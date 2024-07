Marina Daza: “Con mi música deseo sentirme completa y hacer que otras personas sanen”

Marina Daza es una artista natural de Sevilla que comenzó hace relativamente poco tiempo su carrera en la música. Antes del 2023, fecha en la que empezó a publicar sus canciones, su labor principal era la de nail artist en su salón de uñas. En la actualidad, a pesar de las dificultades que está encontrando, Marina compagina ambas cosas y sigue dando pasos firmes en su desarrollo profesional. Hace unos días, la cantante lanzaba su nuevo single, Luces Moradas, con el que apuesta por el house y continúa impulsando su perfil artístico.

Tu carrera como artista musical es relativamente corta. Cuentas con poco más de 10 temas en tu canal de YouTube en los que has demostrado tu talento como cantante. ¿Cómo surge la idea de iniciar una carrera en la música? ¿Cuáles son las principales dificultades que te estás encontrando por el camino para poder dedicarte a ello?

Mi sueño siempre ha sido cantar. Desde que hablaba canto como la mayoría de gente que se dedica a esto, pero es cierto que lo dejé de lado y ahora lo que me ha impulsado a iniciar la carrera en la música es un desamor. Es lo que me ha dado la fuerza.

Siempre veía a mi expareja con el tema de la música y me encantaba apoyarlo y para mí ha sido un sueño. Lo que pasa es que hasta que ese desamor no ocurrió no me impulsó a decir: “Necesito cumplir mi sueño de verdad, escribir y desahogarme respecto a esto”.

Ahora mismo, no quiero otra cosa que no sean mis canciones e intentar que la gente me escuche, que le guste, y seguir adelante gracias a ello. Sobre todo en las épocas en las que he tenido depresión y ansiedad, la música me ha ayudado muchísimo. Además, esto se ve en el avance de mis temas.

Desde lo primero que escribo hasta lo último se ve cómo he avanzado, se observa cada paso que he dado en mi vida. Jamás me consideré lo suficientemente buena y ahora he encontrado la manera en la que me siento cómoda haciendo música.

Una de las principales dificultades que he encontrado para dedicarme a ello es que hoy en día canta todo el mundo, aunque también pienso que hay espacio para todos. En mi caso, tengo mi ocupación como nail artist y es verdad que he tenido que estar organizando ciertas cosas relacionadas con la música mientras que estoy en el mismo trabajo.

Entonces es un no parar, no descanso, pero cuando alguien quiere conseguir algo le cuesta bastante y, aunque a mí me esté costando mucho, esto es lo que me hace feliz. No podría vivir a día de hoy sin estar haciendo música.

A la hora de crear canciones, cada artista cuenta con influencias propias que conforman, junto a su perspectiva creativa, la base y esencia musical. ¿Cuáles son tus influencias a la hora de hacer música? ¿Quiénes son los artistas que más escuchas y sigues actualmente?

La música que realmente he escuchado desde siempre es la post-hardcore, que es así como muy dura. A mí es la que más me llama, lo que pasa es que el estilo que escucho cuenta con guturales. De ahí me gusta mucho basarme para hacer las melodías que hago y demás.

En cuanto a artistas españoles, me encantan Rosalía y Cruz Cafuné, que es amigo mío, una gran persona que me ha ayudado muchísimo cuando estoy perdida y siempre lo he visto como un referente para mí, sobre todo cuando hace R&B. También, Jorja Smith; Israel Fernández es otro que me gusta mucho… Los estilos de estos artistas, en sí, no tienen nada que ver, pero yo de ahí mezclo todo lo que me gusta y consigo hacer cosas en las que me encuentro cómoda.

Hasta hace poco tiempo, una de tus ocupaciones principales era en el apartado de las uñas como nail artist. Ahora, te has introducido en un nuevo mundo. ¿Qué supone para ti, en tu vida, la música? ¿Cuáles son tus aspiraciones u objetivos dentro de ella?

Todavía sigo trabajando y el día de mañana, si me fuese bien en la música, obviamente ese es mi inicio, es lo que me ha hecho poder “financiarme” y por lo tanto no lo dejaré de lado.

Mi negocio espero no tener que cerrarlo nunca y, si puede ser, ampliarlo, porque soy una persona muy ambiciosa y luchadora con eso. Jamás olvidaré ese tipo de cosas que me han hecho tener lo que tengo hoy en día, los valores y lo que he aprendido sobre cómo tratar a las personas.

Mucho de lo que he aprendido en el trabajo me está ayudando hoy a hacer canciones y a moverme desde el corazón. Intento compaginar ambas labores, pero es verdad que mi amor lo ocupa en gran parte la música. Estoy tratando de sobrellevar las dos cosas como puedo, es bastante duro, pero a la misma vez satisfactorio porque es lo que me hace feliz.

Y sobre las aspiraciones y objetivos dentro de ella, en cuestión de mi labor con las uñas, es seguir dándole trabajo a mis compañeras y si es posible a más gente. También, el poder verlo de otra forma y gestionar el negocio, pero dedicándome a la música a la vez.

Estar presente, pero derivar un poco mis labores e intentar crecer lo máximo en la música para sentirme bien conmigo misma. No hablo de ser famosa ni mucho menos, sino de hacerlo para que me complete y estar orgullosa de ello.

Recientemente publicaste tu nuevo single, Luces Moradas, con el que sigues dando pasos y desarrollando tu propuesta artística. ¿Qué nos puedes contar de este nuevo single? ¿Cuáles consideras que son tus mayores virtudes a la hora de crear música?

A Luces Moradas le tengo mucho cariño puesto porque es algo que se sale de lo que estoy acostumbrada. Tiene un estribillo que creo que se queda en la cabeza, es muy pegadizo, totalmente de verano… En el tema abordo un género que nunca había hecho y me ha encantado hacerlo. Veo, y creo, que me siento bastante cómoda dentro de estos estilos así que son un poquito más comerciales y, de momento, la recepción de la gente es buena.

Mi mayor virtud considero que es la versatilidad. La verdad es que voy cambiando, siempre intentando sonar a mí misma, pero creo que me desenvuelvo correctamente en lo que me echen. Igual te puedo hacer un house como en Luces Moradas que te puedo cantar un rock, que de momento no lo he hecho en la música que estoy haciendo ahora, pero sí que es cierto que en su día tuve un grupo de hardcore. No me avergüenza intentar llevar a cabo una cosa u otra, si no sale bien pues ya está, pero dándole mi toque.

Sobre el tipo de música y géneros en los que te mueves, ¿en cuál te sientes más cómoda? ¿Hay algún género concreto que te gustaría experimentar?

Como fusiono tanto, realmente no sé catalogar un género en sí en el que me sienta cómoda. A mí me gusta cuando entro en el estudio, me hace “click” en la cabeza y hago algo súper raro.

Ahora mismo, como estoy tocando tantas ramas, estoy bastante contenta con lo que estoy haciendo. Me encantaría saber cantar flamenco, pero eso es muy complicado. Así que a ver si en el futuro hay algo que pueda experimentar y en lo que me pueda sentir cómoda a la vez.

En el tiempo que llevas haciendo música has realizado ya alguna colaboración con artistas como Anmi o Bengro. ¿Tienes más colaboraciones en marcha en los próximos meses? ¿Cuál sería tu colaboración soñada?

Tengo un tema con Pedro Calderón. En el que acabo de lanzar, Luces Moradas, él es uno de los productores, pero de la canción que hablo es solamente con la producción suya y es súper personal y bonita. Puedo decir que es un drill y es precioso. Pedro es una persona que me ha hecho estar súper cómoda a la hora de trabajar.

En cuanto a la colaboración soñada, a mí del panorama musical obviamente me gusta mucho Rosalía, pero ya es internacional. Eso sé que son cosas ya a otro nivel, pero estamos hablando de sueños, de soñar en colaborar con ella o con Lana del Rey, que es otro de mis deseos, así como Jorja Smith. De aquí, de España, me encanta mucho Israel Fernández y Judeline, que es súper buena artista. No sé, aquí es que hay muchos artistas que son buenísimos.

De cara al futuro y con mucha más música y proyectos por delante, ¿cuáles son tus próximos pasos y metas? ¿Qué es lo que deseas conseguir con tu música?

Pues quiero seguir sacando música y, si es posible, que vengan buenas colaboraciones. Estoy abierta a conocer nuevos géneros, por supuesto, y a aprender mucho. Esa es sobre todo la meta que tengo, encontrarme al 100 % y aprender mucho de este arte.

Con mi música deseo sentirme completa y hacer que otras personas sanen. Esto es lo que me ha pasado a mí con muchísimos artistas. He llorado con canciones, ese es el punto que me encantaría conseguir, tocar la fibra de la gente y que se sientan identificados. Lo más bonito es que alguien valore tu trabajo.