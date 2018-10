WOMAD apuesta por su 'dream team' de formadores en danza y percusión para los talleres de adultos

El Dream Team de los formadores de los festivales WOMAD en todo el mundo, el dúo de percusionistas compuesto por Landing Mané (Senegal) y Abass Dodoo (Ghana), aterriza en Gran Canaria este mes de noviembre para dirigir los talleres musicales para adultos de WOMAD Las Palmas de Gran Canaria 2018, una de las propuestas más longevas de este festival que cada año complementa la oferta musical propia de las noches con actividades diurnas igualmente gratuitas.

Landing Mané, intérprete durante los últimos 20 años, encarna el espíritu de la música y los bailes senegaleses. Estudioso de la danza tradicional de África occidental y de sus tambores desde que tenía cuatro años, ha recibido entrenamiento en afro-jazz y ballet clásico en el Conservatorio Nacional de Dakar.

Con un inmenso repertorio a sus espaldas de bailes y ritmos de celebración que enseña y ejecuta, Mané se enfocará en gran medida en el sabar y danza casamance, propias de Senegal, su tierra natal. El taller tendrá lugar en el Edificio Miller el viernes 16 y el sábado 17 de noviembre a las 18:00 horas.

Abass Dodoo, por su parte, nació en el seno de una familia de conocidos percusionistas de la realeza de Ghana. Cuando aún era un niño de seis años, su abuela le inspiró y enseñó a tocar los timbales. Posteriormente, se entrenó con su tío, el famoso maestro de Ghana Mustapha Tettey Addy, hasta actuar con la Royal Obonu Drummers cuando contaba únicamente con 10 años.

Sand Palace Arts

Ha impartido talleres y ha actuado durante 30 años, tanto en su país como en los más diversos escenarios internacionales. Abass Dodoo aporta una gran comprensión y conciencia de su herencia cultural africana a nuestra sociedad multicultural contemporánea además de haber trabajado con WOMAD en todo el mundo. El taller tendrá lugar en el Edificio Miller el viernes 16 y el sábado 17 de noviembre a las 20.00 horas.

Talleres infantiles

La propuesta de talleres infantiles la encabezan el colectivo Dot to Dot y el equipo artístico de Sand Palace Arts, ambos especialistas en el desarrollo de la imaginación, la fraternidad y el refuerzo de los valores medioambientales para todas las edades. Estos talleres tendrán lugar en el Edificio Miller el viernes 16 de noviembre, de 16.00 a 19.00 horas (dos sesiones) y el sábado 17, de 11.00 a 13.30 horas (dos sesiones) y de 16.00 a 19.30 horas (dos sesiones).

Con su dominio de la técnica y la participación de niños y mayores, ayudarán a fabricar los disfraces, marionetas, objetos y banderolas que formarán parte del colorido pasacalles del domingo 18 con el que, como es tradición, el león del WOMAD regresará a su guarida a pasar el invierno.

Dot to Dot

Este año WOMAD se centra en el mundo de los insectos y su importantísimo papel en los ecosistemas de todo el mundo. Gigantescos insectos multicolores, entre mantis, libélulas y mariposas, serán los encargados de dar alegría y colorido al pasacalles que recorrerá el domingo el paseo de la playa de Las Canteras.

Dot to Dot es un colectivo de artistas comunitarios con sede en Londres que desarrollan proyectos creativos, inclusivos y emocionantes. El equipo está compuesto por Dot Young, artista independiente y líder del curso de BA Theatre Crafts en la Royal Central School of Speech and Drama, Reino Unido; Polly Nash, cineasta y productora independiente, además de codirectora de BA Film Practice en The London College of Communication; y Eugenio Feito, un artista independiente que, habiendo estudiado Dirección de TV y Cine en Buenos Aires, tiene ahora su sede en Londres.

Talleres de cocina con CEAR

Taller de cocina del WOMAD

El taller de cocina internacional de WOMAD LPGC, una de las citas ineludibles para el sábado por la mañana en el Parque de Santa Catalina, lo imparten este año profesionales que se han formado en CEAR Canarias acompañados por Ahram Marrero, docente y evaluador de Cualificaciones Profesionales de Hostelería, administrador del blog canario Cocina Saludable y ganador nacional del premio a la mejor mermelada. El taller tendrá lugar en el Edificio Miller el sábado 17 de noviembre a las 11.00 horas.

Aperitivos del Mundo se convierte así en una oportunidad que ofrecen WOMAD LPGC y CEAR para conocer de cerca la experiencia, el talento, las tradiciones y la cultura gastronómica de la mano de solicitantes de protección internacional y personas que migraron hasta Canarias y que ahora se desempeñan en las cocinas de las Islas, porque los alimentos no entienden de fronteras.