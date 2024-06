DJ Conjurer presenta el lanzamiento de su primer disco, ‘Salmo 18:30’

DJ Conjurer es un artista, DJ y productor tinerfeño que, tras varios años de carrera, ha conseguido participar en grandes festivales y conciertos alrededor de todo el país, así como elaborar grandes producciones musicales, convirtiéndose en un referente en Canarias.

Tras unos meses de intenso trabajo, DJ Conjurer presenta el lanzamiento de su nuevo y esperado disco, Salmo 18:30. El título del álbum procede de un pasaje de la biblia en el que, en esencia, se alude a que el camino de Dios es perfecto. Para el artista, “la música es un camino y, de todo lo vivido, al final me quedo con el recorrido y con las personas que me he encontrado a través de él”.

Sobre la idea de llevar a cabo el disco, DJ Conjurer comenta que “después de años trabajando como productor a la sombra y de estar rodeado de tantos artistas, he querido dar a conocer más esta faceta mía como productor y lanzar muchas canciones que tenía en el tintero”.

Para las colaboraciones del álbum, DJ Conjurer ha reunido a las principales figuras referentes en el Archipiélago conformando un tracklist espectacular. “Todo artista que colabora en el disco es un amigo que hice gracias a la música”, relata DJ Conjurer.

El disco se compone de 18 temas que, a su vez, son 18 colaboraciones especiales y cada una con su propia esencia y estilo. Kali Ninmah, AlenGC, La Pantera, Endyel, Dawaira, OG Gara, Yeriot “Perro Flaco”, El Extranjero, Juseph, Ray B, Osuna G, Wos Las Palmas, Jader, El Ima, Kenzo, Luisaker, Biggi y Fleeting son los artistas que participan y conforman este sólido trabajo. “Hay mucha gente que, por tiempo, no se pudo dar la colaboración, pero no descarto en unos años publicar un segundo volumen con ellos”, añade DJ Conjurer.

La producción del disco corre a cargo íntegramente de DJ Conjurer. La mezcla y el máster es obra de Koar y el trabajo y apartado visual pertenece a Samu Oria (Medussa.co).