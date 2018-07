El presupuesto de los canarios para viajes es el más bajo del país

Los canarios gastarán este año en viajar 612,08 euros de media por persona, el importe más bajo de todo el país, aunque se ha incrementado ligeramente respecto a 2017 (+1,8%), cuando el presupuesto fue de 600,96 euros. Del presupuesto anual, el 58% se destinará a pagar las vacaciones de este verano (357,05 euros), según se desprende del V Estudio de Comparación Online hacia el Ahorro Inteligente, realizado por Rastreator.com.

Según el informe, el presupuesto en viajes de los canarios este año está un 35% por debajo de la media nacional, siendo además el más bajo de todo el país. El archipiélago canario es sin duda un auténtico paraíso al que cada año visitan millones de turistas y los canarios tienen la oportunidad de disfrutar de vacaciones al lado de su casa, en un entorno privilegiado. En 2017, casi 16 millones de turistas visitaron Canarias, un 6,5% más que el año anterior.

Para Álvaro Bas, director de desarrollo de negocio de Rastreator.com, "este año, el presupuesto para vacaciones de los hogares en Canarias vuelve a ser el más bajo del país. Es cierto que los canarios son muy afortunados por vivir en islas paradisíacas pero también que muchos ciudadanos tienen que acortar sus viajes por falta de presupuesto o quedarse en casa. Utilizar un comparador de viajes es una forma rápida y sencilla de ahorrar en las vacaciones de verano, ya que permite encontrar en pocos minutos la mejor oferta disponible de vuelos, hoteles, apartamentos o alquiler de coches, entre otros".

La época estival es una de las más populares a la hora de realizar un viaje, por lo que no resulta extraño que los canarios inviertan más de la mitad de su presupuesto anual (58%) para este fin. De hecho, según el estudio, los canarios destinarán 357,05 euros de media por persona en viajar durante este verano, o lo que es lo mismo, invertirán casi la mitad de su presupuesto anual en viajes para hacer una escapada en esta época.

A pesar de que el presupuesto anual en viajes de los canarios para 2018 es el más bajo de todo el país, su presupuesto en viajes para este verano es el tercero más bajo. Baleares (321,03 euros) y valencianos (338,07 euros) son los que menos presupuesto destinarán a sus vacaciones estivales. En el otro extremo de la tabla se sitúan los madrileños, con un presupuesto por persona de 634,73 euros, y los vascos, con 582,50 euros.

Los canarios no siempre pueden hacerlo

Aunque la época estival es una de las favoritas para viajar, no todos los habitantes de las Islas Canarias pueden permitirse unas vacaciones, ya que el 29,5% de los encuestados indica que no tiene presupuesto para viajar este verano, un porcentaje sólo superado por los baleares (38,8%) y más de once puntos por encima de la media nacional (18,6%).

El precio sigue siendo el factor fundamental para los viajeros a la hora de reservar sus viajes. Así, el 87,4% de los canarios considera el precio el factor primordial a la hora de reservar un alojamiento, y el 88,4% le da la máxima importancia cuando contrata un vuelo.

Para conseguir el mejor precio en sus vacaciones y desplazamientos, los habitantes de las Islas Canarias recurren a comparadores online. En concreto, los comparadores de viajes son los más utilizados por los ciudadanos de entre los disponibles en el mercado, como muestra el hecho de que el 77,9% de los canarios afirme utilizar comparadores para encontrar alojamiento en sus viajes y el 72,6% lo haga para escoger vuelos.

"Aunque el presupuesto en viajes y vacaciones para los canarios se ha incrementado ligeramente (3%) respecto al año anterior, quieren ajustarlo al máximo; para lo que utilizan comparadores online para acceder a las mejores ofertas en sus viajes", concluye Bas.