Dunnia Rodríguez, Direktorin des SCE: “Startups sind mit der Diversifizierung im Rahmen des wirtschaftlichen Wandels, den wir erleben, verbunden”

Dunnia Rodríguez ist seit August 2019 Direktorin des kanarischen Arbeitsamtes (SCE) und begrüßte Impulsa Startups, um über die regionale Politik im Zusammenhang mit der digitalen Transformation der Wirtschaft und die neuen Geschäftsmodelle zu sprechen, die das Startup-Modell umfasst. Rodríguez kennt die SCE gut, denn er war zuvor stellvertretender Direktor für Ausbildung und stellvertretender Direktor für die Förderung der Sozialwirtschaft und verfügt außerdem über drei Jahre Erfahrung an der Spitze des öffentlichen Unternehmens Gestión Recaudatoria de Canarias S.A. (Grecasa). Neun Jahre lang arbeitete sie als Technikerin in der Generaldirektion für Bildungsinfrastruktur der Kanarischen Regierung, was zweifellos dazu beiträgt, dass sie während des gesamten Interviews die Bedeutung der Ausbildung in der Beschäftigungspolitik hervorhebt.

F. Inwieweit glauben Sie, dass die regionalen Arbeitsverwaltungen bzw. die kanarische Arbeitsverwaltung sich zunehmend auf die Selbständigkeit und das innovative Unternehmertum konzentrieren werden?

D.R. Der Paradigmenwechsel ist glasklar. Die Pandemie hat die Digitalisierung exponentiell beschleunigt, und die öffentlichen Arbeitsverwaltungen müssen sich anpassen. Es gibt keine andere Formel. Es ist wahr, dass im letzten Jahr, sowohl 2021 als auch in diesem Jahr, wenn wir verschiedene Aufrufe entwickeln, die Umsetzung der digitalen Ausbildung und auch in Verbindung mit einer ökologischen Transformation, in fast allen aktiven Beschäftigungspolitiken implizit sind. Darüber hinaus sind beispielsweise alle Mittel des Konjunkturbelebungs- und Resilienzmechanismus [das Schlüsselinstrument der NextGenerationEU] hauptsächlich für das Unternehmertum bestimmt, in vielen Fällen für das Unternehmertum im ländlichen Raum und für das Unternehmertum von Frauen in städtischen und ländlichen Gebieten. All diese Schulungen müssen also verpflichtend sein - denn sie legen eine Mindestquote von 35 % fest - in der digitalen Ausbildung und im ökologischen Wandel. Es ist also keine Frage, über die wir nachdenken können, es gibt keinen anderen Weg.

Wir sind dabei, ein Zentrum für Beratung, Innovation und Unternehmertum einzurichten, das mit Mitteln aus den Mechanismen für Erholung und Widerstandsfähigkeit finanziert wird. Wir haben eine Finanzierung für drei Jahre, aber sie ist als Dauerlösung gedacht. Wir werden den Hauptsitz auf Teneriffa, in Ofra, neben unseren zentralen Dienststellen haben, aber er wird Dienstleistungen für die gesamte Autonome Gemeinschaft anbieten. Es geht um Beratung, Innovation in der Beratung und Innovation im Unternehmertum. Wir werden also alle Arten von Dienstleistungen für alle Unternehmen und Unternehmer anbieten, die dies wünschen, insbesondere für Startups.

F. Wie wird sich die SCE in diesem Sinne in den kommenden Jahren für die Förderung von Start-ups und innovativem Unternehmertum einsetzen?

D.R. Dies ist ein Weg, der zweifelsohne beibehalten und ausgebaut werden muss. Die spanische Strategie “Entrepreneurial Nation” sieht bereits den Kampf gegen geschlechtsspezifische, generationenbezogene, sozioökonomische und territoriale Unterschiede vor. In diesem Sinne ist es klar, dass Neugründungen im Rahmen des wirtschaftlichen Wandels, den wir erleben, mit Diversifizierung verbunden sind. Aus der Sicht des kanarischen Arbeitsamtes geht es also darum, in den Aufrufen, die wir starten, allem den Vorrang zu geben, was die Wirtschaft diversifiziert.

Deshalb beginnen wir mit der Ausbildung. Wir haben ein Fortbildungsangebot veröffentlicht, das im Mai veröffentlicht wurde und in dem alle Fortbildungsmaßnahmen für die Bereiche Energie, Wasser, Wissenschaft, Technologie, IT, Kommunikation und audiovisuelle Medien exponentiell gestiegen sind. Wenn wir uns das frühere Ausbildungsangebot anschauen und dieses Angebot hat wirklich sehr wenig damit zu tun und ist genau auf diese Situation abgestimmt. Wir befinden uns in einer Welt der Technisierung, d. h. wir müssen die aktive Beschäftigungspolitik an diesen Weg der Technisierung anpassen.

Auf den Kanarischen Inseln haben wir ein Problem mit den beim kanarischen Arbeitsamt gemeldeten Arbeitslosen: 90 % von ihnen haben keine Qualifikationen, die es ihnen ermöglichen würden, in die Arbeitswelt einzutreten und einen Beruf auszuüben. In diesem Sinne ist die Ausbildung und Beratung äußerst wichtig. Daher zielen diese Maßnahmen, die es uns ermöglichen, außerordentliche Mittel aus Europa, den Kooperations- und Resilienz-Mechanismus oder die REACT-EU-Mittel zu nutzen, genau auf all diese Menschen ab, die diese niedrigen Qualifikationen haben, vor allem im digitalen Bereich, um sie zu qualifizieren und sie in den Markt zu bringen, auf verschiedenen Ebenen, und das muss schrittweise erfolgen.

Aber es ist ein Weg, an dem kein Weg zurück vorbeiführt, das heißt, wir müssen in jeder Hinsicht digitalisieren, und es gibt derzeit ein sehr breites Angebot in der kanarischen Arbeitsverwaltung, in allen Politiken, die wir entwickelt haben, gibt es spezifische Maßnahmen für gefährdete Gruppen, die immer am kompliziertesten sind, wenn es um diese Digitalisierung oder diese ökologische Transformation geht, die mit beiden Hand in Hand gehen, aber in Bezug auf die aktive Beschäftigungspolitik, die auf das Unternehmertum abzielt, hat es immer mehr Gewicht, das, was auf das digitale Unternehmertum und das Unternehmertum in der ökologischen Transformation und dem Kampf gegen den Klimawandel abzielt.

F. Das Phänomen der digitalen Nomaden - auch auf den Nicht-Kapitalinseln - eröffnet einen riesigen Raum der Möglichkeiten für einen Wissensfluss in dieser digitalen Transformation und für neue, skalierbare, digitale und globale Geschäftsmodelle. Was ist Ihre Meinung?

D.R. Ja, in der Tat. Hierfür gibt es die so genannten integrierten Unternehmensdienstleistungen. Wir haben Kooperationsvereinbarungen mit den vier Handelskammern, mit den beiden Unternehmensverbänden, mit den beiden Universitätsstiftungen... All diese Agenten, Mitarbeiter des Allgemeinen Arbeitsamtes, helfen also bei Unternehmensinvestitionen, bei der Eingliederung von Unternehmen, bei Marktstudien und bei der Unterstützung des neuen Unternehmers, sich auf dem Markt zu positionieren, bei der Beratung, bei der Verbreitung aller Subventionen des Kanarischen Arbeitsamtes und bei der Begleitung, die von grundlegender Bedeutung ist.

Auf jeden Fall ist das Ökosystem für digitale Talente auf den Kanarischen Inseln seit 2019 deutlich gewachsen, und ich glaube, dass wir die autonome Gemeinschaft sind, die in ganz Spanien am meisten gewachsen ist. Und hier gibt es einen grundlegenden Wendepunkt: die steuerlichen Anreize der Kanarischen Sonderzone, die von grundlegender Bedeutung sind, wenn es darum geht, diese Start-ups auf die Kanarischen Inseln zu locken. Außerdem haben wir hier eine sehr gute Anbindung, eine sehr gute Infrastruktur und ein spektakuläres Klima, das uns eine hohe Lebensqualität bei der Arbeit und im Alltag bietet.

Ich sagte, dass es einen Wendepunkt bei den Steueranreizen der Kanarischen ZEC-Zone gibt, die jetzt flexibler gestaltet wurde, indem die Begrenzung des Mindestinvestitionsbetrags für Start-ups aufgehoben wurde. Ich denke, das ist von grundlegender Bedeutung. Jetzt können Sie ein Start-up mit sechs Arbeitsplätzen auf den Hauptinseln und vier auf den Nicht-Hauptinseln gründen, ohne dass Investitionen erforderlich sind. Ich denke also, dass dies ein wichtiger Punkt ist, um Start-ups auf die Kanarischen Inseln zu locken und Talente auf die Kanarischen Inseln zu bringen.

F. Was halten Sie von den generationenübergreifenden Treffpunkten, die in der Vision von Spanien als Unternehmernation erwähnt werden?

D.R. Wir haben vorhin über die Kluft zwischen den Generationen gesprochen. Menschen im Alter von 65 Jahren sind sehr jung und verfügen über eine enorme Kompetenz und Berufserfahrung. Vielleicht müssen wir diesen Teil fördern, damit sie helfen können, damit ältere Talente den neuen Generationen helfen können.

F. Wie geht die SCE mit der Herausforderung der dualen Berufsbildung und des Unterrichts in unternehmerischer Initiative in der Berufsbildung um?

D.R. Wir haben in diesem Bereich einen Vorsprung, weil wir schon seit vielen Jahren eine duale Ausbildung machen. Wir haben so genannte Ausbildungsprojekte, die sich mit der Beschäftigung abwechseln, d. h. Berufszertifikate, die den Ausbildungszyklen des regionalen Bildungsministeriums entsprechen. Sie verfügen über ein Validierungsportal, da das Qualifikationssystem einzigartig ist und es eine einzige Berufsausbildung für die Beschäftigung gibt, es gibt keine Berufsausbildung für die Beschäftigung und keine Berufsausbildung für die Bildung mehr, sie sind mit dem neuen Gesetz, das dieses Jahr veröffentlicht wurde, vereinheitlicht. Wir haben den Vorteil, dass wir eine Finanzierung vom Arbeitsministerium erhalten, die es uns ermöglicht, die Person zur gleichen Zeit einzustellen, in der sie studiert, und der Vertrag hat eine Laufzeit von elf Monaten, was bedeutet, dass Sie bereits eine oder zwei Qualifikationen haben, denn in der Regel haben diese Projekte zwei Qualifikationen, zwei Berufszertifikate, die im Bildungssystem validiert werden können, und für elf Monate werden Sie im Rahmen der Modalität “Ausbildungs- und Lehrvertrag” angestellt. Deshalb führen wir diese Art von Projekten schon seit Jahren mit großem Erfolg durch. Im Moment wird das Projekt mit lokalen Einrichtungen, lokalen Unternehmen, Stiftungen, Vereinen... gemeinnützigen Einrichtungen durchgeführt, zum Beispiel für die Ausführung von Arbeiten von allgemeinem oder sozialem Interesse.

Dann haben wir eine andere Art von praktischem Beispiel. Wir sanieren Sozialwohnungen im Rahmen eines Projekts zwischen dem regionalen Ministerium für öffentliche Arbeiten, dem Kanarischen Institut für Wohnungswesen, dem Kanarischen Arbeitsamt, das die Mittel für die Ausbildung und die Einstellung von Arbeitskräften bereitstellt, und der Stiftung für Arbeit im Baugewerbe, die das Projekt durchführt, weil sie die Einrichtungen für die Ausbildung in diesem Bereich zugelassen hat. Durch die Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor schaffen wir also diese Art von dualem Ausbildungsprojekt. Wir haben den Vorteil, dass unsere Mittel vom Arbeitsministerium kommen und wir schon sehr lange in der dualen Ausbildung tätig sind.

Jetzt müssen wir einen Schritt weiter gehen und uns an den privaten Sektor wenden. Ende 2021 werden wir zwei Pilotprojekte in der Blauen Wirtschaft starten, eines auf Teneriffa und eines auf Gran Canaria. Das heißt, Menschen, die eine Ausbildung erhalten, werden in einem privaten Unternehmen eingestellt, und gleichzeitig geben wir ihnen einen Anreiz, in diesem Unternehmen angestellt zu werden, so dass eine Person, die in ihrem Unternehmen lernt, nicht so teuer ist. Sobald wir diese beiden Piloterfahrungen ausgewertet haben, wollen wir sie ausweiten. Aber hier hat die kanarische Arbeitsverwaltung einen großen Vorteil, denn wir arbeiten seit Jahren in diesem Bereich.

Wir haben jetzt Projekte mit Berufsausbildung. Wir werden Arbeitsberater in Berufsbildungszentren einsetzen, um den Unternehmergeist in den Zentren zu verbreiten. Und als Neuheit werden wir dieses Jahr auch ein spezielles Projekt mit den beiden kanarischen Universitäten starten, um das Unternehmertum in Kindergärten, Grundschulen und weiterführenden Schulen zu verbreiten.

Jetzt ist die Zeit für die Berufsausbildung, denn da die Einführung des dualen Systems nicht mehr rückgängig gemacht werden kann, ist jetzt natürlich der richtige Zeitpunkt, um alle notwendigen unternehmerischen Kräfte zu mobilisieren, vor allem solche, die auf die Technisierung abzielen. Es ist uns klar, dass die Arbeitsplätze, die wir heute haben, in zehn Jahren nichts mehr mit denen von heute zu tun haben werden. Wir müssen uns also vorbereiten, und wir bereiten uns durch eine Berufsausbildung vor. Die Saat muss also jetzt gelegt werden, denn sonst wird sie wie eine Pandemie über uns hereinbrechen, und wir werden uns schnell auf neue Systeme einstellen müssen.

