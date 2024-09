El PSOE en el Ayuntamiento de Arrecife recusará al concejal Echedey Eugenio por sus “inaceptables declaraciones” sobre menores migrantes

El PSOE de Arrecife solicitará al pleno municipal la reprobación del teniente de alcalde de Arrecife y secretario de organización de Coalición Canaria en la isla, Echedey Eugenio, tras sus recientes declaraciones en un medio de comunicación local. En sus comentarios, Eugenio expresó su rechazo hacia los menores migrantes no acompañados, planteando preguntas que ponen en duda su integración en la comunidad: “¿Sabes con quién van a compartir sus colegios y sus centros sanitarios esos 6.000 menores cuando se conviertan en mayores de edad? Con mis hijos y mis nietos”.

El PSOE de Arrecife ha manifestado, a través del portavoz del Grupo Socialista, Alfredo Mendoza, que estas declaraciones “son inaceptables y van en contra de los valores de solidaridad y respeto por los derechos humanos que deben regir en cualquier sociedad democrática”. “No podemos permitir que desde cargos públicos se promuevan discursos de miedo y rechazo hacia los menores migrantes, quienes merecen y necesitan protección y apoyo, no estigmatización”, ha señalado el portavoz socialista.

Asimismo, Mendoza ha subrayado que “las palabras de Eugenio no solo son ofensivas, sino que fomentan la xenofobia y dividen a la sociedad en un momento en el que se necesita unidad y compromiso para gestionar los retos que plantea la migración”. “Los menores migrantes no acompañados no son una amenaza, son niños y adolescentes que han pasado por situaciones extremas y necesitan nuestra ayuda”, subraya el socialista.

Alfredo Mendoza, además, ha mostrado su asombro ante las palabras del representante de Coalición Canaria, dado que “evidencian que el señor Eugenio no comprende la realidad de la ciudad en la que vive. En Arrecife ya conviven muchas personas de diferente procedencia siendo un lugar multicultural y diverso que ha sido construido por la interacción de numerosas culturas a lo largo de la historia”.

“Lanzarote y Arrecife son ejemplos de convivencia multicultural, y las palabras del señor Eugenio van en contra de esos valores que precisamente definen nuestra sociedad”, ha apuntado. “Pretender que la presencia de menores migrantes sea una amenaza para nuestra comunidad no solo es irresponsable, sino que atenta directamente contra la dignidad de las personas más vulnerables. No podemos permitir que en tiempos de crisis humanitaria, quienes huyen del hambre y la violencia sean señalados como peligros”.

Por ello, el Grupo Socialista pedirá en el próximo pleno de Arrecife la reprobación oficial del teniente de alcalde, exigiendo que se retracte de sus declaraciones, pida disculpas a las personas que hayan podido sentirse ofendidas y adopte una postura más constructiva y respetuosa hacia todas las personas sin importar su origen a partir de ahora.