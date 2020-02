Hacienda estudiará con Cecapyme la revisión del AIEM, el polémico arancel que se revisa cada siete años

Técnicos de la Consejería de Hacienda y de la Confederación Canaria de la Pequeña y Mediana Empresa (Cecapyme) estudiarán la revisión del Arbitrio Insular de Entrada de Mercancías (AIEM) y del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), así como otras demandas de los empresarios.



Al término de la primera reunión que celebra el titular de Hacienda, Román Rodríguez, con la junta directiva de Cecapyme, el consejero ha informado a los periodistas de que esas cuestiones, así como de los aspectos del Régimen Económico y Fiscal (REF), el sistema de los concursos públicos y el comercio electrónico se abordarán en una segunda reunión que convocará lo antes posible.



Rodríguez ha calificado de "útil e interesante" este primer encuentro y ha recalcado que en algunas de las demandas de Cecapyme pueden coincidir y generar sinergias, y que en ese segundo encuentro que se ha convocado se podrán concretar medidas.



El consejero ha avanzado que está dispuesto a acortar el plazo de siete años de revisión del AIEM -que Cecayme pide que se adelante a tres o cuatro años-, reducir algún punto el IGIC para favorecer a algunos sectores y estudiar la manera en la que se puedan beneficiar las pymes de la Reserva de Inversiones de Canarias.



El presidente de Cecapyme, José Juan Socas, ha recalcado que las demandas que han planteado a Rodríguez llevan años sin encontrar solución y ha confiado en que en la mesa técnica que celebrarán se pueda revisar el AIEM, de manera que queden exentos del mismo los productos que no se fabriquen en las islas.



Socas ha dicho ser partidario de la eliminación del AIEM porque entiende que al final encarece los productos, cuando su finalidad es la contraria, si bien como su supresión no se va a producir, al menos que se corrijan los errores del sistema para evitar gravámenes "injustos".



Sobre el comercio electrónico, ha insistido en que es preciso que se revise la imposición de los productos que se importan, ya que están exentos los que tienen un valor inferior a los 150 euros.



Las pymes canarias aportan impuestos y empleo a la economía de las islas y no pueden competir en esas condiciones, ha subrayado Socas, que también ha dicho que es preciso reducir la burocracia para favorecer la internacionalización.



En Canarias se ha reducido la creación de empresas, por lo que es necesario que se adopten medidas que impulsen al sector, ha señalado.