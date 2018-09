Puertos del Estado autoriza la ampliación del dique Reina Sofía en 400 metros

Puertos del Estado ha autorizado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas a sacar a concurso la licitación el proyecto de ampliación del dique Reina Sofía en unos 400 metros lineales, una obra valorada en 23 millones de euros, para que esté disponible a lo largo de 2020.



La presidenta de Puertos del Estado, Ornella Chacón (PSOE), ha hecho esta anuncio tras reunirse con el responsable de la Autoridad Portuaria, Juan José Cardona (PP), para analizar las inversiones previstas en los puertos de interés general de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.



Cardona ha explicado que este encuentro es continuación del que celebraron los técnicos de la Autoridad de Las Palmas y los de Puertos del Estado hace unas semanas para conocer las necesidades de las infraestructuras portuarias de la provincia, convocadas con el propósito de que estén operativas al menor tiempo posible.



Chacón ha reconocido que la ampliación del Reina Sofía es una obra que "corría prisa", por lo que su departamento ha aprovechado el procedimiento que ahora establece la nueva Ley de Contratos para que avance una iniciativa "estratégica" del plan de empresa de la Autoridad Portuaria de Las Palmas



Por su parte, Cardona ha reconocido que la buena "sintonía" de la reunión inicial de los técnicos porque todos los puertos "necesitan continuar con sus mejoras" para seguir creciendo y ser competitivos, en el caso de Las Palmas, en el Atlántico Medio.



A su juicio, la ampliación del Reina Sofía es "una de las necesidades más importantes" del puerto de la capital grancanaria porque, en muchas ocasiones durante el año, la ocupación de sus espacios de atraque está por encima del 90 por ciento.



"Este lunes se apretará el botón del proceso de licitación y habrá un plazo de unos tres meses para elegir a la empresa que ejecutará la ampliación, con un plazo máximo de 18 meses para las obras", ha especificado el presidente de la Autoridad de Las Palmas.



La ampliación del dique solo supondrá un incremento del 3 al 5 % de los metros lineales de atraque del puerto de Las Palmas de Gran Canaria -de seis a ocho buques más-, que cada año da cobijo a unos 13.000 buques en los casi 15.000 metros lineales que dispone.



Esta ampliación posibilitará una mayor protección a toda la dársena portuaria y, en particular, a la terminal de OPCSA, que, según ha remarcado Cardona, es "muy importante en el tráfico de contenedores y mantiene planes de crecimiento", ya que el calmado de sus aguas permitirá el atraque en su muelle sur.



Asimismo, ha desvelado que la ampliación del Reina Sofía resultará determinante para que se pueda ampliar el Muelle Deportivo de la ciudad, un proyecto que aspira a elevar a 2.000 los 1.200 atraques actuales, y que requiere obras de hasta ocho millones de euros, solo en infraestructuras de abrigo.



Según Cardona, Puertos de Las Palmas disfruta de "músculo financiero" para, con recursos propios, adelantar en el tiempo sus proyectos de mejora para atraer nuevas actividades a sus instalaciones, como la que aspira a tener un dique flotante de reparación naval.



"La capacidad inversora no tiene por qué aplicarse en 2019, pero es importante que la previsión de la Autoridad de Las Palmas y de Puertos del Estado pueda acometer las infraestructuras imprescindibles en los próximos cuatro años", ha destacado Cardona, para quien el uso de la línea de atraque debería oscilar entre el 70 al 75 por ciento que recomiendan los expertos.



"Además del Reina Sofía necesitamos los nuevos atraques del muelle Nelson Mandela/La Esfinge y más suelo urbanizable -ha añadido Cardona-, porque también estamos por encima del 90 % en las concesiones de dominio público y siguen llegando solicitudes para nuevos proyectos empresariales".



El presidente de la entidad portuaria también ha comentado la necesidad de una nueva terminal de cruceros porque "no cesan de llegar cada vez más barcos y más grandes" y la actual "es insuficiente" para dar un servicio de calidad a un sector turístico "muy importante para el puerto y la isla".



Sobre si esta obra debe acometerla el Estado o un operador privado, Chacón ha recordado que de forma tradicional las grandes obras públicas corren a cargo de Puertos y las infraestructuras de servicio a la colaboración privada, aunque hay excepciones en la ley para cuando esa obra no interese al sector privado.



"Este asunto será tratado con los operadores de la terminal de cruceros y, en el caso de ser fallido, hay fondos públicos para acometer la nueva terminal de pasajeros", ha especificado Cardona.



Cuestionado por el 'músculo financiero' de la Autoridad Portuaria, Cardona ha dicho que no debe llevar a la "autocomplacencia", sino que es el resultado de un buen trabajo y producto de la "tutela, coordinación y visión de unidad" de Puertos del Estado y su apuesta por la competitividad.



"Hay que ser prudentes y no creernos que somos los mejores, pero la línea es ascendente", ha añadido Cardona, quien opina que sería una "pésima decisión" acceder a la reclamada rebaja de tasas portuarias del sector, porque "a la larga impediría la generación de ingresos para poder seguir creciendo".



En esa línea, ha advertido de la competencia que para los puertos españoles, en especial andaluces y canarios, supone el "crecimiento exagerado" del puerto de Tánger (Marruecos), que además cuenta con unos "costes muy inferiores".