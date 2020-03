Ciencia contra bulos: así es la dispar batalla contra el coronavirus en Senegal

El Gobierno de Senegal se ha plantado sin posibilidad de réplica contra los bulos vinculados al coronavirus en el país. El ministro de Sanidad senegalés, Abdoulaye Diouf Sarr, ha advertido que se iniciarán acciones judiciales contra los autores de una serie de mensajes que circulan desde hace semanas por las redes sociales. Con esta medida muestra la creciente preocupación del Gobierno para evitar que el COVID-19 se propague con la ayuda de otro tipo de expansión, la de las falsas noticias.

El número de casos en África supera los 1.600, según la Unión Africana, una cifra que dista de las europeas o asiáticas. Sin embargo, la mayoría de los gobiernos africanos ha decidido actuar con premura para convertir sus países en muros de contención contra un COVID-19 que en sistemas sanitarios frágiles podría ser letal. En este mismo sentido se ha expresado en una de sus últimas comparecencias el presidente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, de nacionalidad etíope: "El mejor consejo para África es que se prepare para lo peor y se prepararse hoy. Si estas cifras son reales, es mejor cortar de raíz".

En Senegal, con 79 nuevos casos confirmados por el Ministerio de Sanidad y con el coronavirus circulando ya por el país, el presidente del Gobierno, Macky Sall, ha decidido este lunes decretar el estado de emergencia. Pero la lucha del Ejecutivo, concretamente del Ministerio de Sanidad, es también contra el virus del descrédito, un asunto que se convertido en prioritario, según confirman desde esta área a Canarias Ahora. En las últimas semanas, una serie de informaciones y vídeos han pasado de chat en chat de WhatsApp para propagar ideas contrarias a la lucha contra el coronavirus. “Principalmente, los mensajes son que el COVID-19 no existe, que los sanadores tradicionales pueden curar el virus y que el ajo puede curarlo”, detalla el presidente de la Ligue Africaine des Blogueurs en Santé, Cheikh Bamba, en una entrevista telefónica. Este colectivo, que reúne a periodistas y médicos, se encarga de detectar noticias falsas y comunicarlas al Ministerio de Salud -al que está asociado-, de realizar vídeos y audios de sensibilización en los idiomas locales más hablados (wolof, fulani, diola, serere) y de difundirlos a través de WhatsApp. También consiguen colocar sus mensajes en radios comunitarias de Guinea, Malí o Níger. Pero los bulos, como virus propagador, han seguido extendiéndose y para ello han tirado de creatividad. En las redes sociales, varias personas han manifestado su predisposición a trasladarse a los hospitales y sanar a las personas contagiadas sin explicar sus procedimientos. Estos curanderos aseguran que son inmunes al coronavirus.

Este viernes Dakar vivió un episodio que puso en evidencia esta doble disparidad de posturas frente al coronavirus. A pesar de la prohibición del Gobierno senegalés de realizar cualquier manifestación pública durante un mes, un imán en el barrio de Yoff llevó a cabo el rezo musulmán de los viernes ante decenas de personas que lo animaban desde el exterior de su casa. Como consecuencia, la policía intervino y se produjeron varios altercados.

El Ejecutivo ha tomado otras medidas como la suspensión de peregrinajes a lugares santos y el cierre de centros escolares y universidades durante tres semanas. Debido a esta última restricción han surgido varias iniciativas para retransmitir las clases por la cadena de televisión TFM o por el canal Ecoles au Senegal en la plataforma YouTube. Además, el Ministerio de Sanidad ha entregado productos sanitarios a las daraas (escuelas coránicas), y el popular cantante Youssou N´Dour ha donado geles desinfectantes y mascarillas al Ministerio de Sanidad. La Ligue Africaine des Blogueurs en Santé ha elaborado una serie de vídeos en todos los idiomas hablados de Senegal en los que resaltan la importancia del uso de geles desinfectantes, de saludarse sin contacto físico y de lavarse las manos. Y muchos usuarios en las redes sociales, conscientes de la situación, se unen mediante el hashtag #RestezChezToi (quédate en casa en francés) para expandir por la esfera virtual senegalesa la importancia en estos momentos del distanciamiento social.

Una de las iniciativas más destacables que se está llevando a cabo en el país es el desarrollo de un test capaz de detectar el coronavirus en diez minutos. Se trata de un proyecto en el que trabajan conjuntamente el Instituto Pasteur de Dakar, un laboratorio de investigación asociado a la OMS y que fabricó una de las primeras vacunas contra la fiebre amarilla, y la empresa británica de biotecnología Mologic. El test será un dispositivo portátil que se prevé que esté listo en los próximos meses y que permitirá a la población autorrealizarse la prueba, según manifestó el director de la institución de la capital senegalesa, Amadou Sall, al periódico The Washington Post.

Otra de las medidas adoptadas por el Gobierno senegalés ha sido el cierre de su espacio aéreo. Con anterioridad ya había prohibido la entrada de pasajeros procedentes de España, Italia o Francia pero a partir de este viernes 20 marzo solamente se permiten vuelos entre Dakar y Zinguinchor, así como vuelos de carga, evacuaciones sanitarias y los que cuenten con autorización especial. A raíz de esta medida, muchos españoles que se encontraban en el país se han desplazado hasta Banjul, la capital de Gambia, para tomar el vuelo de Binter con destino Gran Canaria de este sábado. La Embajada de España en Senegal ha informado en su cuenta oficial de Twitter de que el vuelo, que tenía prevista su salida a las 15:00, fue “todo un éxito” y de que no se prevén más trayectos similares. El Gobierno de Gambia anunció que a partir de este lunes cerraba también su espacio aéreo.

El Cabildo de Tenerife comunicó la semana pasada que en este vuelo viajarían los tres becados del programa Becas África que se encontraban en Senegal, y que la institución insular activaría un operativo para repatriar también al resto de jóvenes que realizaban sus prácticas laborales en Marruecos y Cabo Verde.

Senegal banned public gathering including at mosques.

Hundreds of worshippers took to the streets in protest ignoring the ban after an imam was arrested. Meanwhile the number of Covid-19 infections jumped to 47. pic.twitter.com/xHqcf1mc2F