El poeta de origen sirio Adonis gana el Premio Internacional Joan Margarit de Poesía 2024

La infancia del poeta de origen sirio Adonis, recién galardonado con el Premio Internacional Joan Margarit de Poesía, podría haber sido objeto de una historia más de Las mil y una noches. Nacido en 1930 en una aldea montañosa y sin escuela en el oeste de Siria. Se educó en casa con las lecturas de los poetas clásicos que su padre conocía. A los 13 años salió en busca de su gran sueño, que no era otro que poder asistir a la escuela. No fue un genio surgido de una lámpara el que le concedió el deseo sino el presidente sirio Shukri al-Kuwatli, de gira en 1943 por el país, y a cuyo encuentro salió el joven, que por entonces aún se llamaba Ali, con unos versos como regalo y esa petición. Su sueño se cumplió con creces y terminó licenciándose en Filosofía por la Universidad de Damasco. El futuro como escritor de Ali Ahmad Said Esber tuvo mucho que ver con su cambio de nombre. Esta decisión le abrió a Adonis las puertas editoriales que, con los mismos versos en las manos, a Ali Ahmed Said Esber se le cerraban.

Ya como Adonis será internacionalmente reconocido con premios concedidos en Líbano (Shi’r 1968), Francia, Turquía, Italia, Noruega o Alemania (Goethe 2011); uno de los últimos reconocimientos ha sido el Premio Internacional de Literatura Pen/Nabokov 2016 (EE.UU) El Premio Internacional Joan Margarit de Poesía, que se le acaba de otorgar en España es una iniciativa conjunta de la Editorial Cama del Sol, el Instituto Cervantes y la familia de Joan Margarit. El jurado ha valorado una obra que establece un diálogo cultural entre civilizaciones, su innovadora contribución a la poesía árabe contemporánea y una amplia obra que bebe en las fuentes de la literatura universal y que refleja su compromiso con los Derechos Humanos. Su poesía comienza a traducirse al español en 1968 con Canciones de Mihyar el de Damasco- Pedro Martínez Montávez- y cuando en 2022 se publica Adoniada, en versión de Jaafar Al Aluni, ya es posible leer una veintena de sus obras de poesía y ensayo en español.

Si su nombre de nacimiento vincula al poeta con la tradición de oriente, su seudónimo lo liga, a través de la mitología, a las fuentes de la literatura occidental. El mito de Adonis tiene su origen en la antigua Fenicia, desde donde se extenderá a todo el Mediterráneo; simboliza la muerte y la renovación, así como la belleza y un estrecho vínculo con la naturaleza. Recoge el mito que Adonis, amante de Afrodita, murió corneado por un Jabalí (Ares) en un fértil valle junto al río que hoy lleva su nombre en El Líbano. De la sangre derramada por Adonis brotaron amapolas - según unos autores- o rojas anémonas -según otros- que se han extendido por el mundo. El nacimiento del Río Adonis se encuentra a unos 200 km de la aldea natal del poeta, que podría haber visto en este mito el símbolo de la perseverancia, del resurgir ante las dificultades.

Este es mi nombre lleva por título el volumen de Adonis con el que Federico Arbós ganó el Premio Nacional de Traducción y cuya versión definitiva en español se publica en 2006. Hablamos de un libro que, además de el gran poema del que toma el título, presenta una primera parte titulada “Prólogo a la historia de los Reyes de Taifas” y que se cierra con “Epitafio para Nueva york”. Este es mi nombre“ hace referencia a la invasión por parte de Israel de los territorios palestinos, parte de Egipto, Líbano y Siria (1967); aborda, también, una dinámica del imperialismo estadounidense en la que se oponen Wall Street y Harlem o Palestina y Vietnam. Se trata de un ejercicio que refleja el sincretismo del poeta, una muestra de su compromiso ético y político. Esta obra es, asimismo, un claro ejemplo del estilo literario del escritor- innovador y torrencial - que bebe de las fuentes de la literatura universal. Sirvan como ejemplo sus lecturas del poeta y místico sufí Ibn Arabí (Murcia, 1165- Damasco,1240) o de Federico García Lorca, cuya experiencia neoyorquina ya conocía Adonis al escribir Este es mi nombre.

Los exilios del poeta

Doblemente exiliado, ya que Adonis posee la nacionalidad libanesa, la inestabilidad política y los conflictos bélicos han sido una constante en la vida del poeta. Adonis llegó al Líbano ligero de equipaje, tras permanecer preso seis meses en 1955 por su vinculación con el Partido Social Nacionalista de Siria. Cruzó la frontera con el Líbano para instalarse en Beirut en donde fue profesor de la Universidad Saint Joseph. Durante sus años libaneses desarrolla una activa labor literaria, reconocida en 1974 con el Premio Nacional de Poesía libanés. En ese periodo pasará del nacionalismo sirio de su juventud a una visión panarabista, en la que se mantiene hasta la fecha. En 1980 y como consecuencia de la Guerra del Líbano, Adonis abandona el país para instalarse en París, donde reside en la actualidad. No ha cesado de viajar por el mundo y de sufrir por los conflictos bélicos y las violaciones de los Derechos Humanos. Muestra de esa preocupación es su poema “El cielo es ahora la misma muerte”, escrito en las primeras semanas de los bombardeos de Israel en Gaza, cuando estaba a punto de cumplir 94 años.

V

El latido del corazón apenas se ha detenido en el cuerpo de la muerte

¿“murió la muerte” como dice Al-Mutanabbi?

El tribunal de la vida abre juicio a esta segunda tierra

que violó a la anterior

Martillo de la justicia: el presente

la experiencia: su fiel testigo

el pasado, un verdugo tuerto

Y el cielo es ahora la misma muerte.

En 2022 ve la luz Adoniada. Se trata, en palabras de su traductor Jaafar Al Aluni, de “una epopeya a modo de autobiografía poética e intelectual que ejerce un papel integrador y esclarecedor dentro del conjunto de su obra”. Adoniada aborda, a través de veinte capítulos, la tradición poética y el sentido de la actividad creadora; refleja un recorrido por la historia y el deambular del poeta por Damasco, Beirut, Grecia, Sicilia, Ereván, Éfeso, Shanghái, Londres, Nueva York o París. Adoniada es, también, un viaje de introspección y una crónica del exilio, en la que “los silencios”, cada vez más presentes en sus versos, acompañan al poeta en su retorno desde la vejez a la infancia.

Destacable es asimismo su labor como traductor y ensayista: Introducción a la poesía árabe se publicó en español ya en 1975. En su Diván de la prosa Árabe ofrece una nueva lectura de obras de referencia en este género reunidas en cuatro tomos. Adonis ha traducido al árabe obras de Saint-John Perse, Yves Bonnefoy y Ovidio.

El rapto de Europa, el mito de Adonis, el viaje de Cadmo con el alfabeto fenicio como equipaje, las historias de Las mil y una noches tienen su correlato en el Adonis poeta embestido por el Jabalí de las guerras, en el viajero enamorado de las grafías y de su lengua árabe, en el niño que soñaba con cambiar su destino, en ese escritor de leyenda que - como señala Jaafar Al Aluni- si decidiera desaparecer, sólo tendría que recuperar su antiguo nombre: Ali Admah Said Esber.