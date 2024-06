Coque Malla, Acantha Lang y Ale Acosta encabezan el Festival Sonora Las Palmas de Gran Canaria

El icono del rock en español Coque Malla, que fuera líder de Los Ronaldos entre 1987 y 1998, encabeza el cartel de artistas del Festival Sonora Las Palmas de Gran Canaria 2024, que se celebra el próximo sábado 22 de junio en la Plaza de la Música, a partir de las 20.00 horas, y con entrada libre.

El rock y los medios tiempos que predica Coque Malla, que llega a Sonora 2024 con la gira de su último disco de estudio Aunque estemos muertos, es una de las apuestas del Festival en una edición que además presenta a una de voces revelación del soul de nueva factura, la cantante Acantha Lang. Con su álbum de debut Beatiful Dreams, la vocalista de Nueva Orleans ha sido emparentada con leyendas del género como Gladys Knight, Aretha Franklin y Nina Simone. Al rock y el soul de estos dos artistas se suma el músico y productor lanzaroteño Ale Acosta, fundador de Fuel Fandango, que recientemente ha lanzado su primer trabajo en solitario con el título de El Porvenir.

El cartel del Festival Sonora 2024 se completa con el palmarés de la undécima edición del concurso de grupos canarios, cuya final se celebró en el Espacio Miller los pasados 15 y 16 de marzo con un nivel de auténtico lujo y con la participación, en las diferentes fases de la convocatoria, 137 bandas canarias: Nala Rami, proyecto grancanario ganador de Sonora Las Palmas de Gran Canaria 2024, que logró además tres de los cuatro Pasaportes Sonora, con los que actuará este año en el festival Sonidos Líquidos de Lanzarote, Phe Festival y Festival Boreal de Tenerife; y los dos artistas que compartieron el segundo premio: la banda de raíz grancanaria Pink Flamingos & The Cherry Lovers, y la formación tinerfeña Bad Bone Stompers.

Como maestro de ceremonias resalta la figura ya consagrada de Ivan Torres, cantante de Efecto Pasillo, que será el encargado de presentar el evento y de apadrinar a esas bandas y artistas emergentes que buscan una proyección al mercado musical.

Una propuesta artística, la de Sonora 2024, que en su conjunto abraza al rock -en varios de sus lenguajes- al pop y al soul vocal, a sonidos de fusión que se despojan de etiquetas tras pasar el filtro y la producción electrónica, y al funk pegadizo que conduce a la pista de baile.

El Festival Sonora es un proyecto organizado, desde hace más de una década, por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y producido por Salán Producciones que forma parte de la programación habitual de los actos culturales de las Fiestas Fundacionales de la ciudad.

Con varias acciones culturales a lo largo del año y once ediciones a sus espaldas, el Festival Sonora “constituye una verdadera oportunidad para las bandas del archipiélago, que encuentran en Sonora un espacio de participación, encuentro y proyección en régimen de convocatoria con un jurado especializado y diferentes fases”, explicó el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Adrián Santana, precisamente porque “la estructura de las políticas culturales reside en los modelos que garanticen la mayor participación de nuestros creadores y también de la ciudadanía”, destacó.

Para su director, Juan Salán, el Festival Sonora se ha asentado en los últimos años “como plataforma para visibilizar el talento musical de las islas y dar proyección a bandas y artistas emergentes de toda Canarias, cerrando con un gran concierto abierto”.

Precisamente, la undécima edición de Sonora Las Palmas de Gran Canaria, concurso abierto a cualquier propuesta musical, formato y estilo para bandas o artistas residentes en Canarias, batió todos los récords de participación este 2024 con 137 propuestas provenientes de todas las Islas, cifra que supera su propio registro del año pasado, con 119 participantes en lo que fue su décima edición. Tal y como señala Santi Gutiérrez, creador y productor ejecutivo del Festival Sonora, “el nivel de las actuaciones en la final de este año fue tan alto” que la organización decidió “otorgar dos segundos premios y, por primera vez en la historia de Sonora, invitar a los dos subcampeones a subirse al escenario en el día grande, el 22 de junio, en lo que será una fiesta de la música espectacular, con un cartel de auténtico lujo”, destaca.

El reencuentro con Coque Malla

El cartel del Festival Sonora 2024 tiene a Coque Malla como principal artista nacional invitado. El madrileño está de vuelta con nuevo disco y gira, Aunque estemos muertos. Galardonado con el Premio Ondas 2023 a la Trayectoria Musical, Coque Malla y su banda regresan a las mejores plazas españolas, con la capital grancanaria y el Festival Sonora 2024 como única fecha en el Archipiélago, y con un repertorio que hará que el espectador consiga realizar un viaje a través de la vida, con sus altibajos, sus hallazgos y sus pérdidas. Un icono del rock and roll que regresa a los escenarios con la voluntad de que el público se sienta más vivo que nunca, en vísperas de celebrar su 40º aniversario sobre los escenarios el próximo 31 de enero de 2025 en el Wizink Center.

El concierto de Coque Malla se presenta como una gira storyteller, donde la calidad y la actitud están al servicio de la innovación y la búsqueda de constantes desafíos sonoros. Se trata de un show único e irrepetible sin renunciar a la vitalidad de sus canciones de rock en castellano como El saco de los Sueños o Místico, junto a éxitos como No puedo vivir sin ti o Adiós papá, hasta los grandes hitos de su carrera en solitario como Me dejó marchar o La Señal. La banda en formato quinteto que acompaña a Coque Malla en esta gira está formada por Gabi (batería), David Lads (teclados), Amable (guitarra) y Héctor (bajo).

Acantha Lang, pasos de leyenda

La apuesta internacional del Festival Sonora 2024 maneja el lenguaje del soul con atributos sobrados como para erigirse en la nueva dama del género. Se trata de Acantha Lang, cantante y compositora de Nueva Orleans que regresa a la capital grancanaria tras el festivo estreno de su directo en la Isla en octubre del pasado, en el ciclo de conciertos Eat to the Beat en el Espacio Miller. En la actualidad, es una de las artistas más demandadas en la música soul actual. Debutó con el EP Sugar Woman, publicado en agosto de 2021, un trabajo que Soul Tracks seleccionó como álbum destacado del mes tras su lanzamiento. Acantha Lang mezcla el funk de inspiración Stax con el blues sureño, y cuenta historias muy personales sobre ritmos enérgicos y brillantes.

El estilo narrativo de Acantha Lang remite a las antiguas tradiciones del blues, al tiempo que se basa en temas contemporáneos, con ataques líricos directos a las noticias falsas (la reveladora He Said/She Said), odas al amor maternal tras el desastre del huracán Katrina (la apasionante Lois Lang) y celebra la fuerza y la feminidad negras con confianza y orgullo. El crecimiento de Acantha Lang ha sido lento pero seguro: un viaje relámpago desde sus humildes comienzos hasta una carrera en constante florecimiento componiendo para el nominado al Grammy Robert Randolph, y ganándose el respaldo de leyendas como Joe Bonamassa, Robert Elms y el conocido creador de gustos Craig Charles (BBC 6Music / BBC Radio 2),

La popularidad de Acantha Lang se ha cobrado una legión de fans en Internet gracias a su serie Standing On The Shoulders Of... Soul, con más de 10 millones de visitas acumuladas en IG, YT y TikTok, donde rinde homenaje a las leyendas del soul y Stax con animadas reinterpretaciones de clásicos. Su excepcional versión de la canción I Wish I Knew How I Would Feel To Be Free le valió también un reciente anuncio de McDonald's en Europa, demostrando que es la sustituta vocal perfecta de Nina Simone.

El single It's Gonna Be Alright figuró en la primera ronda de votaciones en tres categorías para las nominaciones de la 65ª edición de los Premios Grammy. Se trata d4 uno de los temas de su primer trabajo de larga duración, Beautiful Dreams, publicado el pasado año, y que viene presentando en conciertos como el que ofrecerá el próximo 22 de junio en la Plaza de la Música. Dotada de pasión, una perspectiva única y una voz que no deja indiferente a nadie, el debut de Acantha Lang está destinado a propulsarla hasta el panteón de los grandes del soul moderno.

Ale Acosta descubre 'El Porvenir'

El músico, compositor y productor lanzaroteño Ale Acosta completa la terna de artistas que lideran el cartel del Festival Sonora 2024. El fundador del dúo Fuel Fandango junto a la artista cordobesa Nita Manjón, productor de artistas como Enrique Morente, Juancho Marqués, Foyone, Veintiuno y director musical de Valeria Castro y María José Llergo, acaba de lanzar su primer trabajo en solitario con el título de El Porvenir.

Un disco que Acosta dedica a su isla natal con un lanzamiento que se presta a varias lecturas: por un lado, el futuro y esta nueva etapa que se abre para el artista lanzaroteño, Ale al frente de un nuevo proyecto en solitario, que compagina con Fuel Fandango; y de otro, El Porvenir, que es el nombre del centro cultural y de ocio de su pueblo que fue epicentro social y cultural de la isla durante un tiempo, donde se hacían los mejores bailes y verbenas en los años 60-70. En uno de esos bailes se conocieron, precisamente, sus padres. Un poco más tarde se casaron allí mismo, en el salón de actos donde Ale Acosta escuchó por primera vez música por unos grandes altavoces. Ese recuerdo lo tiene grabado en su memoria, pues considera que su interés por la música nació justo en ese momento.

Los videoclips del disco y todas las artes llevan el sello de Lanzarote, si bien nos muestra una isla diferente y no la de las postales turísticas: nos enseña el costumbrismo y los recuerdos que el músico y productor tiene de su tierra. Temas como ¿A dónde vas niño?, La Ceniza, con Valeria Castro, El Cerro y el Mar, junto a Cantamarta, Al límite, con Juancho Marqués, Cuestión de Fe, y Famara, junto a Depedro, son la ecléctica paleta sonora con la que Ale Acosta coge vuelo en solitario,

En lo musical, Ale Acosta saca a relucir su vertiente más electrónica de club, que ya había desarrollado con sus dj sets durante toda su vida, pero es la primera vez que lo plasma en canciones y en un álbum, y en compañía de este elenco de amiogos y amigas que han prestado su voz. Canciones que han sido compuestas de manera orgánica; Ale Acosta ha sampleado multitud de instrumentos de percusión, bajos, guitarras españolas, voces, etc., y le ha dado un tratamiento diferente hasta hacerlo irreconocible y conseguir ese sello marca de la casa.

Planeta funk

El funk y el rock and roll tienen presencia destacada en el Festival Sonora 2024 con los artistas ganadores de la undécima edición del concurso de grupos: Nala Rami, proyecto ganador; y los dos segundos clasificados: Pink Flamingos & The Cherry Lovers y Bad Bone Stompers.

Nala Rami es una propuesta de Gran Canaria que fusiona la magia de la nostalgia con la energía del presente. Nala Rami llega con su banda, su saxofón y sus pasos prohibidos para sumergirnos en un ritual lleno de fantasía, glitter, funk y esencia ochentera. Nala Rami, primer premio del concurso Sonora Las Palmas de Gran Canaria 2024, es el alter ego de Alan Imar Rodríguez, un talentoso compositor, productor y músico multi instrumentista originario de las Islas Canarias. Graduado por el Conservatorio del Liceu en saxofón Jazz, ha trabajado con numerosos artistas de la escena internacional, incluyendo Bándalos Chinos, Sinkane, Crazy p y Cabiria. En 2017 formó Tversky con uno de los miembros de Boreals, banda con la que realizaría varias giras tocando en numerosos festivales (Fest de les Arts, Fest Vida, Eurosonic, Port du Sud, primavera club…). Tras 17 años en Barcelona, actualmente se encuentra viviendo en Canarias, donde desempeña su profesión como músico tanto con su proyecto en solitario como trabajando con otros artistas en la Península y en el extranjero.

En 2023 presentó su álbum debut, Nostalgia erótica, un universo de colores sonoros con el que explora el amor en todas sus formas, desde el amor romántico y fraternal hasta el amor propio y universal. Con el latin funk como bandera, cada una de las nueve canciones que forman el álbum tiene su propio universo, donde la nostalgia y la poesía se unen con la energía de la música disco y el funk. Todas las canciones han sido producidas por Nala Rami, en colaboración con Santiago de Simone (Dillom, Anyi).

Con una una meteórica trayectoria desde su nacimiento, Pink Flamingos & The Cherry Lovers es una banda creada a principios de 2022 y liderada por Pedro Vega (Voz) y David Rodríguez (Guitarra), ambos nacidos en las Islas Canarias y afincados en Madrid. Van dejando su huella en concursos y festivales, cosechando premios y cautivando al público en cada actuación. Nominados a artista revelación en los premios Click&Roll de los 40 principales, ganadores del concurso nacional de bandas de RockFm, teloneros de Hombres G, ganadores del concurso Los1000 del WiZink tocando junto a Raphael, Marc Seguí, Miss Cafeina… y dignos subcampeones de un Sonora 2024 caracterizado por el enorme nivel de las propuestas que

Pink Flamingos & The Cherry Lovers pone a una potente banda de seis músicos en escena: voz, guitarra, bajo, batería, teclado y saxo, que combinan con elegancia funk/soul y electropop, dando lugar a un estilo fresco y muy personal. Sus influencias son muchas y muy variadas, desde clásicos como Stevie Wonder, James Brown, Bill Withers, Michael Jackson,.. hasta grupos más cercanos en el tiempo como Jamiroquai, Daft Punk, Parcels, Bruno Mars, Silk Sonic,...

Abre los conciertos de Sonora 2024 la banda tinerfeña Bad Bone Stompers, grupo formado en Tenerife a principios de 2020 a partir de la idea de Klaus Wildcat, guitarrista/cantante con una amplia experiencia de veinte años en bandas como The Bermudas, The Lucky Tones, junto a Hellvis Lonewolf, talentoso cantante y armonicista, proveniente de varias participaciones en el underground italiano y español, con la idea de formar una ‘two man band’ arreglando clásicos de Roots Blues y Rock'n'Roll. Tras un año de directos en numerosos clubs del sur de la isla y algunas participaciones en importantes eventos como el Plenilunio de Santa Cruz de Tenerife, los dos rockeros deciden pasar del formato dúo al formato banda incorporando a otros dos talentos entre sus filas. Músicos como Héctor Quintero, contrabajista/cantante canario muy conocido en Europa por servir en diversas bandas como The Ragtones, The Velvet Candles o The Lucky Tones; y Adriano Siani ‘The Shuffle King’ detrás de las pieles de la batería, quien habiendo curtido sus dientes en el metro de Londres, se alista para manejar el ritmo de la banda. Con el nuevo y más completo sonidom los ‘Stompers’ comienzan a escribir sus propios temas inspirándose en grandes artistas como Howling Wolf, Slim Harpo y The Sonics, pasando por The Go Getters y Nick Curran hasta llegar a lo mas recien Delta Bombers y Daddy Long Legs. La banda toma la actividad en directo en mayo 2022, pasando por los club del Sur de Tenerife, el mítico Lone Star de la capital, por el festival Rock & Blues La Palma, hasta el European Rock'n' Roll Meeting en Finlandia.