundo por el festival. Puedes caminar y escuchar idiomas diferentes. Es hermoso, me encanta”, concluyó.