Y hablar de Carol Susan Jane Danvers es hablar de aquella joven que un día se cruzó en el camino de Dr. Walter Lawson, la personalidad humana utilizada por alienígena Kree Captain Mar-Vell para poder interactuar con los seres humanos y, tras dicho encuentro, ya nada volvería a ser como antes.

En realidad, lo que sucedió es que un día Carol Susan Jane Danvers se dio cuenta de que ya no era aquella muchacha contestataria, rebelde, tenaz e incapaz de rendirse por muy difícil que fuese el reto, sino una mezcla entre lo mejor del ser humano y aquellos rasgos y poderes que definían la personalidad del capitán Mar-Vell original, temido y respetado, éste, incluso por sus más enconados enemigos, la raza de los Skrulls.

Captain Marvel vol. 10# 1 (2019). Carnero/ Bonvillain. © 2019 Marvel Characters, Inc. All rights reserved.

Tras asumir que las cosas habían cambiado y -en medio de una sociedad en la que lo viejo y lo nuevo pugnaban por ocupar un mismo espacio social, económico e intelectual- Carol Susan Jane Danvers quiso emular a Gloria Steinem, uno de los símbolos en la defensa de los derechos de la mujer, frente a las desigualdades impuestas por una caduca sociedad patriarcal. Siguiendo la estela de la revista Ms., creación de la contestaria editora y periodista nacida en la ciudad de Toledo (Ohio), la heroína gráfica conocida, entonces, como Ms. Marvel, también se convirtió en la editora de una revista muy similar a la que codirigía Gloria Steinem por aquel entonces.

Todo aquello pasó hace más de cuatro décadas y, en todos los años posteriores a los sucesos anteriormente contados, el personaje ha pasado por un sinfín de vicisitudes, algunas buenas, otras necesarias en la vida de toda persona y algunas, realmente malas. Junto con el personaje de Wonder Woman de la “Distinguida Competencia”, Carol Susan Jane Danvers es uno de los más longevos del noveno arte y, tras una larga preparación previa, a la heroína le ha llegado el momento de desembarcar en el universo cinematográfico de la Casa de las Ideas, una vez que Nick Furia recurrió a ella en los instantes finales de la tercera entrega de los Vengadores cinematográficos, hace ya un año.

Eso sí, esta Carol Susan Jane Danvers presenta algunas diferencias con la gráfica original, sobre todo en cuanto a los personajes que la rodean y/o en la forma en la que éstos aparecerán en la gran pantalla. Cierto es que el espíritu detrás de esta adaptación bebe, directamente y sin disimulo, del trabajo de Kelly Sue DeConnick y David López, responsables -junto con otros autores, tales como Dexter Soy, Kelly Thompson, Margaret Stohl y el gaditano Carlos Pacheco- de que la veterana heroína haya logrado atrapar a toda una nueva generación de lectores, además de perpetuar a los que ya tenía ganados desde hace décadas.

The life of Captain Marvel# 1 (2018). Cover: Julian Totino Tedesco. © 2019 Marvel Characters, Inc. All rights reserved.

Dicho esto, la propuesta escrita por Anna Boden, Ryan Fleck y Geneva Robertson-Dworet y dirigida por los dos primeros es una película que tampoco disimula el momento social y político en el que ha nacido y su mensaje, claramente feminista y reivindicativo, sirve para que nadie se lleve a engaños, casi desde el primer minuto del metraje. Además, el guión no solamente bebe del magnífico trabajo de los autores anteriormente citados, sino de sagas tan míticas como lo son la guerra Kree-Skrull que escribiera Roy Thomas en 1971 -secundada por el sensacional dibujo de John y Sal Buscema y Neal Adams (Avengers# 89-98)- y el legado y la impronta del patriarca mutante Chris Claremont, responsable de los mejores guiones de la serie Ms. Marvel, en la década de los años setenta del pasado siglo XX, además de ser la persona que devolvió algo de cordura a la vida del personaje tras lo sucedido en la serie de los Vengadores entre los números 197 y 200 (1980). 1

El resultado de todo es una historia cinematográfica donde Carol Susan Jane Danvers reúne elementos de su vida como piloto de combate, en un momento en el que aún las mujeres no podían combatir en el frente bélico, junto con elementos del capitán Mar-Vell original y del Skrull Khn'nr, un agente infiltrado quien, tras asumir la personalidad del capitán Mar-Vell original -fallecido a causa de un cáncer terminal- acabará por dudar de cuál es su verdadero pasado, algo por lo que también pasa el personaje cinematográfico interpretado por Brianne Sidonie Desaulniers, más conocida como Brie Larson.

Estos detalles, sumados a aquellos referidos a su compañera de escuadrilla, María Rambeau (Lashana Lynch) cuyo apodo “Photon” resulta ser el nombre que Mónica Rambeau, su hija, utilizará cuando ésta, tras ser la capitana Marvel por un tiempo, decida cambiar de nombre; o el ser testigos de la primera misión del agente Phillip J. Coulson (Clark Gregg) junto al pétreo Nicholas Fury sólo ayudan a que el menú sea aún más grato de degustar. Ya, si quieren hilar más fino, mejor que le pregunten al, entonces, director de SHIELD por su relación con Goose, el gato de la heroína, y puede que se lleven una sorpresa mayúscula… 2

Carol Danvers/Captain Marvel (Brie Larson) Photo: Chuck Zlotnick ©2019 Marvel Studios.

Captain Marvel, un título que no se nombra en ningún momento de la narración, aunque para quienes estemos al corriente del universo cinematográfico creado por Marvel Comics se de por supuesto, es una película que demuestra que los cambios de la sociedad pueden y deben verse reflejados en una película cuya base argumental sea un personaje gráfico y no un personaje “real”. Carol Susan Jane Danvers es una mujer del siglo XXI, como la que siempre han defendido Gloria Steinem, Ruth Bader Ginsburg o la congresista Shirley Anita Chisholm, la primera mujer que se postuló como candidata a la presidencia de los Estados Unidos de América, en 1972. Carol Susan Jane Danvers es una mujer que forma parte del movimiento #Me too, que defiende el final de la brecha salarial por causa del sexo de las personas y que no necesita a un varón para que la proteja de nada ni de nadie.

Es más, el mismísimo y resolutivo Nicholas Fury se sorprende del carácter indómito del personaje desde que ambos se encuentran y, tras las dudas iniciales, no duda en apoyar la misión que la recién llegada está empeñada en llevar a buen puerto, sin reparar en el sexo de su “nueva” compañera.

Imagino que el GRAN Stan Lee -quien, como viene siendo habitual, se deja ver en una secuencia de la película, mientras su cinematográfico personaje lee el guión de la película Mallrats (Kevin Smith, 1995)- se sitió muy orgulloso de esta nueva puesta en escena, más si se tiene en cuenta que fue él quien escribió la primera de las historias en las que apareció el personaje de Mar-Vell, cinco décadas atrás, en Marvel Super-Heroes Featuring Captain Marvel# 12. 3

¿Y el resto? El resto es una apasionante, divertida y trepidante aventura, la cual empieza una vez que el logotipo de la Casa de las Ideas rinde un merecido y sentido homenaje visual a la figura del creador de Mar-Vell y de muchos de sus compañeros de viaje, tras su fallecimiento, el pasado mes de noviembre del año 2018.

© Eduardo Serradilla Sanchis, Helsinki, 2019.

Notas:

1- Sobre este particular, recomiendo la lectura del artículo escrito por Carol A. Strickland “The Rape of Ms. Marvel” escrito para la primera entrega de la revista LOC.

2- Mónica Rambeau (Akira Akbar) será la responsable del cambio de vestuario del personaje, dejando atrás la clásica vestimenta de combate Kree. Entre las opciones que barajan y antes de dar con la definitiva, se podrá ver la indumentaria que el personaje gráfico de Mónica Rambeau lucirá cuenta ésta adopte la personalidad de Captain Marvel, a partir del Amazing Spider-Man Annual Vol 1 #16 (1982)

3- Marvel Super-Heroes Featuring Captain Marvel# 12. Guión: Stan Lee, dibujo: Gene Colan, tinta: Frank Giacoia. (FP, diciembre 1967)