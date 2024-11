El conejero Ruimán Duarte, elegido Premio Bienestar Animal por “su innovación y ejemplo nacional”

El Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de Las Palmas han concedido a Ruimán Duarte Tavío, responsable del área de Bienestar Animal del Cabildo de Lanzarote, el Premio Bienestar Animal en su tercera edición, “por su innovación y ejemplo a nivel nacional”. Aunque lleva menos de un año en este cargo, su trayectoria profesional de más de diez años en iniciativas relacionadas con el bienestar animal y su sólida formación en este campo, lo convierten en una figura clave en la transformación de las políticas de bienestar animal en las islas.

El premiado ha logrado la puesta en marcha de la Oficina Insular de Bienestar Animal del Cabildo de Lanzarote, algo pionero en Canarias, destacan los veterinarios. El Cabildo lanzaroteño es una de las primeras administraciones públicas del país que dispone de un ente supramunicipal para la asistencia y ayuda a los ayuntamientos en sus obligaciones competenciales en materia de bienestar animal.

Empleado público del Cabildo de Lanzarote desde hace 20 años, este conejero de 43 años siempre ha estado preocupado y vinculado a acciones relacionadas con el bienestar animal y el respeto al medio ambiente. Desde su nombramiento en noviembre de 2023, Ruimán ha sido capaz de dar un impulso decisivo a esta área y su trabajo ya está teniendo un impacto notable no solo en Lanzarote, sino también en el Archipiélago Chinijo, añaden los veterinarios.

Ha logrado avanzar en múltiples aspectos, colaborando estrechamente con los siete ayuntamientos de Lanzarote para mejorar la gestión del bienestar animal en la isla. Un logro destacado ha sido la implementación de una gestión ética de las colonias de gatos comunitarios, conforme a la nueva Ley Estatal de Bienestar Animal, un área en la que ha mostrado un gran compromiso y resultados tangibles.

Además de la gestión felina, ha puesto en marcha una serie de servicios pioneros para la isla, como la activación de valoraciones conductuales para animales de albergues municipales y la creación de un servicio de asesoramiento jurídico especializado en derecho animal. Ha impulsado acuerdos con asociaciones y entidades para mejorar la asistencia veterinaria y la gestión de animales abandonados, asegurando una atención continua, incluso en urgencias.

En resumen, la labor de Ruimán Duarte Tavío está siendo fundamental para el avance del bienestar animal en Lanzarote. Su visión ética y su capacidad para implementar mejoras de manera efectiva han servido para este premio.

“Tenemos un ejemplo de que si las administraciones públicas trabajan de forma coordinada y con sensatez, la mejora del bienestar animal será una realidad en muy poco tiempo. Que el Colegio de Veterinarios de Las Palmas me haga entrega de este premio significa mucho para mí, sobre todo me ayuda y me impulsa en el desarrollo de mi trabajo, que cualquiera de los que estamos aquí y trabajamos con los animales de una y otra forma, sabemos lo duro que se hace por momentos”, manifestó Ruiman Duarte.

“Es un verdadero honor recibir este reconocimiento por parte del sector de la veterinaria, institución por la que siempre he sentido un gran respeto y admiración; los médicos de los animales, como así los llamaba de pequeño”, concluyó Duarte Tavío.